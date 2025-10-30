6 loại cây hút ẩm tốt thích hợp để trồng trong phòng tắm

Thoát khỏi hình dung chỉ là nơi vệ sinh cá nhân, phòng tắm hiện đại đang dần trở thành spa thu nhỏ, nơi chủ nhà thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Một chậu cây xanh nhỏ không chỉ tô điểm cho không gian này mà còn lọc không khí, mang lại cảm giác trong lành, dễ chịu.

Tuy nhiên, độ ẩm cao, ánh sáng yếu và nhiệt độ thay đổi trong phòng tắm là thử thách với nhiều loài cây. May mắn thay, có những “chiến binh xanh” sinh ra để thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Dưới đây là 6 loại cây được các chuyên gia nội thất và người yêu cây cảnh đánh giá cao về sức sống và khả năng làm đẹp phòng tắm.

Lưỡi hổ - Vua của sự bền bỉ

Lưỡi hổ (Sansevieria Trifasciata) nổi tiếng vì dễ trồng và chịu đựng cực tốt. Cây có thể phát triển tốt trong ánh sáng yếu hay gián tiếp và ít cần tưới nước, là lựa chọn hoàn hảo để trồng trong phòng tắm ẩm ướt, nơi cây hút hơi ẩm từ không khí.

Cây lưỡi hổ (Ảnh: Shutterstock).

Không chỉ mạnh mẽ, lưỡi hổ còn lọc không khí xuất sắc, loại bỏ độc tố như formaldehyde và benzene. Dáng lá thẳng, cứng cáp cùng đường vân độc đáo mang vẻ hiện đại, sang trọng cho mọi góc phòng.

Mẹo hay: Tưới khi đất khô hoàn toàn, khoảng 3 tuần/lần. Tránh tưới nhiều để cây không bị úng.

Trầu bà leo - Mềm mại và duyên dáng

Trầu bà leo (Epipremnum aureum) với lá trái tim xanh mướt và thân leo rủ tự nhiên, tạo cảm giác thơ mộng cho phòng tắm. Cây có thể đặt trên kệ, treo trên tường hoặc nóc tủ, biến không gian thành khu rừng nhiệt đới mini.

Trầu bà leo (Ảnh: Telegrafi).

Loài cây này dễ chăm sóc và không kén ánh sáng. Đặc biệt, trầu bà leo còn giúp lọc không khí cực tốt.

Mẹo hay: Thường xuyên cắt tỉa đầu ngọn để cây rậm rạp, đồng thời giâm đoạn cắt vào nước để tạo chậu mới.

Lan ý - Thanh tao và tinh khiết

Lan ý (Spathiphyllum) nổi bật với hoa trắng muốt trên nền lá xanh đậm, mang vẻ thanh lịch hiếm có. Loài cây này ưa bóng râm và ánh sáng gián tiếp nên rất phù hợp với phòng tắm thiếu sáng tự nhiên.

Lan ý (Ảnh: Getty).

Độ ẩm cao giúp cây luôn xanh bóng, khuyến khích ra hoa và hấp thụ bào tử nấm mốc, rất lý tưởng cho môi trường ẩm.

Mẹo hay: Lá rũ xuống báo hiệu cần tưới, sau vài giờ nước sẽ phục hồi cây.

Dương xỉ - Hơi thở rừng xanh

Dương xỉ (Fern) gợi cảm giác rừng nhiệt đới mát mẻ, ẩm ướt. Hơi nước từ vòi sen chính là “món quà” cho chúng.

Dương xỉ (Ảnh: Hansgrohe).

Bạn có thể đặt cây gần cửa sổ sáng khuếch tán hoặc trên bệ gần vòi sen (tránh nước xối trực tiếp) để tạo điểm nhấn xanh sống động.

Mẹo hay: Đảm bảo đất ẩm đều, không úng. Chậu cần lỗ thoát nước tốt và tránh gió trực tiếp từ quạt hay máy lạnh.

Cây dây nhện - Lan tỏa sức sống

Cây nhện hay còn gọi là cỏ lan chi (Chlorophytum comosum) với lá dài cong và sọc trắng hoặc kem giữa, đặc biệt với những “cây con” treo lủng lẳng như nhện nhỏ.

Cây dây nhện (Ảnh: Shutterstock).

Loài cây này thích hợp treo trong giỏ hoặc đặt trên kệ cao, chịu được ánh sáng yếu và ẩm, là “cư dân” hoàn hảo cho phòng tắm, đồng thời lọc không khí xuất sắc.

Mẹo hay: Nhân giống dễ dàng bằng cách tách cây con có rễ và trồng vào chậu mới, vừa tiết kiệm vừa chia sẻ được cây xanh.

Hoa lan - Nữ hoàng sang trọng

Hoa lan (Orchid) giúp nâng tầm phòng tắm thành không gian đẳng cấp. Phòng tắm với độ ẩm cao và ánh sáng gián tiếp gần như hoàn hảo cho lan nhiệt đới.

Một chậu lan hồ điệp hay vanda với hoa rực rỡ đặt bên bồn rửa hay bệ cửa sổ sẽ khiến bất cứ ai bước vào trầm trồ.

Hoa lan (Ảnh: Epic Gardening).

Mẹo hay: Chú trọng thông thoáng cho rễ, dùng giá thể chuyên dụng (vỏ thông) và tưới khi giá thể gần khô. Quạt thông gió giúp cây phát triển tốt hơn.

Thêm cây xanh vào phòng tắm không chỉ là xu hướng trang trí mà còn là đầu tư thông minh cho sức khỏe tinh thần và chất lượng không gian sống. Chỉ vài chậu cây thích hợp, bạn đã biến phòng tắm thành ốc đảo thư giãn, nơi mỗi phút giây đều tràn đầy năng lượng và cảm giác thư thái.