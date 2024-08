Chung cư Hà Nội hạ nhiệt, chủ nhà chào lại khách cũ

Giá chung cư hạ nhiệt

Sau khi đã đạt đỉnh vào tháng 4 vừa qua, đến nay, giá chung cư có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá rao bán nhiều căn chung cư đã qua sử dụng tại Hà Nội đã giảm từ 200 đến 500 triệu đồng.

Một căn chung cư cũ tại Thanh Xuân (Hà Nội) diện tích 64m2 có 2 phòng ngủ thời điểm tháng 5 được rao bán với giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 73,4 triệu đồng/m2 thì này hạ giá xuống còn 4,3 tỷ đồng.

Hay một căn chung cư khác ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) diện tích 60m2 có 2 phòng ngủ thời điểm tháng 5 được rao bán với 3,1 tỷ đồng, giờ thì chủ nhà đã hạ giá xuống còn 2,75 tỷ đồng.

Một số chủ nhà rao giá cao quá lâu khó bán đã "xuống nước" mời chào lại khách cũ. Anh Phạm Cường, đang sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, kể, cuối tháng 3, gia đình chị đã đi xem nhiều căn chung cư đã qua sử dụng, song đều phải từ chối mua vì giá quá cao mà chất lượng không tương xứng. Suốt hơn 2 tháng ròng rã tìm kiếm nhưng không có kết quả, gia đình chị đã tạm gác kế hoạch mua nhà.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, môi giới liên tục liên hệ mời chào lại những căn nhà chị đã từng xem với mức giá thấp hơn từ 200 đến 300 triệu đồng. Đơn cử, một căn chung cư diện tích 60m2 có 2 phòng ngủ tại Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) vào tháng 4 được chào bán với giá 3,2 tỷ đồng. Nhưng đến nay chủ muốn bán sớm với giá 2,9 tỷ đồng, tức giảm 300 triệu so với tháng 4 vừa qua.

Anh Cường nói, hiện giá nhà đã có phần hạ nhiệt nhưng chưa đáng kể so với mức tăng. Do đó, gia đình anh vẫn tiếp tục theo dõi, nếu giảm sâu hơn sẽ xuống tiền mua.

Chị T.V (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ trước kia, gia đình chị sống tại một căn chung cư diện tích 72m2 có 2 phòng ngủ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Cuối năm ngoái gia đình chị có kế hoạch chuyển nhà nên đã chốt mua một căn nhà đất khác.

Một số chủ nhà đã chấp nhận hạ giá để bán được chung cư (Ảnh: Trần Kháng).

Khoảng tháng 5, do không sử dụng tới căn chung cư nên chị đã rao bán. Khi đó, mỗi ngày môi giới lại trả một giá khác, đỉnh điểm có người trả giá căn chung cư tới 5 tỷ đồng nhưng chị vẫn chưa bán vì nghĩ giá sẽ tiếp tục tăng. Đến tháng 7, thấy thị trường hạ nhiệt, chị liên hệ lại các môi giới nhưng họ nói cần giảm 5-7% so với tháng 4 thì mới dễ bán được.

Tâm lý người mua ở trạng thái chờ đợi

Anh Thanh Tùng - chủ một sàn môi giới tại Hà Nội - cũng thừa nhận giá chung cư hiện nay đã điều chỉnh nhẹ so với tháng 5. Hiện thanh khoản cũng chậm hơn so với cuối năm ngoái và đầu năm nay. Một số người đã tạm gác kế hoạch mua nhà để nghe ngóng tình hình. Hiện một số chủ nhà chung cư nếu muốn bán sẽ phải chấp nhận giảm giá từ 200 đến 300 triệu đồng so với đầu năm để tìm khách mua.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, giá bán chung cư tăng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ đã được qua sử dụng nhiều năm. Tuy nhiên, tình trạng này cũng chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn, đồng thời có dấu hiệu chững lại vào cuối quý II do giá đã ở mức cao và tâm lý người mua đang ở trạng thái chờ đợi.

Chuyên gia bất động sản Nguyễn Quốc Anh cho biết mức độ quan tâm chung cư đạt đỉnh vào tháng 8/2023 sau đó đi chậm lại, đến đầu năm nay bắt đầu tăng rất mạnh, tiệm cận với đỉnh của tháng 8/2023. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm nay trở đi, lượng quan tâm giảm. Đến hiện tại, lượng quan tâm giảm 40% so với đỉnh của tháng 3.

Theo ông, tín hiệu này rất bình thường, trong bất kể thị trường đầu tư nào cũng có xu hướng lên và xu hướng giảm, thậm chí đi ngang. Khi lượng quan tâm tăng mạnh, phát sinh một lượng lớn người bán ra dẫn đến lượng quan tâm chung cư giảm xuống.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Việt Nam (VARS) - cho biết, giá cả chung cư Hà Nội tăng vì khan hiếm là một hiệu ứng của quy luật cung cầu. Mặc dù, mức giá tăng có dấu hiệu tác động, tạo thông tin nhiễu loạn từ nhóm đầu cơ tạo cung cầu ảo để đẩy giá trên thị trường mua đi bán lại. Tuy nhiên, trên thực tế, khó có thể xác định và xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư.

Trong bối cảnh nguồn cung "ách tắc", cá nhân, doanh nghiệp có hàng sẽ có lợi thế trong việc đưa giá. Việc người bán đẩy giá khi chung cư hay bất kỳ hàng hóa nào khan hiếm trên thị trường là điều không thể tránh khỏi. Ông nói, giá chung cư Hà Nội sẽ có điểm điều chỉnh, nhưng không nhiều.