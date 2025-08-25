Cơ hội sở hữu căn hộ Sunshine Green Iconic với giá khởi điểm chỉ 4,5 tỷ đồng trên livestream 26/8

Trải nghiệm cơ hội đặt giá căn hộ 2 phòng ngủ Sunshine Green Iconic - Diện tích gần 80m2

Tọa lạc tại tầng 9 của dự án Sunshine Green Iconic, căn hộ A-09CH03 có diện tích gần 80m2, giá khởi điểm chỉ 4,5 tỷ đồng - mức giá hiếm có cho một sản phẩm cao cấp.

Được thiết kế với 2 phòng ngủ, ban công hướng Tây Nam, cùng tầm nhìn hướng sân golf Long Biên; kết hợp nội thất liền tường cao cấp từ các thương hiệu như Hafele, Grohe…; cùng giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và hiện đại hàng đầu hiện nay.

Thiết kế ban công rộng chạy dài từ phòng khách đến phòng ngủ của căn A-09CH03 vừa mở ra không gian thoáng, sáng vừa có thể trở thành “vườn trên không” xanh mát hiếm có giữa lòng đô thị.

Sunshine Green Iconic gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng đã hoàn thiện và bàn giao từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, hệ tiện ích đa dạng, lợi thế pháp lý, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Cư dân Sunshine Green Iconic hưởng lợi từ vị trí đắc địa tại trung tâm của phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, cách phố cổ chỉ 10 phút lái xe và kế cận cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công.

Với hệ tiện ích đồng bộ, đa dạng từ thác tràn liên hoàn, dòng suối nhiệt đới, hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ…, cùng hệ thống tiện ích ngoại khu cao cấp như hệ thống siêu thị Aeon Mall, Vincom, sân golf Long Biên, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế… hàng đầu trong khu vực, Sunshine Green Iconic là chốn an cư dành cho đa thế hệ.

Lợi thế cho khách hàng khi mua nhà phố 15,5 tỷ đồng trên sóng livestream Sunshine Group ngày 22/8

Trước đó, trong phiên livestream tối 22/8, căn V6-11 của dự án Noble Palace Tay Thang Long được đặt giá thành công trên livestream NobleGo với mức 15,5 tỷ đồng. Nằm trên trục Victory 3 rộng 10,5m, thiết kế 4 tầng với 232,8m2 sàn xây dựng, view (tầm nhìn) trường quốc tế Sunshine School và bàn giao từ quý III/2025, đây là sản phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành lựa chọn an cư và kinh doanh .

Khởi điểm từ 9,2 tỷ đồng, khách hàng V. Cường đã đặt giá thành công nhà phố với 15,5 tỷ đồng, tiết kiệm tới gần 3 tỷ đồng.

Phiên livestream 22/8 ghi nhận sức hút mạnh mẽ với gần 500.000 lượt theo dõi đa nền tảng và lượt xem cao nhất cùng thời điểm là hơn 10.000 khách hàng. Không khí càng sôi động hơn khi khán giả Minh Giang nhận thành công giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt, trong khi tổng số tiền Sunshine Group trích lập để đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã chạm mốc 8 tỷ đồng (tương đương 500 triệu đồng/phiên).

Căn V6-11 cùng 4 căn đầu tiên của dự án xuất hiện trên livestream đều thuộc phân khu Victory, kế thừa trọn vẹn những lợi thế hiếm có của dự án như: vị trí đắc địa trên đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận đại lộ Tây Thăng Long 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5; thiết kế châu Âu sang trọng với vật liệu cao cấp tinh tuyển; ứng dụng tối đa AI trong vận hành và hỗ trợ kinh doanh…

Mặt phố chính của phân khu Victory nằm trên trục xuyên tâm của dự án, cũng chính là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (mặt cắt rộng 40m), đây chính là những tuyến nhà phố Thủ đô đúng nghĩa.

Không chỉ vượt trội về vị trí và thiết kế, Victory còn khẳng định lợi thế tiên phong khi là phân khu đầu tiên được bàn giao ngay từ quý III/2025, là phân khu có mật độ xanh cao nhất dự án, nằm cạnh hai công viên nội khu quy mô 8,3ha và gần 3ha, đồng thời kết nối trực tiếp công viên đa chức năng 100ha, cùng những tiện ích nội khu như trường học quốc tế, tuyến phố đi bộ...

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab (VTVcab, SCTV, TV360, MyTV và VTVGo); tiếp sóng trên trang Fanpage của Noble Group.

