Coteccons - nhà thầu Việt có duyên với các dự án tỷ đô

Dân trí Nhờ vào uy tín và kinh nghiệm nhiều năm, Coteccons vừa trở thành nhà thầu chính của dự án Imperium Town Nha Trang.

Coteccons, nhà thầu Việt triển khai nhiều dự án lớn

Bất chấp những ảnh hưởng từ Covid-19, thị trường bất động sản Việt Nam trong 2 năm qua vẫn tăng trưởng về số lượng lẫn chất lượng. Trước đây, những dự án có vị trí chiến lược, giá cả phù hợp với túi tiền luôn có tỷ lệ hấp thụ rất cao.

Thế nhưng, hiện nay, các nhà đầu tư trong và ngoài nước trước khi rót tiền vào thị trường bất động sản, thường tìm hiểu rất kỹ chủ đầu tư và tổng thầu dự án. Thông qua các dự án được thực hiện trước đó, nhà đầu tư sẽ xem xét cẩn trọng chất lượng, đặc biệt là tiến độ hoàn thiện dự án để đưa ra quyết định.

Do đó, những dự án được đảm nhận bởi các nhà thầu uy tín, luôn cam kết thực hiện đúng tiến độ sẽ là một điểm cộng trong mắt nhà đầu tư.

Cocteccons ghi dấu ấn trong ngành xây dựng tại Việt Nam (Ảnh: Coteccons).

Tại Việt Nam, Coteccons là một trong những đơn vị lớn trong ngành xây dựng, nhà thầu, khi phát triển các dự án mang tính biểu tượng.

Đại diện Coteccons cho biết, cách đây 6 năm, doanh nghiệp đã từng gây sốc khi đánh bại 2 nhà thầu hàng đầu thế giới là SsangYong và Lotte để thi công tòa nhà cao nhất Việt Nam - tòa The Landmark 81, với chiều cao lên tới 461,3m2.

Với lợi thế là một nhà thầu thuần Việt, thấu hiểu những đặc điểm của địa chất Việt Nam, Coteccons tìm giải pháp cho những vấn đề gặp phải trong quá trình xây nhà siêu cao tầng như động đất, bức xạ nhiệt, hệ thống thang máy, nguồn cung cấp điện nước…

Nhưng đáng kể nhất là việc thi công phần hầm, khi phải đổ tới 17.000m3 bê tông trên diện tích 3,5ha, trong 41 giờ đồng hồ liên tục.

Bên cạnh đó, những biện pháp tiên tiến nhất trên thế giới đã được áp dụng để đảm bảo an toàn, chất lượng cho việc đào sâu tới 21m. Điều này chứng tỏ rằng, công nghệ của các nhà thầu nội không thua kém so với các "ông lớn" trong ngành xây dựng thế giới, sẵn sàng đảm nhiệm những công trình phức tạp nhất.

Không chỉ thành công khi thực hiện công trình cao nhất Việt Nam - The Landmark 81, Coteccons tạo dấu ấn trong ngành xây dựng Việt Nam, khi phát triển các khu đô thị tỷ đô khác, như dự án Vinhomes Central Park (TPHCM) hay Vinhomes Thăng Long (Hà Nội).

Khác với công trình cao ốc, khi phát triển các dự án khu đô thị, các nhà thầu còn phải đảm nhiệm xây dựng hạng mục hậu cần xung quanh, như công viên cây xanh, trung tâm thương mại và dịch vụ tiện ích khác. "Các dự án khu đô thị được thực hiện bởi Coteccons đều diễn ra đúng tiến độ, chất lượng công trình luôn được chủ đầu tư và khách hàng đánh giá cao trên thị trường".

Ngoài sự thành công với hệ sinh thái của Vingroup, Coteccons còn gây tiếng vang khi trúng gói thầu 7.000 tỷ đồng tại Casino Nam Hội An, năm 2017-2018. Đây là một trong những dự án tiêu điểm của Coteccons, đòi hỏi không những về kỹ thuật, mỹ thuật mà còn cả tiến độ thần tốc, chỉ trong 19 tháng.

Trong năm 2020, Coteccons cũng đã cất nóc, bàn giao nhiều dự án lớn cho chủ đầu tư như One Verandah, Kingdom 101, Trụ sở Viettel tại Hà Nội, The Matrix One, The Marq, Metropole Thủ Thiêm,… với giá trị mỗi gói thầu dự án đều xấp xỉ hoặc lớn hơn 1.000 tỷ đồng.

Coteccons tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" tại dự án Imperium Town Nha Trang

Sau rất nhiều dự án lớn trên thị trường bất động sản, nhà đầu tư thường tìm tới các dự án mới do Coteccons thực hiện. Bởi, ngoài chất lượng, các dự án của Coteccons luôn thực hiện đúng tiến độ, đem lại sự an tâm cho nhà đầu tư.

Mới đây, Coteccons tiếp tục được lựa chọn làm nhà thầu chính của dự án Imperium Town Nha Trang.

Coteccons phụ trách dự án Imperium Town Nha Trang.

Imperium Town Nha Trang là sản phẩm đầu tay của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang (Indochine Nha Trang). Từ những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho dự án, chủ đầu tư Đông Dương Nha Trang đã hiểu rõ sự quan trọng của nhà thầu và lựa chọn Coteccons để đưa ra những sản phẩm chất lượng, đẳng cấp.

Đại diện Conteccons cho biết: "Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm không những mạnh về tính toán lý thuyết mà còn có khả năng kết hợp với các chuyên gia, nhà nghiên cứu để phản biện, góp ý nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho những dự án chúng tôi đảm nhận. Việc bắt tay với công ty Đông Dương Nha Trang để xây dựng dự án Imperium Town Nha Trang hy vọng sẽ mang đến cho khách hàng một trải nghiệm sống khác biệt tại phía Nam Nha Trang".

Ngoài nhà thầu chính là Coteccons, dự án này được vận hành bởi CBRE, một trong những công ty vận hành bất động sản hàng đầu thế giới. Đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công đều là những tên tuổi lớn trên thị trường, như CASA hay Apave.

Với vị thế là một trong những nhà thầu hàng đầu Việt Nam, dự án này dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công và được bàn giao vào quý III/2023.

Imperium Town Nha Trang do Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Đông Dương Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 10,168m2 bao gồm 41 căn Shopvilla 4 tầng, khối chung cư 39 tầng với tầm nhìn ôm trọn vịnh ngọc. Bên cạnh đó, Imperium Town Nha Trang sở hữu những tiện ích bậc nhất Nha Trang như Bể bơi bốn mùa vô cực trên độ cao 150m; Dự án có hầm đỗ xe lớn nhất Nha Trang; Sảnh thang máy Panorama,…

Để biết thêm thông tin về dự án, liên hệ qua hotline: 0905158866

Trường Thịnh