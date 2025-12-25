Đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản và những ồn ào quanh dự án CT6 Kiến Hưng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, truy tố ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng.

Ông Lê Thanh Thản (thường gọi là đại gia "Điếu cày") là Chủ tịch Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Tập đoàn Mường Thanh. Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng) nằm tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ, Hà Nội) gắn liền với tên tuổi của ông, đặc biệt liên quan đến những sai phạm quy hoạch.

Vào năm 2010, dù không được sự đồng ý của chính quyền, ông Thản vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến vi phạm nghiêm trọng quy hoạch.

Ông Thản chỉ đạo cho xây thêm một tòa nhà, dù không có trong quy hoạch (Ảnh: DT).

Cụ thể, ông tự ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với khối nhà cao tầng, ông Thản chỉ đạo tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng tăng căn hộ và thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Với nhà thấp tầng, Công ty Bemes tăng diện tích đất được xây và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Khu nhà cao tầng được Bemes tăng diện tích tầng hầm từ gần 5.800m2 lên hơn 6.800m2, tòa tháp A tăng từ hơn 1.100 lên hơn 2.400m2, tháp B từ gần 1.100 lên hơn 1.900m2; giảm một tầng hầm, thêm một tầng penthouse, bỏ xây nhà trẻ hơn 700m2.

Tòa tháp B thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng gần 500 phòng khách sạn thành gần 1.600 căn hộ. Ngoài ra, tòa CT6C được xây mà không nằm trong phê duyệt với 438 căn hộ.

Toàn cảnh dự án CT6 Kiến Hưng gắn liền với đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản (Ảnh: DT).

Từ tháng 3/2011, ông Thản đã giao nhiệm vụ cho cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, lợi dụng bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Do tin tưởng, song các căn hộ cũng được bán với giá rẻ hơn dự án khác nên sau thời gian ngắn, Công ty Bemes đã bán hết.

Kết quả, ông Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng và thu lợi bất chính tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, do có những sai phạm, rất nhiều căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng không được nhà chức trách cấp sổ đỏ, dù khách hàng đã đóng đủ tiền mua nhà. Cụ thể, 438 căn hộ của tòa tháp CT6C và 82 căn hộ khác chưa được cấp sổ.

Thực tế, CT6 Kiến Hưng không phải là trường hợp duy nhất. Hàng loạt dự án do ông Lê Thanh Thản triển khai từng bị cơ quan chức năng chỉ ra các vi phạm nghiêm trọng: xây vượt tầng, tăng số lượng căn hộ, đưa công trình vào sử dụng khi chưa hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Khu Kim Văn - Kim Lũ (cao 45 tầng) bị Cảnh sát PCCC công bố là một trong 14 tòa chung cư của ông Lê Thanh Thản không đảm bảo quy định khi chưa nghiệm thu PCCC đã đưa dân vào ở.

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và Trung tâm thương mại CT5 Tân Triều cũng xây vượt từ 492 lên 846 căn hộ (vượt 354 căn).

Các tòa HH tại Khu đô thị Linh Đàm với diện tích đất 42.260m2 theo phê duyệt chỉ được xây dựng 27 tầng, chủ đầu tư đã nâng lên thành 35-41 tầng. Dự án VP6 Linh Đàm tăng chiều cao từ 25 lên 37 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 138 lên 840 căn, vượt 702 căn.

Các tòa HH3, HH1 được phê duyệt mỗi tòa 816 căn hộ xây thành mỗi tòa 2.000 căn hộ. Tổng số căn hộ tại 12 tòa nhà là hơn 8.896 căn với dân số khoảng 26.688 người, vượt gấp 4 lần quy mô dân số được duyệt là 6.300 người.