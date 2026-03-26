Đại lộ Tây Thăng Long - Cú hích hạ tầng bất động sản Tây thủ đô

“Trục xương sống” phía Tây Hà Nội tăng tốc, định hình diện mạo khu vực

Sau gần 1 thập kỷ, đại lộ Tây Thăng Long đã tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng cuối cùng. Trục giao thông xương sống của khu vực phía Tây Hà Nội bước vào giai đoạn nước rút, tiến tới thông xe kỹ thuật toàn tuyến trong quý II/2026.

Với tổng chiều dài 33km, quy mô 10 làn xe, tuyến đường này sẽ trực tiếp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Tây Hồ Tây tới các phường Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm trong chưa đầy 30 phút, thay vì mất cả tiếng đồng hồ như trước đây.

Khi đi vào vận hành đồng bộ cùng hệ thống đường vành đai chiến lược, các tuyến metro và cầu vượt sông Hồng, đại lộ Tây Thăng Long được kỳ vọng mở ra khả năng liên kết đa chiều giữa trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh.

Công trình quy mô này cũng tạo tiền đề hình thành các cụm dân cư - thương mại - dịch vụ theo tư duy TOD (Transit Oriented Development) - đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng, góp phần giãn dân khỏi khu vực vùng lõi, tái cấu trúc không gian đô thị phía Tây.

Từ hạ tầng đến mặt bằng giá, bất động sản Hoài Đức bước vào chu kỳ mới

Thực tế cho thấy, các khu vực bứt phá hạ tầng thường ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về giá trị và thanh khoản bất động sản. Câu chuyện của Tây Mỗ sau khi đại lộ Thăng Long đi vào khai thác năm 2010 là một ví dụ điển hình. Từ một khu vực ven đô, Tây Mỗ đã nhanh chóng thu hút hàng loạt dự án, phát triển thành một trong những điểm nóng bất động sản với sự bùng nổ của mặt bằng giá.

Tương tự như câu chuyện của Tây Mỗ, đại lộ Tây Thăng Long hứa hẹn mở ra không gian tăng trưởng của toàn bộ khu vực hành lang tuyến đường, kéo theo sự bứt phá của thị trường bất động sản. Tiêu biểu là khu vực Hoài Đức.

Giai đoạn 2023-2025 ghi nhận sự biến động về mặt bằng giá, khi phân khúc chung cư liên tục thiết lập cột mốc mới. Nếu như trước đây, nguồn cung dưới 40 triệu đồng/m2 vẫn xuất hiện, thì đến năm 2024, mức giá này gần như biến mất. Bước sang năm 2025, sau công bố điều chỉnh giá đất, mức giá tại huyện Hoài Đức đã tăng mạnh, ngưỡng trung bình giá chung cư đạt mức 55 triệu/m2, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn của thị trường.

Tuy nhiên, nếu so với khu vực giáp ranh như Nam Từ Liêm hay Đan Phượng, giá nhà đất Hoài Đức Hà Nội vẫn đang ở mức hấp dẫn. Khi đại lộ Tây Thăng Long đi vào khai thác, khả năng kết nối của Hoài Đức được nâng lên, tiếp tục củng cố lực cầu và thanh khoản thị trường.

Đây cũng là lý do khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về, đặc biệt là những dự án được quy hoạch bài bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư và ở thực.

Trong bức tranh bất động sản của Hoài Đức, dự án cụm chung cư The Flame Vine nằm trong đại đô thị Hinode Royal Park đang thu hút sự quan tâm nhờ hội tụ nhiều triển vọng.

Cụm chung cư mới The Flame Vine đón sóng hạ tầng

Tọa lạc tại lõi khu đô thị Hinode Royal Park được quy hoạch bài bản, cụm chung cư mới The Flame Vine hưởng trọn kết nối thuận lợi, gần đại lộ Tây Thăng Long, nằm sát mặt tiền đường vành đai 3.5 và tuyến metro số 7, tiếp cận trục giao thông trọng điểm như Quốc lộ 32, đường 70, đường Trịnh Văn Bô...

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 25.760m2 gồm 35 tầng cao và 3 tầng hầm, liền kề 2 công viên và các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Dự án cung cấp khoảng 1.380 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu ở thực đang gia tăng tại khu vực phía Tây Hà Nội.

The Flame Vine hội tụ “hai lớp giá trị”: vừa hưởng lợi từ cú hích của trục xương sống Tây Thăng Long, vừa được nâng đỡ bởi hệ sinh thái của toàn bộ khu đô thị Hinode Royal Park (Ảnh: CĐT).

Sở hữu mặt tiền tiếp cận trực tiếp vành đai 3.5 và tuyến metro 7. Từ đây, cư dân The Flame Vine có thể di chuyển linh hoạt về trung tâm cũng như các khu vực lân cận, trong bối cảnh hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo giá trị sống lâu dài và tính thanh khoản cao.

Sự kết hợp giữa lợi thế hạ tầng khu vực và quy hoạch nội khu giúp The Flame Vine được nhìn nhận như một trong những dự án hội tụ “hai lớp giá trị”: vừa hưởng lợi từ cú hích của trục xương sống Tây Thăng Long, vừa được nâng đỡ bởi hệ sinh thái của toàn bộ khu đô thị Hinode Royal Park.

The Flame Vine sẽ ra mắt thị trường tại “Hành trình kỳ hương khai mở” tổ chức ngày 27/3 tại khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động của dự án mà còn là dịp công bố các thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm, qua đó cung cấp thêm dữ liệu tham chiếu cho nhà đầu tư và người mua ở thực trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc.