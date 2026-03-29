Chưa nộp tiền sử dụng đất trước năm 2019, nay tính tiền thế nào?

Một công dân đặt câu hỏi về việc gia đình mua đất từ năm 1993, được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vào năm 2001 nhưng được chậm nộp 40% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Giấy chứng nhận có ghi rõ nội dung: "Chưa nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất".

Trường hợp này có được áp dụng quy định chuyển tiếp liên quan đến tiền sử dụng đất và tính giá đất theo thời điểm năm 2001 hay theo bảng giá đất năm 2005?

Nợ tiền sử dụng đất trước năm 2019 được tính theo giá tại thời điểm đó (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định số 103 ngày 30/7/2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ nhưng đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì căn cứ thực hiện theo các giai đoạn.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật).

Trường hợp quá thời hạn thanh toán theo quy định tại Nghị định số 45/2014 của Chính phủ, được sửa đổi tại Nghị định số 79/2019 của Chính phủ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Nội dung này tiếp tục được khẳng định tại Nghị định 291/2025: Các trường hợp đã ghi nợ trước ngày 10/12/2019 vẫn được thanh toán theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo tính ổn định và quyền lợi cho người sử dụng đất.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan thuế giải đáp trường hợp của công dân nêu đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận từ năm 2001 nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì áp dụng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định số 103/2024. Theo đó, giá đất để tính tiền sử dụng đất được áp dụng theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận - theo quyết định cấp Giấy chứng nhận từ năm 2001.