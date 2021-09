Covid định nghĩa lại "ngôi nhà tiện nghi" như thế nào?

Dân trí Mùa dịch kéo dài khiến nhu cầu về một môi trường sống an toàn, đầy đủ tiện ích, tốt cho sức khỏe và tinh thần tăng cao. Đó là lí do tòa căn hộ GS1 thuộc phân khu The Miami (Vinhomes Smart City) thu hút đông đảo khách hàng ngay từ khi mở bán.

Vượt xa định nghĩa của "ngôi nhà tiện nghi" Rất nhiều người Hà Nội sau thời gian dài sống cảnh giãn cách đã tính tới việc sẽ phải chuyển nơi sinh sống. Những ngôi nhà cũ thiếu thốn quá nhiều dịch vụ khiến cuộc sống không chỉ không đủ tiện nghi mà còn thiếu an toàn. Chị Lan Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) sợ hãi khi nhớ lại cảnh bé nhà chị bất ngờ trở bệnh. Nhà trong ngõ nhỏ, chị phải nhờ ông ngoại tuổi đã cao cùng chị ôm bé, chạy xe máy 5-6 cây số vào bệnh viện. "Đi quãng đường xa tới bệnh viện, vừa lo và thương con", chị Hương bày tỏ. Hai vợ chồng chị bàn tính, quyết định tìm một tổ ẩm mới với yêu cầu trước hết là tất cả dịch vụ gần nhà để yên tâm. Tòa căn hộ GS1, trong phân khu The Miami (Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa mở bán cách đây ít lâu nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của gia đình. Chị đã xem nhiều dự án tại khu vực phía Tây Hà Nội nhưng chỉ có tòa căn hộ này với hệ sinh thái tất cả trong một của Vingroup đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Vinhomes Smart City - nơi vượt xa định nghĩa của "ngôi nhà tiện nghi". Nhìn từ quy hoạch của đại đô thị Vinhomes Smart City, GS1 nằm kế cận hệ thống chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế Vinmec. Chính gia đình chị Hương cũng không ít lần dùng dịch vụ của Vinmec và vô cùng hài lòng. Vinmec tại Vinhomes Smart City sẽ có quy mô 9 tầng nổi và 300 giường sau khi hoàn thành, giúp những cư dân như chị yên tâm về việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Cách đó không xa là hệ thống giáo dục của Vinschool, nơi những gia đình như chị Hương có thể tận hưởng mỗi sáng thảnh thơi cùng nhau đi bộ đến trường. Chương trình học theo chuẩn quốc tế, triết lí giáo dục toàn diện tại Vinschool từ lâu đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều bậc phụ huynh tại Hà Nội. Cuộc sống tiện nghi của những cư dân GS1 còn đến từ tâm điểm mua sắm giải trí ngay trong "thành phố thu nhỏ" Vinhomes Smart City: Vincom Mega Mall. Một thiên đường 3 tầng nổi, diện tích lên tới hàng chục nghìn mét vuông, quy mô lớn tại Hà Nội chắc chắn không chỉ là thiên đường mua sắm cho cư dân tại đây mà sẽ là nơi "phải đến" của rất nhiều người dân khu vực phía Tây Thủ đô. Vòng tròn tiện nghi tại GS1 được khép kín với chuẩn mực về quản lí, vận hành của Vinhomes. Đó là cách Vinhomes đã làm nên "bảng vàng" về dịch vụ, an ninh, môi trường xanh, sạch hay làm nên những cộng đồng văn minh theo tiêu chuẩn cao nhất. "Ngôi nhà tiện nghi là chưa đủ. Điều mọi người muốn là một cuộc sống tiện nghi, nơi mọi nhu cầu được đáp ứng, ở đẳng cấp cao", chị Lan Hương tổng kết. Sống thảnh thơi giữa "resort" GS1 Với những cư dân tương lai tại GS1, đón đợi tất cả sẽ không chỉ là cuộc sống tiện nghi mà còn là không gian nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ, hội tụ trong 25 tiện ích nội khu tiêu chuẩn "resort". Nổi bật nhất giữa phân khu là một hệ thống hồ bơi ngoài trời có diện tích lên tới 1.000 m2. Đáng nói là cách GS1 tạo nên một miền xanh theo đúng phong cách nhiệt đới bởi những hàng cọ Mỹ, chà là rủ bóng quanh hồ bơi. Phía ngoài bể bơi là hệ thống cảnh quan xanh mát, những khu vườn điểm nhấn, sân cỏ đa năng... Khu gym ngoài trời cùng 9 sân thể thao sẽ là nơi để tất cả cùng đổ mồ hôi và nạp lại nguồn năng lượng tích cực mới. "Không gian của tòa căn hộ GS1 khi hoàn thành sẽ không khác gì những khu nghỉ dưỡng sang chảnh tại các thành phố du lịch lớn nhất hiện tại", anh Bùi Thái Sơn, một tư vấn viên BĐS lâu năm nói. 25 tiện ích nội khu đem đến cho cư dân tòa GS1 trải nghiệm sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ. Anh Sơn cũng chỉ ra lợi thế đặc biệt của GS1 chính là vị trí ngay lối vào số 4, kế cận cầu vượt Ánh Sáng nối thẳng tới hệ sinh thái đẳng cấp của toàn đại đô thị Vinhomes Smart City. Điều này cho phép cư dân GS1 không những nhanh chóng kết nối với những đại tiện ích về sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí mà còn với một thiên đường xanh nổi tiếng. Đó là bộ 3 công viên rộng 16,3ha với Công viên Trung tâm Central Park có hồ trung tâm rộng 4,8ha, Công viên Thể thao Sportia Park có hệ thống hơn 1.000 máy tập và Công viên Nhật Bản Zen Park mang đặc trưng tinh hoa xứ sở Phù Tang. Tất cả mảnh ghép ấy làm nên một cuộc sống có một không hai cho cư dân GS1 - nơi tất cả có thể vừa có thể tận hưởng sự tiện nghi, đầy đủ vừa được nghỉ ngơi, thư giãn với những thiên đường nghỉ dưỡng đích thực. SỞ HỮU CĂN HỘ ĐẲNG CẤP GS1 - THE MIAMI CHỈ TỪ 999 TRIỆU ĐỒNG Vinhomes dành chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua căn hộ tòa GS1 với khoản vay tối đa lên tới 80% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng. Ngoài ra, khoản chiết khấu 1% giá trị căn hộ cũng được áp dụng với khách hàng mua từ căn thứ 2 và những khách hàng giới thiệu thêm khách hàng mới. Tất cả khách hàng mua căn hộ GS1 sẽ được tặng voucher để sở hữu xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng. Khách hàng còn được ưu đãi thêm 0,5% khi đặt mua căn hộ qua Sàn thương mại điện tử BĐS Vinhomes Online. Trường Thịnh