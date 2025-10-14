Cơ hội đầu tư bất động sản tại Long Xuyên

Khác biệt với các thị trường lớn chạy theo các cơn sóng đầu cơ, Long Xuyên phát triển dựa trên nội lực kinh tế vững chắc và chiến lược hạ tầng bài bản. Đây là yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt của thủ phủ cũ tỉnh An Giang, nơi giá trị tài sản được củng cố bằng chất lượng sống.

An Giang sau sáp nhập là tỉnh có diện tích và dân số lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Shutterstock).

Phân hóa giá: Sân chơi rộng cho nhà đầu tư chiến lược

Giá trị bất động sản tại Long Xuyên có sự phân hóa mạnh, tạo ra hai phân khúc. Một mặt, các tuyến đường huyết mạch, trung tâm thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố ghi nhận mức giá cao, phản ánh giá trị thương mại và vị trí đắc địa được khẳng định qua nhiều năm.

Theo Bảng giá đất đô thị Long Xuyên năm 2025, giá đất cao nhất tại các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ có thể lên tới 54 triệu đồng/m² (vị trí 1) và mức giá giao dịch thực tế trên thị trường cao hơn gấp 2-3 lần, tầm 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng/m2. Một ngôi nhà 90m2 ở đường Hai Bà Trưng được rao bán với giá 25 tỷ đồng. Phân khúc này dành cho nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có vị trí đắc địa, có thể mang lại dòng tiền từ cho thuê.

Sự giới hạn quỹ đất trung tâm sẽ đẩy giá trị của Mekong District - dự án ngay trung tâm Long Xuyên sở hữu diện tích lớn ven sông còn sót lại - có thể lên tiệm cận với phân khúc giá cao trong thời gian tới.

Dự án Mekong District nhìn từ dòng sông Hậu (ảnh phối cảnh) (Ảnh: N.H.O).

Sự đa dạng về phân khúc khẳng định Long Xuyên không dành cho đầu cơ lướt sóng, mà dành cho những nhà đầu tư biết khai thác giá trị thực của đô thị đang phát triển.

Nền tảng hạ tầng - giáo dục - y tế

Sức hút của Long Xuyên được bảo chứng bởi những lợi thế về hạ tầng xã hội và giao thông, yếu tố tiên quyết để giữ chân cư dân và thu hút nhân tài.

Long Xuyên được củng cố bởi sự đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông. Sự xuất hiện của các dự án lớn như Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng) và tuyến tránh Long Xuyên đã đi vào hoạt động, dần xóa bỏ "nút thắt cổ chai" giao thông, giúp luân chuyển hàng hóa hiệu quả hơn. Hạ tầng đi trước một bước sẽ tạo động lực gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

Đồng thời, Long Xuyên khẳng định là nơi an cư nhờ nền tảng giáo dục và y tế vượt trội. Đại học An Giang (thành viên ĐH Quốc gia TPHCM) đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có sân đỗ trực thăng - mang lại sự an tâm về chất lượng chăm sóc sức khỏe. Sự kết hợp này tạo ra một môi trường sống chất lượng cao, thu hút lực lượng lao động về an cư.

Khu tiện ích theo chuẩn resort nằm trong khuôn viên dự án Mekong District (Ảnh phối cảnh: N.H.O).

Mekong District không chỉ là nơi an cư mà còn là dự án kết hợp giữa không gian sống và không gian thương mại chiến lược. Trong đó, khu phố thương mại được thiết kế như một dãy phố mang phong cách tinh tế, độc đáo với mặt tiền kiến trúc Đông Dương sang trọng, pha trộn phong cách đương đại, xen kẽ quảng trường nhỏ và những không gian sáng tạo khiến Mekong District hứa hẹn là điểm trung chuyển cho làn sóng khách du lịch tâm linh trên hành trình đi Châu Đốc.

Vị trí chiến lược cách Bệnh viện Đa khoa An Giang và Đại học An Giang từ 5 phút chạy xe giúp dự án trở thành lựa chọn tối ưu cho nhóm cư dân tri thức, những người đặt chất lượng sống và sự tiện lợi lên hàng đầu.

Cơ hội sở hữu bất động sản bên sông Hậu

Với những lợi thế kinh tế, xã hội và hạ tầng, Long Xuyên hứa hẹn là mảnh đất hút đầu tư và an cư. Trong bối cảnh đó, Mekong District nổi bật khi sở hữu diện tích lớn lên đến 18ha còn sót lại trên bờ sông Hậu, mang đến chuẩn mực sống mới với các sản phẩm nhà phố, biệt thự ven sông.

Đây không chỉ là nơi để ở, mà là khoản đầu tư vào tài sản có giá trị nhờ vị trí ven sông đắc địa và cộng đồng cư dân tinh hoa đã hình thành tại Long Xuyên đang trên đà thịnh vượng với chất lượng cuộc sống ven sông đẳng cấp.

