Căn hộ biển hâm nóng thị trường bất động sản Nha Trang

Hưng Thịnh Land ra mắt dự án New Galaxy Nha Trang, đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng tại thành phố biển, góp phần vào nguồn cung căn hộ tại thị trường này.

Thiếu hụt nguồn cung căn hộ

Vài năm trở lại đây, thực trạng khan hiếm nguồn cung căn hộ để ở, vẫn tiếp tục diễn ra trên thị trường bất động sản cả nước.

Dữ liệu mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, nguồn cung trên thị trường bất động sản trong quý III/2021 đa phần là hàng tồn từ các quý trước. Lượng cung cũng như dự án mới rất hạn chế và không có dấu hiệu cải thiện, đạt ngưỡng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Riêng phân khúc bất động sản nhà ở, tổng lượng sản phẩm chào bán trên thị trường Việt Nam đạt 35.852, giao dịch đạt 16.647 sản phẩm, tương đương tỷ lệ hấp thụ 40,9%. Trong quý tới, đơn vị này đánh giá nguồn cung trên thị trường không có nhiều cải thiện, số lượng lớn dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư vẫn gặp khó khăn, chưa thể tham gia thị trường.

Tình trạng thiếu nguồn cung căn hộ chung cư cũng lan tỏa ra nhiều thị trường bất động sản ven biển, cả những thị trường top đầu về du lịch như Nha Trang, Khánh Hòa. Ông Phan Việt Hoàng - Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Khánh Hòa cho biết, trong hai năm qua, nguồn cung căn hộ cao cấp, có đủ pháp lý ở Khánh Hòa cũng bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi Covid-19. Dù vậy, thị trường còn nhiều triển vọng tăng trưởng do chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế cởi mở của địa phương.

"Nha Trang được giới đầu tư trong nước đánh giá cao vì độ an toàn và tính thanh khoản tốt. Bên cạnh đó, người dân tại thành phố biển này, đặc biệt là những người trẻ bắt đầu thay đổi tư duy về sở hữu nhà ở cũng như có xu hướng lựa chọn căn hộ nhiều hơn", ông Hoàng nêu ý kiến.

Một góc bãi biển TP Nha Trang nhìn trên cao, hướng công viên Bạch Đằng nhìn về khu đô thị An Viên (Ảnh: Xuân Ngọc).

Thống kê sơ bộ của Hội Môi giới Bất động sản Khánh Hòa về tình hình tiêu thụ căn hộ chung cư (bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) tại TP Nha Trang cho thấy, từ giai đoạn 2011-2015, thị trường có khoảng 2.000 sản phẩm được hấp thụ. Đến giai đoạn 2016-2020, gần 8.000 sản phẩm được hấp thụ, đánh dấu sự phát triển mới cho thị trường căn hộ tại đây.

Nhiều chuyên gia cũng khẳng định, biên độ giao dịch ở Nha Trang khá lớn đối với mọi phân khúc sản phẩm. Gần như các sản phẩm từ đất nền đến căn hộ, bất động sản nghỉ dưỡng, biệt thự... khi tung ra ở Nha Trang đều thu hút sự quan tâm mạnh mẽ.

Căn hộ biển đón nhu cầu thị trường Nha Trang

Đón đầu việc phục hồi du lịch nội địa, Sở Du lịch Khánh Hòa đang xây dựng chương trình "Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa", đặt yếu tố an toàn phòng dịch lên hàng đầu. Tỉnh cũng hoàn thành tiêm vaccine cho hơn 18.000 lao động trong ngành. Cuối năm ngoái, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cũng được Hội đồng Các sân bay quốc tế (ACI) công nhận là sân bay an toàn, đạt đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Các doanh nghiệp du lịch cũng sẵn sàng tâm thế khôi phục hoạt động.

Cộng hưởng cùng những tín hiệu tích cực của ngành du lịch, thị trường bất động sản Nha Trang, Khánh Hòa đang dần ấm nóng. Một số dự án căn hộ cao cấp bắt đầu được giới thiệu và "tái khởi động" trên thị trường, trong đó có khu căn hộ New Galaxy Nha Trang do Hưng Thịnh Land làm chủ đầu tư.

Được xây dựng trên quy mô rộng hơn 1,9 ha, dự án New Galaxy Nha Trang bao gồm 5 block, trong đó ba block cao 20 tầng và hai block cao 23 tầng với khoảng 1.500 căn hộ và shophouse, tọa lạc tại khu đô thị An Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Với vị trí này, New Galaxy Nha Trang chỉ cách bờ biển Nha Trang vài bước chân và được bao bọc bởi đồi núi, biển cả. Dự án nằm kề tuyến cáp treo dài 3,3 km, giúp kết nối đất liền sang quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Land. Tại đây, cư dân và du khách có thể tận hưởng nhiều dịch vụ du lịch. Việc di chuyển đến nhiều vị trí, địa danh trọng điểm tại Nha Trang như chợ đêm, chợ Đầm, khu vui chơi Vinpearl, Hòn Chồng, Hòn Tre, Tháp Bà Ponagar... cũng thuận tiện, dễ dàng.

Phối cảnh dự án New Galaxy Nha Trang (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Bên cạnh vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích nội khu đón nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại New Galaxy Nha Trang cũng được đánh giá cao, như công viên cây xanh, hồ bơi tràn bờ, bể sục, gym, trung tâm thương mại dịch vụ, khu thể thao đa năng, vườn nướng BBQ… Yếu tố an ninh cũng được chú trọng với hệ thống an ninh tiêu chuẩn 3 lớp và lực lượng bảo vệ 24/7.

Với những tiện ích nội khu và ngoại khu hướng đến những trải nghiệm an cư như nghỉ dưỡng, chủ đầu tư thể hiện sự chú trọng đến chất lượng cuộc sống và hiểu rõ nhu cầu cần thư giãn, nghỉ ngơi của khách hàng. Đây cũng là dự án đáp ứng nhu cầu du lịch tại chỗ (staycation) và làm việc kết hợp nghỉ dưỡng (vacation) - những xu hướng bất động sản lên ngôi hậu Covid-19.

"Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bức bối khi sống tại các thành phố lớn hay lo lắng về sức khỏe bị đe dọa bởi khói bụi ô nhiễm, thì New Galaxy Nha Trang chính là sự lựa chọn phù hợp, nơi bạn có thể đón nắng, đón gió thiên nhiên ngay trong chính căn hộ của mình, hít thở bầu không khí biển trong lành, mát mẻ và sảng khoái nhất", đại diện PropertyX, đơn vị phân phối dự án cho biết.

Đại diện Property X cho biết, dự án ghi điểm với khách hàng bởi pháp lý, chủ đầu tư uy tín, vị trí đắt giá tại khu đô thị cao cấp An Viên - nơi được quy hoạch là đô thị du lịch giải trí thương mại nghỉ dưỡng cao cấp của TP Nha Trang. New Galaxy Nha Trang cũng kết nối với khu dân cư Hòn Rớ - đại lộ Nguyễn Tất Thành thông qua cầu nối hiện đại trong tương lai.

"Lựa chọn New Galaxy Nha Trang vào thời điểm này sẽ là lời giải cho bài toán đầu tư an toàn và sinh lời bền vững cho người mua", đại diện Property X cho biết.

New Galaxy Nha Trang sở hữu tổ hợp tiện ích hướng đến những trải nghiệm an cư như nghỉ dưỡng mỗi ngày (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Nhờ lợi thế là cửa ngõ lên Tây Nguyên, Nha Trang - Khánh Hòa đang xúc tiến nhiều dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Đà Lạt - Nha Trang dự kiến khởi công trong giai đoạn 2021 - 2025, cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang... Bên cạnh đó, các dự án cao tốc Nha Trang - Phan Thiết, Nha Trang - Bình Định, nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh cũng đang được đẩy mạnh, góp phần tăng lượt khách đến Nha Trang, xúc tiến giao thương thuận lợi trong tương lai gần.

Còn theo ông Phan Việt Hoàng, chuyên gia bất động sản tại thị trường Khánh Hòa, sự xuất hiện của các thương hiệu lớn, với việc nâng cao công suất đầu tư gắn liền những dự án căn hộ thiết kế hiện đại, thông minh đã góp phần tạo nên diện mạo và định nghĩa mới cho thị trường căn hộ tại Nha Trang.

