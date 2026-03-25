Đề xuất Bộ Xây dựng gỡ vướng thi tuyển kiến trúc chung cư hỗn hợp

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), vừa có thông tin cập nhật liên quan đến vướng mắc về việc dự án chung cư hỗn hợp có thuộc diện phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc 2019 hay không.

Theo ông Châu, Cục Kinh tế - Quản lý Đầu tư Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có văn bản trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh liên quan đến đề nghị hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc đối với công trình thuộc Khu đô thị Sala, nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM.

Theo nội dung trả lời, căn cứ các quy định hiện hành, công trình nêu trên không thuộc trường hợp phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc.

Cơ quan này dẫn chiếu Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trong đó xác định công trình nhà ở bao gồm nhà chung cư, nhà ở tập thể và nhà ở riêng lẻ, kể cả trường hợp kết hợp với các mục đích dân dụng khác.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 2 Luật Nhà ở 2023, nhà chung cư là công trình có từ hai tầng trở lên, gồm nhiều căn hộ, có phần sở hữu riêng và chung, có thể được xây dựng để ở hoặc sử dụng hỗn hợp.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, loại hình chung cư hỗn hợp được thiết kế cho mục đích ở kết hợp các chức năng như văn phòng, dịch vụ, thương mại. Do đó, công trình chung cư có bố trí diện tích thương mại - dịch vụ vẫn được xác định là công trình nhà ở, không phải công trình công cộng.

Trong khi đó, Luật Kiến trúc năm 2019 quy định các trường hợp phải thi tuyển phương án kiến trúc bao gồm công trình công cộng cấp đặc biệt, cấp I hoặc công trình có tính chất quan trọng, tạo điểm nhấn đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo thông tin từ Công ty Đại Quang Minh, công trình nhà ở chung cư tại Khu đô thị Sala có bố trí khối đế thương mại - dịch vụ, trong đó diện tích nhà ở chiếm trên 80% tổng diện tích sàn. Dự án không thuộc danh mục công trình quan trọng, điểm nhấn đô thị và cũng không nằm trên các tuyến đường chính theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Từ đó, ông Lê Hoàng Châu cho rằng văn bản của Cục Kinh tế - Quản lý Đầu tư Xây dựng đã góp phần tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chung cư hỗn hợp của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để đảm bảo áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, HoREA kiến nghị cơ quan này ban hành văn bản hướng dẫn tương tự gửi đến các Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm xử lý các vướng mắc đối với các dự án chung cư hỗn hợp không thuộc diện phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định.