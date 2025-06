Chất sống thượng lưu tại The Matrix One Premium

Trải nghiệm đặc quyền, thượng lưu

Giữa trung tâm sôi động phía Tây Hà Nội, The Matrix One Premium tựa như một bản giao hưởng sống thượng lưu, nơi mọi tiêu chuẩn về không gian, tiện ích và cảm xúc sống đều được tái định nghĩa ở đẳng cấp cao nhất có thể.

Ngay ngưỡng cửa dự án là hơn 14ha công viên Matrix Park cùng công viên nội khu xanh mát, “khoảng thở” thanh lành hiếm có giữa lòng đô thị. Không gian xanh này không chỉ mang đến giá trị sống nguyên bản, mà còn mở ra tầm nhìn khoáng đạt vĩnh viễn, một đặc quyền riêng biệt chỉ dành cho số ít chủ nhân xứng tầm.

Tầm view (tầm nhìn) công viên 14ha xanh mát tại The Matrix One Premium.

Tại The Matrix One Premium, mỗi tòa tháp được thiết kế theo mô hình “resort thẳng đứng”, tích hợp chuỗi tiện ích cao cấp như sảnh đón chuẩn khách sạn, lounge (khu vực) tiếp khách riêng, thư viện đọc sách yên tĩnh, bể bơi trong nhà, phòng gym chuyên biệt, không gian yoga, thiền định và khu vui chơi trẻ em thiết kế khoa học.

Tất cả được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo trì định kỳ bởi đội ngũ chuyên biệt nhằm mang đến trải nghiệm sống nhất quán, đẳng cấp và không gián đoạn, đúng với kỳ vọng của giới tinh hoa, những người đề cao tính cá nhân hóa trong mọi khía cạnh cuộc sống.

Chuỗi tiện ích cao cấp tại The Matrix One Premium.

Không gian bên trong mỗi căn hộ được thiết kế trong sự giao hòa giữa ánh sáng, không khí và cảm xúc. Từ cửa sổ tràn viền sát trần, sàn đến hệ kính double Low-E cao cấp vừa mở rộng tầm nhìn vừa đảm bảo khả năng cách nhiệt, chống ồn, đối lưu không khí tự nhiên và bảo vệ sức khỏe cư dân một cách tối ưu.

Bước ra logia căn hộ, chủ nhân có thể thu trọn toàn cảnh thành phố, chiêm ngưỡng khoảnh khắc chuyển mùa. Đó là những trải nghiệm độc bản, không trùng lặp, đúng với tinh thần thiết kế xuyên suốt của toàn dự án: “kiệt tác không lặp lại”.

Căn hộ tại The Matrix One Premium sở hữu cửa sổ tràn viền sát trần, sàn đến hệ kính double Low-E cao cấp.

An ninh tại The Matrix One Premium được kiến tạo như một “tường thành mềm” với hệ thống an ninh đa lớp khép kín từ cổng chính đến từng tầng căn hộ được vận hành bởi đội ngũ concierge 24/7 chuyên nghiệp, lịch thiệp. Lớp an ninh đa tầng này giữ gìn trọn vẹn những giá trị riêng tư bằng cách tinh tế và kín đáo nhất, dành riêng cho những chủ nhân yêu thích lối sống đẳng cấp nhưng không phô trương.

Không dừng lại ở thẩm mỹ hay công năng, mỗi căn hộ tại The Matrix One Premium còn là một không gian sống, nơi thân - tâm - trí được nuông chiều trọn vẹn. Ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành, vật liệu hoàn thiện thân thiện với sức khỏe... tất cả đều được lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng để kiến tạo môi trường sống cân bằng, nâng tầm chất lượng sống từ bên trong. Từng mét vuông không chỉ là nơi để ở, mà là nơi cơ thể được hồi phục, tâm trí được cân bằng và cảm xúc thăng hoa mỗi ngày.

Tầm nhìn mang phiên bản giới hạn

The Matrix One Premium không chỉ là chốn an cư lý tưởng, mà còn mang đến đặc quyền sống phiên bản giới hạn: chốn riêng tư để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình mỗi dịp lễ lớn.

Với thiết kế logia rộng thoáng cùng vị trí hướng trực diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, những chủ nhân tinh hoa tại The Matrix One Premium sẽ hưởng đặc quyền tầm nhìn khoáng đạt trải dài từ đại công viên Matrix Park rộng hơn 14ha đến toàn cảnh sân vận động. Từ khoảng hiên trời riêng tư này, cư dân có thể thưởng lãm trọn vẹn những màn pháo hoa sống động, nơi không gian, ánh sáng, âm thanh và cảm xúc hòa quyện thành một bữa tiệc thị giác.

Đây không chỉ là lợi thế hiếm có về vị trí và thiết kế, mà còn là trải nghiệm sống chỉ dành riêng cho số ít chủ nhân xứng tầm. Điều này cũng tiếp tục lý giải vì sao The Matrix One Premium được gọi là “kiệt tác không lặp lại” giữa lòng phía Tây Hà Nội.

Đặc quyền sống phiên bản giới hạn chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ tại The Matrix One Premium.

Trở thành chủ nhân tinh hoa của The Matrix One Premium ngay thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ có cơ hội hưởng nhiều chính sách ưu đãi tài chính vượt trội như: chiết khấu lên tới 18,8%, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 30 tháng, giúp tối ưu dòng tiền và giảm áp lực tài chính ban đầu.

Bên cạnh đó, cư dân tương lai còn được miễn phí quản lý dịch vụ trong 36 tháng, cùng chương trình tri ân khách hàng đặc biệt tổng giá trị lên tới 4,5 tỷ đồng với ô tô Lexus RX 350 Premium, xe máy Vespa GTS Super Sport 150 và iPhone 16 promax… mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp ngay từ khi nhận bàn giao.

Một không gian để trở về, một giá trị để gìn giữ, The Matrix One Premium hứa hẹn là dấu ấn sống khác biệt dành cho những người thực sự hiểu mình muốn gì.