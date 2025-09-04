Căn hộ Cara River Park Cần Thơ tung chính sách bán hàng với ưu đãi vượt trội

Căn hộ Cara River Park Cần Thơ (Ảnh: Cara Group).

Chính sách vượt trội

Những ngày đầu tháng 9, Cara River Park - căn hộ cao cấp tại Cần Thơ gây chú ý với giới đầu tư từ miền Tây đến miền Bắc với chính sách: Cam kết thuê lại trong 24 tháng, mang về nguồn lợi nhuận ổn định 360 triệu đến 480 triệu đồng, mua lại nguyên giá sau 24 tháng, đồng thời hỗ trợ lãi suất 0% đến 24 tháng. Khách hàng chỉ cần bỏ số vốn ban đầu chưa tới 1 tỷ đồng.

Chính sách này không chỉ mang lại sự an tâm, mà còn chứng minh cam kết đồng hành lâu dài của chủ đầu tư Cara Group cùng khách hàng.

Nhất là giới đầu tư Thủ đô, từ sau giai đoạn năm 2024, nhiều nhà đầu tư đã chọn dịch chuyển dòng vốn, “thả neo” ở những thành phố trung tâm tương đương nhưng biên lợi nhuận vẫn còn dư địa, điển hình như trung tâm Cần Thơ - một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Bất động sản Cần Thơ: Nhiều tiềm năng phát triển

Sau dấu mốc sáp nhập hành chính, Cần Thơ được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ với quy mô dân số mở rộng và hạ tầng liên tục được đầu tư. Hàng loạt công trình trọng điểm, khu công nghiệp cùng sự hiện diện của các “ông lớn” bất động sản như Vingroup, Alphanam, Novaland, T&T… đang dần định hình diện mạo một đô thị trung tâm mới của miền Tây.

Sau làn sóng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, cán bộ công chức và đội ngũ tri thức về trung tâm Cần Thơ mới làm việc, cùng với đó thành phố triển khai trung tâm hành chính mới quy mô 70ha (giai đoạn 1: 20ha) đã mở ra xu hướng nhà ở về khu vực này. Từ đây, Cara River Park chỉ cách 600m, nắm giữ lợi thế vàng để trở thành điểm đến an cư, đầu tư hàng đầu.

Cara River Park sở hữu vị trí liền kề trung tâm hành chính mới thành phố Cần Thơ (Ảnh: Cara Group).

So với 6 thành phố trực thuộc trung ương, trong khi giá bất động sản tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng hay Đà Nẵng đã neo ở mức cao, thì giá nhà tại Cần Thơ vẫn còn dư địa tăng trưởng vượt trội trong thời gian tới. Đây chính là thời điểm để đón sóng đầu tư tại trung tâm Tây Đô.

Cara River Park - lựa chọn cho giới trí thức và chuyên gia

Với vị trí 4 mặt tiền đường, tiếp giáp đại lộ Võ Nguyên Giáp, chỉ 600m đến trung tâm hành chính mới, Cara River Park không chỉ có giá trị đầu tư mà còn là chốn an cư cho các chuyên gia, kỹ sư, cán bộ công chức, trí thức đang làm việc tại Cần Thơ.

Dự án có 358 sản phẩm, quy tụ gần 1.000 cư dân, hơn 35 tiện ích nội khu, nổi bật là công viên Gạo Garden 2.000m², hồ bơi tràn bờ, gym - spa, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ… Dự án bàn giao hoàn thiện, vật liệu nhập khẩu quốc tế như Hafele, TOTO, Krono Original, Comelit, Otis…

Đại diện Cara Group cho biết: “Dự án dự kiến bàn giao quý IV/2025, đang xây dựng đúng tiến độ. Chúng tôi không chỉ mang đến căn hộ hạng sang, mà còn kiến tạo một tài sản đầu tư được bảo chứng bằng chính sách rõ ràng, minh bạch. Cara River Park sẽ đồng hành cùng khách hàng từ lúc mua cho đến khi sinh lợi nhuận”.

Với chính sách vượt trội, cùng lợi thế về vị trí, tiện ích và bức tranh đô thị đầy triển vọng của Cần Thơ, Cara River Park hứa hẹn đang trở thành điểm đến cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu căn hộ hạng sang ngay trung tâm Tây Đô trong giai đoạn bứt phá.

