Cận cảnh 5 dự án Thanh tra Chính phủ kiến nghị TPHCM xem xét xử lý

Khu dân cư Tầm Nhìn do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 59.200 m2, trong đó 54.800 m2 đất nông nghiệp, nhà đất do các hộ dân quản lý và sử dụng, còn lại hơn 4.400 m2 là kênh mương do Nhà nước quản lý (Ảnh: Phạm Nguyễn).