Giá chung cư tăng vùn vụt, người mua nhà có tâm lý chờ đợi

Giao dịch chung cư giảm, giá tăng

Theo báo cáo quý II/2024 về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ ghi nhận 25.885 giao dịch thành công.

Theo so sánh của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch đất nền đạt 124.991 giao dịch thành công. Cụ thể, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 72,2% so với quý I, bằng 87,08% so với cùng kỳ năm 2023; lượng giao dịch đất nền bằng 127,9% so với quý I năm nay và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý II/2024, giá căn hộ chung cư tăng trung bình 5-6,5% so với quý trước đó và tăng 25% so với cùng kỳ. Nhiều dự án ở Hà Nội có mức tăng có khi tới 20-30%. Còn ở TPHCM, giá rao bán chung cư một số dự án trung cấp tăng 2-5%, một số tăng 10-18%,

Chung cư sơ cấp và thứ cấp đều tăng giá (Ảnh: Hà Phong)

Tình trạng giá chung cư tăng đột biến đã chững lại

Bộ Xây dựng cho rằng, giá bán chung cư tăng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ, đã được qua sử dụng nhiều năm. Tuy nhiên, tình trạng này cũng chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn, đồng thời có dấu hiệu chững lại vào cuối quý do giá đã ở mức cao và tâm lý người mua đang ở trạng thái chờ đợi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng nguyên nhân khiến giá chung cư tăng đột biến do khan hiếm nguồn cung. Cung nhỏ hơn cầu nên buộc lòng giá phải tăng lên để bảo đảm sự cân đối. Mặc dù, mức giá tăng có dấu hiệu tác động, tạo thông tin nhiễu loạn từ nhóm đầu cơ tạo cung cầu ảo để đẩy giá trên thị trường mua đi bán lại.

Ông cho rằng giá chung cư sẽ có điểm điều chỉnh, nhưng không nhiều. Để giá chung cư ổn định, cần có sự phối hợp giữa cơ quan Nhà nước và các chủ thể tham gia trên thị trường. Bên cạnh đó, khách hàng và nhà đầu tư cần phải tỉnh táo, lựa chọn các sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và pháp lý đảm bảo. Người mua nhà Tuyệt đối không lao theo cơn "sốt", phong trào đám đông.

Chia sẻ tại một sự kiện mới đây, ông Phạm Đức Toản - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản EZ - cho rằng giai đoạn vừa qua, nhìn toàn bộ thị trường đen tối, riêng phân khúc chung cư vẫn âm thầm tăng giá, đặc biệt ở thị trường Hà Nội. Còn TPHCM, Đà Nẵng giá đã neo cao nên tốc độ tăng giá không thể hiện rõ.

"Sau Tết, tôi choáng váng về tốc độ tăng giá chung cư, có vị trí tăng từng ngày. Ví dụ, tại Trung Hòa Nhân Chính, tốc độ tăng giá, với những người làm trong nghề như chúng tôi còn giật mình", ông Toản nói.

Theo ông, với tình hình thị trường đang khó khăn, nền kinh tế khó khăn và thu nhập người dân cũng vậy, sự tăng giá này là bất thường. Tuy nhiên, đến nay phân khúc chung cư đã ổn định. "Tôi ví sự tăng giá chung cư vừa rồi như cơn giông mùa hè, tăng giá nhanh và đi nhanh", ông Toản nói.