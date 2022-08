Cận cảnh shophouse giá triệu đô tại Hà Nội chật vật tìm khách thuê

(Dân trí) - Dù sở hữu vị trí "vàng" trên những tuyến đường lớn, gần các khu đô thị, nhưng nhiều căn nhà phố thương mại (shophouse) ở Hà Nội vẫn đang được treo biển cho thuê thời gian dài không tìm được khách.

Trong sự phát triển của các dự án nhà ở, khu đô thị, phân khúc nhà phố thương mại (shophouse) từng trở thành phân khúc được các nhà đầu tư săn đón, nhất là thời điểm phân khúc này nở rộ trên thị trường bất động sản hồi năm 2015. Giá bán và giá cho thuê shophouse cao ngất ngưởng do có nhiều ưu điểm là có thể vừa sử dụng để ở, vừa có thể kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng.

Thế nhưng, khoảng hơn 2 năm trở lại đây, loại hình này đã dần trầm lắng. Đặc biệt, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam và kéo dài đến nay, phân khúc shophouse càng trở nên ế ẩm, thậm chí nhiều chủ đầu tư giảm giá nhưng vẫn không có người thuê.

Theo ghi nhận của Dân trí, hai bên đường Lê Trọng Tấn, thuộc địa phận huyện Hoài Đức và quận Hà Đông (Hà Nội) đang hiện hữu những dãy shophouse dày đặc.

Tuy nhiên, chỉ cần dạo một vòng có thể thấy hầu hết dãy shophouse mới ở đây đều đóng cửa. Một số khu vực có người thuê shophouse để kinh doanh nhưng mật độ nhìn chung thưa vắng.

Nhiều shophouse hai bên đường Lê Trọng Tấn xuất hiện biển cho thuê hàng năm nhưng vẫn không có người hỏi.

Trên các trang rao bán bất động sản, không ít căn shophouse được xây dựng 5 tầng mặt đường Lê Trọng Tấn này đang có giá bán dao động 200 - 300 triệu đồng/m2, tương đương 24 - 29 tỷ đồng/căn, tùy diện tích và vị trí. Còn giá cho thuê thì chỉ ở mức 30 - 45 triệu đồng/căn/tháng.

Tương tự như đường Lê Trọng Tấn, hàng loạt shophouse trong dự án The Tera An Hưng mặt đường Nguyễn Thanh Bình (Hà Đông, Hà Nội) đang trong tình trạng "cửa đóng then cài", chưa có khách thuê.

Trên thị trường, giá rao bán một căn shophouse đã xây dựng 5 tầng ở đây cũng dao động 18 - 23 tỷ đồng, tương đương khoảng 260 - 280 triệu đồng/m2.

Hiện tại, dãy shophouse The Tera An Hưng trên đường Nguyễn Thanh Bình này đang treo biển cho thuê dày đặc. Tuy nhiên, cũng không ít những căn đã gắn biển cho thuê một thời gian dài nhưng vẫn trong tình trạng bỏ không.

Theo khảo sát, giá cho thuê shophouse dao động 35-60 triệu đồng/căn/tháng, tùy vị trí và diện tích.

Cùng nằm trên trục đường Tố Hữu, hàng loạt shophouse TSQ Galaxy Vạn Phúc cũng đang rầm rộ được treo biển cho thuê. Hiện, giá shophouse ở đây đang được rao bán khoảng 300 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 30 tỷ đồng/căn có diện tích 100m2 đến 120m2.

Tại dự án TSQ Galaxy Vạn Phúc này, căn shophouse 3 tầng đang được cho thuê với giá 70 triệu đồng/tháng, còn căn shophouse cao 5 tầng được rao thuê giá 100 triệu đồng/tháng. Đây là mức giá thuê cao gấp 2-3 lần so với thời điểm năm 2020, khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận, hàng loạt shophouse TSQ Galaxy Vạn Phúc đang "cửa đóng then cài", chờ khách thuê.

Cách đó không xa, nhiều căn shophouse dự án Him Lam Vạn Phúc Luxury Residence mặt đường Tố Hữu cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài", một số căn shophouse khách đang treo biển cho thuê.

Cũng theo ghi nhận của Dân trí, một số căn shophouse The Manor Central Park (Hoàng Mai, Hà Nội) đang có giá bán 27-30 tỷ đồng, nhưng đang chật vật tìm khách thuê. Nhiều chủ căn shophouse đã xuống giá cho thuê chỉ khoảng 30-45 triệu đồng/tháng.

Theo đánh giá của giới chuyên gia bất động sản, việc kinh doanh ế ẩm hay shophouse bị bỏ trống do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nhìn chung, do thói quen mua sắm của người dân hiện vẫn còn chưa thay đổi. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh đến phân khúc bất động sản cho thuê là rất rõ, đặc biệt là phân khúc cho thuê cao cấp như shophouse.