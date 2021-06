Có nên đổi nhà khi giá bất động sản tăng?

Dân trí Năm nay được dự đoán là thời điểm vàng để những người muốn đổi nhà nắm bắt cơ hội, nhất là khi giá bất động sản đang tăng mạnh.

Bất chấp tác động của Covid-19, giá chào bán các dự án căn hộ mới thuộc tất cả các phân khúc trên địa bàn TPHCM trong những tháng đầu năm nay tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm nay và 2022, giá căn hộ hạng sang có khả năng tăng 2-7%, theo CBRE Việt Nam.

Giá căn hộ đang có chiều hướng leo thang khiến cho nguồn cung căn hộ có giá mềm càng trở nên khan hiếm. Theo Savills, số lượng căn hộ dưới 2 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 10% nguồn cung, với phần lớn có diện tích chỉ từ 50-60 m2.

Giá bất động sản được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh (Nguồn: Masteri Centre Point).

Chiều hướng tăng giá thép và vật liệu xây dựng cũng góp phần thúc đẩy giá BĐS tăng. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng của vật liệu xây dựng trong tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thép tăng từ 50-60%.

Các nhà phân tích nhận định giá BĐS sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi giá thép cùng một số vật liệu xây dựng tăng và lạm phát được dự đoán sẽ còn kéo dài. Hội môi giới BĐS Việt Nam dự báo giá căn hộ chung cư có thể tăng từ 10%-15% trong thời gian tới.

Có nên đổi nhà khi giá BĐS tăng?

Nhiều người tin rằng đà tăng giá của thị trường căn hộ đã khiến cho cơ hội an cư của người dân càng trở nên xa vời. Một chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho biết thực trạng này sẽ tạo động lực cho người dân mua hoặc đổi nhà vì họ thấy trước tiềm năng tăng giá của căn hộ.Nhu cầu nâng cấp, đổi nhà nhằm cải thiện môi trường sống của người dân, đặc biệt là ở TPHCM, Hà Nội ngày càng tăng, khi thu nhập bình quân đầu người tại đây luôn ở top đầu. Theo nhiều chuyên gia, trong 3-5 năm nữa, một mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập trên thị trường.

Theo chuyên gia này, việc đổi nhà (bán nhà cũ - mua nhà mới) đã là một xu thế tất yếu tại Việt Nam. Khi thu nhập của người dân được cải thiện, ai cũng có nhu cầu thể hiện bản thân, nâng cao địa vị xã hội. Do đó, họ sẵn sàng chuyển sang một căn nhà mới khang trang hơn khi đủ điều kiện.

Vấn đề khó khăn nhất của bất kỳ ai muốn đổi nhà chính là khả năng tài chính, ông Tuấn chia sẻ.

Giá BĐS tăng và "đòn bẩy" Home for Home

Masterise Home đưa ra giải pháp Home for Home cho phép khách hàng dùng chính căn nhà của mình làm tài sản đảm bảo để đổi nhà. Cụ thể, người đổi nhà sẽ được ngân hàng cho vay không lãi suất cho đến khi nhận nhà mới (khoảng 18-24 tháng). Trong khoảng thời gian này, giá thị trường của căn nhà cũ và căn hộ đang mua có thể tăng và khách đổi nhà có thể hưởng lợi.

Từ sự uy tín thông qua những sản phẩm đã nổi tiếng trên thị trường của Masterise Homes, khách hàng sẽ luôn biết thời điểm chính xác nhận bàn giao nhà mới. Trong khi đợi bàn giao, khách hàng có thể lên kế hoạch bán căn nhà cũ để có giá tốt nhất, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cho cuộc sống tương lai, ông Jason Turnbull, Phó TGĐ kiêm Giám đốc tài chính của Masterise Homes, phân tích.

Home for Home này được áp dụng cho dòng sản phẩm Masteri cao cấp. (Nguồn: Masteri West Heights).

Giải pháp này giúp người có năng lực tài chính sở hữu những căn hộ hạng sang xây dựng một kế hoạch rõ ràng. Theo ông David Jackson - Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, Home for Home là cơ hội để đổi nhà với chi phí thấp hơn nhiều so với việc đổi nhà trước đây là trả trước 30-50% giá trị căn hộ ngay tại thời điểm mua, do đó giúp thêm nhiều người Việt có thể sở hữu được căn nhà mơ ước của mình.

Khi BĐS đang có chiều hướng tăng giá, giải pháp này được xem là đòn bẩy hữu hiệu giúp người đổi nhà chủ động tài chính, và không bị áp lực nào với bất kỳ giao dịch nào có thể ảnh hưởng đến giá trị đang tăng của tài sản đang sở hữu và tiềm năng tăng giá của căn hộ đang mua.

Đổi nhà trong đại dịch?

Đại dịch đã góp phần vào sự tăng giá của thị trường BĐS. Nhiều ý kiến cho rằng đổi nhà trong thời gian này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đại dịch không làm ảnh hưởng đến nhu cầu đổi nhà của người dân.

Thực tế cho thấy thị trường BĐS vẫn sôi động tại Việt Nam và nhiều nước. Có nhiều người dựa vào tình hình này để mua nhà với giá tốt. Theo nhiều chuyên gia, Covid-19 chỉ tác động trong ngắn hạn khi BĐS tạo ra giá trị trong dài hạn, giúp nhà đầu tư tạo ra giá trị tích lũy trong tương lai.

Với người dân đổi nhà, họ xác định dùng căn nhà để sinh sống dài hạn, nên chỉ cần có đủ năng lực tài chính thì rủi ro sẽ gần như bằng không. Nhưng với các nhà đầu tư thì sẽ có rủi ro vì dịch bệnh có thể làm cho dòng vốn đầu tư bị gián đoạn.

Home for Home được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong bối cảnh thị trường cần một cú hích để thúc đẩy khối lượng giao dịch và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Home for Home là một giải pháp nhà ở vượt trội phát triển bởi Masterise Homes và Techcombank, nhằm hỗ trợ các gia đình Việt nâng tầm cuộc sống từ chỗ ở hiện tại sang các dự án cao cấp tại Việt Nam.

Chỉ với số tiền tiết kiệm là 50 triệu đồng và không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến khi nhận nhà, khách hàng và gia đình sẽ có cơ hội tận hưởng phong cách sống theo chuẩn quốc tế, được kiến tạo bởi Masterise Homes - nhà phát triển BĐS hàng hiệu hàng đầu Việt Nam.

Trường Thịnh