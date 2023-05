Công ty gần 8.000 tỷ đồng của em trai ông Bùi Thành Nhơn làm ăn ra sao?

Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

No Va Thảo Điền là công ty con trong lĩnh vực bất động sản của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL). Theo báo cáo thường niên của Novaland, No Va Thảo Điền có vốn điều lệ 7.822,1 tỷ đồng. Công ty do ông Bùi Đạt Chương (em trai ông Bùi Thành Nhơn) là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Theo đó, năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 132,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 47,8 tỷ đồng của năm 2021.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 là 7.638,8 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 0,49 lần. Như vậy nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 tương ứng là 3.743 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả cuối năm 2021 là 0,18 lần, do đó nợ phải trả tương đương mức 1.195,2 tỷ đồng. So với năm 2021, nợ phải trả của năm 2022 tăng.

Từ những dữ liệu này, có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối năm 2022 là 11.381,8 tỷ đồng, tăng 45,3% so với mức 7.835,3 tỷ đồng cuối năm 2021.

Phát sinh dư nợ trái phiếu

Đáng chú ý, cuối năm 2021, No Va Thảo Điền không có dư nợ trái phiếu nhưng đến cuối năm 2022 có dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu là 0,3 lần.

Theo dữ liệu từ HNX, tháng 9/2022 doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu tổng trị giá 2.300 tỷ đồng với lãi suất 10,5%/năm với kỳ hạn 5 năm. Để đủ điều kiện phát hành, công ty này liên tục được rót vốn vào.

Tháng 6/2022, Novaland đầu tư thêm 450 tỷ đồng bằng hình thức mua thêm vốn cổ phần. Đến tháng 7, tập đoàn này rót thêm 680 tỷ đồng cho công ty con.

Sang đến tháng 8, Hội đồng quản trị Novaland phê duyệt sử dụng 54 giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực nay là phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM, tổng diện tích 9,3ha thuộc sở hữu của công ty. Số này để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản huy động vốn bằng trái phiếu với giá trị tối đa 2.300 tỷ đồng và khoản cấp tín dụng 100 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) của No Va Thảo Điền.

Không chỉ vay bằng trái phiếu, tháng 1/2022, No Va Thảo Điền còn có khoản vay với TPBank hội sở chính (Hà Nội). Khoản vay này có tài sản đảm bảo là 245,651 triệu cổ phần (tương đương 2.366,51 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt. Phát triển Đất Việt cũng là công ty con của Novaland, đang phát triển dự án The Grand Manhattan & Soho Residence tại số 100 Cô Giang - Cô Bắc, quận 1, TPHCM. Diện tích dự án là 14.002m2 với quy mô 1.415 căn hộ.

Phối cảnh dự án The Grand Manhattan (Ảnh: Novaland).

Dự án ban đầu thuộc về VinaCapital, được giới thiệu là khu phức hợp với tên gọi Pavilion Square. Nửa sau năm 2017, dự án được nhóm nhà đầu tư liên quan đến Novaland mua lại, rồi đổi tên thành Grand Manhattan hay Saigon Manhattan.

Dự án này 1 trong 7 dự án được TPHCM họp khẩn tháo gỡ khó khăn hồi tháng 2 vừa qua. Ngày 18/5/2019, UBND TPHCM có quyết định giao đất nhưng công ty này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất của dự án. Về giấy phép xây dựng, đến thời điểm trên, công ty vẫn đang thực hiện thủ tục giấy phép xây dựng. UBND quận 1 đã bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư.