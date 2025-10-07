Đà Nẵng số hoá 1,2 triệu thửa đất, kết nối dữ liệu quốc gia trong 90 ngày

Đà Nẵng đang đẩy mạnh chiến dịch "90 ngày" nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn thành phố, với mục tiêu chuyển đổi hơn 1,2 triệu thửa đất từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp. Chiến dịch diễn ra từ ngày 1/9 đến 30/11, bao phủ tất cả các xã, phường, thôn, xóm, tổ dân phố.

Trong số hơn 1,2 triệu thửa đất cần chuyển đổi, có hơn 643.000 thửa thuộc nhóm 2 (đã có dữ liệu nhưng cần chỉnh lý, bổ sung và xác thực thông tin người sử dụng đất) và hơn 566.000 thửa thuộc nhóm 3 (dữ liệu không sử dụng được, cần xây dựng lại).

Ông Trần Nam Hưng (bên phải), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra một khu đô thị để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (Ảnh: Công Bính).

Các thửa đất nêu trên đã được cấp mã định danh và trích xuất dữ liệu để gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, nhằm xác thực thông tin.

Ngày 7/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết và tiếp tục triển khai chiến dịch theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị trên, UBND thành phố quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thành phố, do ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng ban.

Tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thành phố (Tổ công tác 515) cũng được thành lập, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ trưởng; bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Tổ trưởng thường trực.

Tổ công tác 515 gồm 24 thành viên là đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất kế hoạch và triển khai chiến dịch.

Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố, đảm bảo các tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai một cách minh bạch, hiệu quả.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc triển khai chiến dịch còn hướng tới nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Đồng thời, việc triển khai chiến dịch còn nhằm đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố được kết nối, chia sẻ và đồng bộ thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tính đến nay, 20 xã, phường tại Đà Nẵng đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác nêu trên, trong đó có một xã đã ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai chiến dịch.