Chung cư mới trên dưới 100 triệu/m2, tìm đâu căn hộ vừa túi tiền ở Hà Nội?

Nguồn cung chủ yếu ở phân khúc giá cao

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố có 23 dự án chung cư đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Các dự án này sẽ cung cấp ra thị trường thủ đô 24.556 căn hộ.

Mặc dù nguồn cung chung cư đã phục hồi song mức giá bán vẫn liên tục tăng cao. Theo báo cáo mới nhất của CBRE, tính đến hết quý II, giá chung cư Hà Nội đạt 79 triệu đồng/m2, tăng 6% theo quý và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Còn báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra, giá bán trung bình chung cư tại Hà Nội trong quý vừa qua đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7,7% so với quý trước. Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tiếp tục chào bán hàng tồn kho với mức giá cao. Mặt bằng giá chung cư thứ cấp tại Hà Nội cũng tăng trở lại bất chấp việc thanh khoản không có nhiều cải thiện.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, vừa qua, nhiều dự án chung cư tại Hà Nội đã được mở bán. Tuy nhiên, mức giá hiện nay đều tập trung ở phân khúc cao.

Cụ thể, một dự án tại địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội), giá chung cư mở bán dao động 80-120 triệu đồng/m2. Tại phường Từ Liêm, một dự án chung cư nằm ngay đường Lê Quang Đạo có giá mở bán khoảng 130 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì). Một dự án tại phường Việt Hưng cũng có giá dự kiến vượt 120 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, một dự án ở khu vực phường Cầu Giấy dự kiến có giá từ 150 triệu đồng/m2.

Một khu vực có nhiều chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Đối với chung cư cũ, nhiều chủ nhà cũng đã rục rịch tăng giá cao hơn so với đầu năm. Chẳng hạn, một căn chung cư diện tích 63m2 tại phường Tây Mỗ (TP Hà Nội) được rao bán với giá 5,2 tỷ đồng, tương đương hơn 82 triệu đồng/m2. So với 4 tháng trước, giá căn chung cư này đã tăng khoảng 400 triệu đồng.

Hay một căn chung cư tại phường Cầu Giấy có diện tích 78m2, cách đây 3 tháng được rao bán với giá 6,7 tỷ đồng, tương đương gần 86 triệu đồng/m2. Đến nay căn chung cư đã tăng lên giá lên 7,2 tỷ đồng.

Giá chung cư tiếp tục tăng vào cuối năm?

Ông Trần Minh Tiến - chuyên gia bất động sản - nói, sự khác biệt trong cơ cấu nguồn cung và phân khúc sản phẩm là nguyên nhân chính khiến giá chung cư Hà Nội tăng nhanh.

Cụ thể, nguồn cung mới trong quý vừa qua tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang với mức giá hơn 80-90 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì). Những căn hộ có mức giá mềm hơn khoảng dưới 65 triệu đồng/m2 chỉ rải rác ở khu đô thị phía Đông Hà Nội hoặc vùng lân cận, gần như khan hiếm.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) - cho rằng, nguồn cung căn hộ giá thấp tại Hà Nội đang thực sự ít ỏi. Số lượng dự án ngày càng hạn chế trong những năm gần đây, trong khi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ còn lớn. Cơ cấu sản phẩm trên thị trường thiếu cân đối khiến giá căn hộ chung cư ở phân khúc sơ cấp và thứ cấp bị đẩy lên cao.

Ngoài ra, một nguyên nhân nữa khiến giá nhà "nóng" là do các chi phí đầu vào hiện nay rất cao. Các chi phí đầu vào của một dự án nhà ở thương mại hiện nay, bao gồm chi phí đất đai; chi phí thủ tục đầu tư; chi phí vốn; chi phí xây dựng… đang bị đẩy lên cao do vật giá leo thang và chi phí thuê lao động tăng.

Theo ông, trong giai đoạn tới, dù giá chung cư sẽ tiếp tục tăng cao và khó giảm, nhưng "cơn sốt giá" mới khó xảy ra.

"Nguồn cung từ các dự án nhà ở xã hội có khả năng sẽ nhiều hơn trong năm nay nhưng vẫn chưa đủ so với nhu cầu của người dân. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở thương mại giá rẻ vẫn vắng bóng thì mặt bằng giá căn hộ sẽ khó giảm", ông nói.

Đồng quan điểm nêu trên, ông Phạm Đức Toản - chuyên gia bất động sản - nói, nguồn cung chung cư tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giá nguyên vật liệu, nhân công, chi phí đầu tư,... đều tăng cao. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư có quỹ đất đều tập trung phát triển dự án đại đô thị, phân khúc cao.

Do đó, ông cho rằng, giá chung cư Hà Nội cuối năm có thể tăng nhẹ, rất khó để giảm ngay. Tuy nhiên, tình trạng “sốt nóng” sẽ khó xảy ra như giai đoạn trước.