Căn hộ hạng sang tại trung tâm Thủ Đức và các tiện ích đặc quyền

Khi giới thượng lưu chọn nhà, nhiều người không tính toán chi li đến từng mét vuông, mà quan tâm những căn hộ tương xứng với đẳng cấp của chủ nhân, thể hiện qua vị trí, thiết kế thẩm mỹ, tiện ích sang trọng, tầm view hiếm có, dịch vụ cao cấp... Không ít căn hộ dành riêng cho giới thượng lưu trong các tòa nhà chọc trời giữa New York nhộn nhịp như 56 Leonard (Manhattan) hoặc căn hộ chạm mây CitySpire, hay căn hộ Clermont Residence ở Singapore với tầm view bao trọn toàn cảnh thành phố. Mức giá cho những căn hộ như vậy là hàng chục, thậm chí cả trăm triệu USD.

Tòa 56 Leonard (Manhattan) tọa lạc tại vị trí đắt đỏ khiến giới thượng lưu khao khát sở hữu (Ảnh: schindler.com).

Ở Việt Nam, nhu cầu sở hữu bất động sản của giới tinh hoa cũng có nhiều điểm tương đồng, từ những yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ, địa điểm, môi trường sống, cho đến khả năng đáp ứng sự thuận tiện với tiện ích phong phú đi kèm, thích hợp với xu hướng "one stop shopping" - một điểm đến, vạn dịch vụ - đang được ưa chuộng. Sau giai đoạn dịch bệnh, cộng đồng tinh hoa hướng đến phong cách sống hưởng thụ, với giá trị cốt lõi của một khu dân cư biệt lập, an toàn, có không gian và đáp ứng dịch vụ đủ đầy.

King Crown Infinity - hội tụ giá trị sống đặc quyền

Giới thượng lưu ở Việt Nam quan tâm đến TP Thủ Đức (trực thuộc TPHCM) do nhiều lợi thế và tiềm năng. Sau quy hoạch, thành phố này sở hữu hàng loạt tuyến đường nội đô thiết yếu như Xa lộ Hà Nội, đại lộ Phạm Văn Đồng… đồng thời nắm giữ những dự án giao thông quan trọng như tuyến đường sắt trên cao Metro Bến Thành - Suối Tiên sắp hoàn thành. Những khu vực đẹp như Bình Thọ nằm ngay vị trí cửa ngõ TPHCM tạo điều kiện thuận lợi để TP Thủ Đức phát triển cơ sở hạ tầng, mang theo tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dân sinh của đầu tàu kinh tế Việt Nam.

King Crown Infinity sở hữu vị trí trung tâm TP Thủ Đức với tâm điểm kết nối khu vực.

Trong đó có King Crown Infinity, dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp của đơn vị phát triển BCG Land thuộc tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG), công trình hứa hẹn mang tính biểu tượng khu vực; đáp ứng các tiêu chuẩn mà cộng đồng tinh hoa cần có ở một chốn an cư.

King Crown Infinity sở hữu vị trí quy hoạch ngay trung tâm kết nối của TP Thủ Đức. Dự án tọa lạc trên mặt tiền trục đường huyết mạch thành phố là Võ Văn Ngân và Nguyễn Bá Luật, liền kề trung tâm Trường Thọ và khu công nghệ cao, kết nối dễ dàng đến trung tâm quận 1 (TPHCM), trạm metro và sân bay. Dự án nằm trong khu dân cư hiện hữu, cho khả năng liên kết giao thông thuận tiện và cho tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Nhà phát triển BCG Land đã bố trí cho dự án tòa tháp đôi cao 30 tầng mang những đường nét vừa mềm mại, uốn lượn, vừa thể hiện sự vững vàng trước thời gian. Phía trên là hệ thống căn hộ cao cấp được thiết kế trau chuốt tinh xảo trong từng mét vuông; có bố cục, sắp xếp thông minh nhằm tạo ra không gian thoáng đãng kết hợp với tầm nhìn hướng thẳng thành phố sôi động. Ngoài ra, mật độ căn hộ/mặt sàn thấp (chỉ 15 căn) cũng mang đến sự thuận tiện và môi trường sang trọng chuẩn mực cho cư dân sinh sống.

Tiện ích nội khu chuẩn sống sang mang đến giá trị sống đặc quyền cho cư dân thành đạt.

Đáp ứng xu hướng an cư, hưởng thụ của giới tinh hoa, ở King Crown Infinity sẽ có đến hàng chục tiện ích nội khu đặc quyền khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu ngay ngưỡng cửa. Với khối đế trung tâm thương mại (TTTM) cao 6 tầng được phát triển theo mô hình "all in one" - bao trọn mọi dịch vụ trong một không gian, những nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí của cư dân đều được thỏa mãn mà chẳng cần di chuyển xa. Nguồn cảm hứng từ công viên xanh Namba (Nhật Bản) và lối thiết kế độc đáo lõi thông tầng cũng tạo nên trải nghiệm độc bản, đưa sắc xanh cây cỏ hòa quyện với vẻ hiện đại phố thị vào không gian "phố đi bộ trong nhà" tại Việt Nam.

King Crown Infinity hội tụ giá trị sống trong từng trải nghiệm của cư dân.

Hơn cả một nơi cư trú, King Crown Infinity mang đến 2 không gian "động" ở tầng 4 - gồm bể bơi, đường chạy bộ trên cao, phòng gym, sân chơi trẻ em… và "tĩnh" ở tầng 13 - gồm phòng yoga và thiền định. Đó đều là những tiện ích cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra không gian kết nối những thế hệ cư dân ưu tú và cùng đẳng cấp, cho phép các chủ nhân được trải nghiệm cảm giác như nghỉ dưỡng tại resort ngay trong khu vực sinh sống của mình.

"Đây là dự án cao cấp trong khu vực trung tâm TP Thủ Đức. Nơi đây có thể hội tụ cộng đồng cư dân chung quy chuẩn văn hóa. Một cộng đồng có ý thức tốt sẽ giúp đảm bảo được chất lượng cũng như không gian sinh sống an toàn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và giải trí", ông Mạnh Dũng, một nhà đầu tư tại TP Thủ Đức nhận xét.

Ông Dũng chia sẻ thêm: "Uy tín của nhà phát triển cũng được đảm bảo khi dự án được bảo lãnh bởi nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, VP Bank, MB Bank… giúp tôi an tâm hơn khi tiến hành đầu tư. Ngoài ra, dự án còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn về phương thức thanh toán, khi dự kiến chỉ cần chi trả 15% giá trị căn hộ là đã được nhận nhà, đồng thời được hỗ trợ vay vốn tới 70%, lãi suất 0% 24 tháng và 0% phí trả nợ trước hạn".

Với những gì đang dần hình thành tại King Crown Infinity, nhà phát triển dự án King Crown Infinity cho biết đang thực hiện đúng quan điểm kiến tạo nên một sản phẩm bất động sản hạng sang ở trung tâm TP Thủ Đức với hệ giá trị kiềng ba chân vững chãi: Vị trí độc tôn - tiện ích đặc quyền - phiên bản giới hạn.

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được phát triển bởi Công ty Cổ phần BCG Land - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital. King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM.

