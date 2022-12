ChatToday số mới: Làm sao để mua đất, chung cư mà không bị rủi ro lừa đảo?

An cư lạc nghiệp là một câu nói quen thuộc mà người Việt Nam ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần trong đời. Nhiều người trẻ sau vài năm đi làm khi tích lũy được một số vốn nhất định, họ thường nghĩ tới việc sở hữu một mảnh đất hay một căn nhà. Tuy nhiên không hiếm người lần đầu đi mua đất hay mua nhà gặp phiền toái, khó khăn do không am hiểu các vấn đề về pháp lý.

Trong ChatToday số mới phát sóng ngày 1/1/2023, ông Đoàn Trung Hiếu - Trưởng văn phòng, văn phòng Luật sư hỗ trợ Phát triển cộng đồng, thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội - sẽ chia sẻ một vài bí kíp cơ bản giúp cho những người lần đầu đi mua đất, mua nhà thuận lợi, tránh được một số rủi ro nhất định liên quan đến pháp luật. Những rủi ro này rất đa dạng từ chứng nhận quyền sở hữu, tranh chấp tài sản cho đến thông tin về thế chấp ngân hàng, đặt cọc trong giao dịch mua bán.

Mua một mảnh đất có sổ đỏ liệu đã có thể yên tâm 100%? (Video: Minh Hoàng)

Thông thường, không ít người vẫn tin tưởng rằng khi đi mua một mảnh đất đã có sổ đỏ thì có thể hoàn toàn yên tâm và không gặp phải rủi ro nào, nhưng theo luật sư Đoàn Trung Hiếu, điều này là chưa chắc. Ngoài trường hợp có nhiều đối tượng lừa đảo tinh vi làm giả sổ đỏ thì với những mảnh đất có sổ đỏ thật người mua cũng cần đề phòng nhiều tình huống khác.

Đó có thể là việc chủ sở hữu đất thực hiện giao dịch thông qua người môi giới và việc mua đi bán lại qua rất nhiều người. Trường hợp này có thể dẫn đến tranh chấp, khiếu nại khiếu kiện về quyền sở hữu thực sự với mảnh đất. Ngoài ra việc có sổ đỏ cũng không đảm bảo rằng mảnh đất đó là đất sạch hay không thuộc quy hoạch nào.

Mua đất nền phân lô làm sao để tránh rủi ro lừa đảo như vụ án Nguyễn Thái Luyện? (Video: Minh Hoàng)