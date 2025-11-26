Cực tăng trưởng mới về phía Tây Thái Nguyên

Phía Tây Thái Nguyên - Cực tăng trưởng được hoạch định từ tầm nhìn dài hạn

Quy hoạch chung Thái Nguyên đến năm 2035 xác định: phía Tây sẽ được phát triển trở thành trung tâm mới của tỉnh Thái Nguyên.

Đây không chỉ là sự dịch chuyển trung tâm hành chính - chính trị mà còn mở ra không gian đa chức năng mới với sự phát triển của thương mại - dịch vụ thúc đẩy dòng chảy kinh tế sôi động; các khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe (wellness); trung tâm sự kiện tầm cỡ quốc tế như Festival Trà Quốc tế, cùng các hoạt động vui chơi giải trí cao cấp.

Việc chọn phía Tây làm hướng mở rộng chính là cách “đi trước đón đầu”. Với địa hình cao ráo cùng quỹ đất rộng, ít bị chia cắt và khả năng kiểm soát phát triển tốt, khu vực này không chỉ thoát khỏi áp lực đô thị hóa dồn nén của nội đô cũ mà còn sở hữu lợi thế thiên nhiên vượt trội: gắn với khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc - điểm nhấn của du lịch và phát triển đô thị sinh thái của Thái Nguyên.

Cách trung tâm 15km, phía Tây đang hình thành một không gian đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững, chuẩn bị sẵn sàng cho nhu cầu phát triển ít nhất 30 – 50 năm tới. Đây hứa hẹn sẽ là tương lai phát triển mới của Thái Nguyên, với dư địa lớn thu hút đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Sân vận động Thái Nguyên - Công trình thể thao cấp vùng lớn nhất Trung du và miền núi phía Bắc (Ảnh: Flamingo).

Trong đó, dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai gấp rút chính là những “cú huých” mạnh mẽ. Đầu tiên là sân vận động Thái Nguyên - công trình thể thao cấp vùng lớn bậc nhất Trung du và miền núi phía Bắc.

Khởi công cuối năm 2022 với tổng diện tích gần 15 ha và đầu tư 535 tỷ đồng, sân vận động có sức chứa 22.000 chỗ ngồi, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Sau gần 3 năm thi công, dự kiến khánh thành vào ngày 19/12.

Song hành là tuyến đường Bắc Sơn kéo dài - trục kết nối then chốt của cực Tây. Với chiều dài gần 10km, tổng đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, tuyến đường đi qua các phường Phan Đình Phùng, Quyết Thắng và xã Đại Phúc, tạo trục giao thông hiện đại nối liền trung tâm thành phố với khu vực phía Tây và nối trực tiếp tới Hồ Núi Cốc.

Kết hợp loạt hạ tầng lớn được triển khai là kế hoạch nâng cấp giao thông giai đoạn 2025-2030 - bao gồm tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và ven hồ Núi Cốc. Hạ tầng phía Tây đang ngày càng hoàn thiện, thu hút nhà đầu tư.

Hồ Núi Cốc - “Hạt nhân” của cực tăng trưởng phía Tây

Hồ Núi Cốc sở hữu địa hình cao thoáng, quỹ đất rộng, hệ sinh thái tự nhiên còn nguyên vẹn, khoảng cách chỉ 20 phút từ trung tâm, kết nối ngày càng hoàn thiện nhờ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường Bắc Sơn kéo dài và Quốc lộ 3 mới. Đây sẽ là nơi lý tưởng để Thái Nguyên kiến tạo một điểm đến của thương mại, giải trí và du lịch.

Với vị thế “lá phổi xanh” của Thái Nguyên, Hồ Núi Cốc được công nhận là Khu du lịch quốc gia từ năm 2016 và tiếp tục được nâng tầm bằng quy hoạch chung với tổng quy mô 1.200ha đến năm 2040, tầm nhìn 2050 vừa được phê duyệt năm 2025.

Đây là vùng đất hiếm hoi còn giữ được hệ sinh thái hồ - rừng nguyên sinh quy mô hàng chục nghìn hecta ngay sát chân đô thị, trở thành điểm tránh nóng chiến lược của tỉnh và vùng Thủ đô mở rộng.

Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc - Điểm nhấn du lịch và phát triển sinh thái của Thái Nguyên (Ảnh: Flamingo).

Vì vậy, toàn bộ khu vực Hồ Núi Cốc và vùng phụ cận được xác lập là cực tăng trưởng mới, cực phát triển xanh quan trọng của Thái Nguyên. Hơn cả một điểm đến du lịch, Hồ Núi Cốc đang mang sứ mệnh: nâng tầm du lịch Thái Nguyên lên bản đồ quốc tế, tái định tuyến dòng khách nội địa và quốc tế, đồng thời kết hợp hài hòa giữa đô thị hiện đại và bản sắc văn hóa bản địa.

Tâm điểm trong sự phát triển đó là dự án World Islands 250 ha - lõi của khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc với 7 phân khu đa chức năng: an trú, nghỉ dưỡng, wellness, giải trí, thể thao, MICE và thương mại dịch vụ cao cấp. Đây sẽ là tổ hợp “all-in-one” kết hợp giữa thiên nhiên nguyên bản và tiện ích hiện đại bậc nhất.

Điểm đến đầu tiên của tổ hợp “all in one” đó là Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc - dự án tiên phong do Tập đoàn Flamingo phát triển, nằm ngay trong quần thể trung tâm Thái Nguyên mới và thuộc một trong những phân khu cao cấp nhất của World Islands.

Dự án không chỉ đón đầu tiềm năng tăng trưởng của khu vực mà còn tiên phong mở lối cho quần thể khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc bứt phá trong thập kỷ tới với hệ tiện ích thượng lưu: bến du thuyền, hồ bơi trên cao, sky lounge tầng mái, trung tâm trị liệu tái tạo sức khỏe theo chuẩn quốc tế Maison Wellness Center,…

Dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc thuộc quần thể World Islands 250 ha (Ảnh: Flamingo).

Hồ Núi Cốc nói riêng và phía Tây Thái Nguyên nói chung không chỉ là một hướng mở rộng cực tăng trưởng, mà là câu trả lời dài hơi và bền vững cho một Thái Nguyên thịnh vượng tương lai.

Khi sân vận động mới, đường Bắc Sơn kéo dài và quần thể World Islands lần lượt hoàn thiện, cực Tây hứa hẹn sẽ bứt tốc, trở thành trung tâm sống - làm việc - nghỉ dưỡng mới của khu vực phía Bắc.