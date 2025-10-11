Chính thức nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, từ ngày 10/10, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Cá nhân gồm người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, người độc thân. Thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.

Cùng với đó, UBND cấp tỉnh được phép điều chỉnh hệ số thu nhập phù hợp với thực tế địa phương và ban hành chính sách khuyến khích đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Theo quy định cũ, mức thu nhập tối đa để mua nhà ở xã hội là 15 triệu đồng/tháng với người độc thân và 30 triệu đồng/tháng với hộ gia đình.

Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Bên cạnh đó, quy định mới cũng giảm lãi suất cho vay ưu đãi với cá nhân mua nhà ở xã hội từ 6,6% xuống còn 5,4%, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi cho vay. Với các khoản vay đã ký trước ngày 10/10 tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người dân được điều chỉnh hợp đồng để áp dụng mức lãi suất mới cho cả dư nợ gốc và dư nợ quá hạn.

Một điểm mới trong quy định là thay đổi cơ quan xác nhận thu nhập với người không có hợp đồng lao động. Từ ngày 10/10, người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động sẽ xin xác nhận ở công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú thay vì UBND cấp xã, phường như trước đây.

Chia sẻ tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng.

Nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục...

Thủ tướng cũng cho rằng "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề là phải có cách làm, nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung - cầu.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm khởi công mới là 73 dự án với quy mô là 57.815 căn hộ.