"Cá mập" sẵn tiền mặt rục rịch gom đất nền cắt lỗ, chuyên gia cảnh báo

"Cá mập" rục rịch gom đất

Đất nền ven đô Hà Nội vẫn chứng kiến đà lao dốc về giá bán. Thời điểm này, làn sóng "bắt đáy" đang diễn ra ở những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh.

Anh Nguyễn Quang Thiện - một nhân viên môi giới bất động sản ở Hà Nội, cho biết, từ cuối quý I năm nay, lượng quan tâm tới đất nền một số huyện vùng ven của Hà Nội đã tăng lên. Khá nhiều nhà đầu tư có sẵn tiền mặt sẵn sàng "xuống tiền" với những mảnh đất bán cắt lỗ của nhà đầu tư tài chính yếu, dùng đòn bẩy tài chính đang tìm cách "thoát hàng".

"Giao dịch thị trường tập trung nhiều nhất ở những mảnh đất nền giảm giá sâu từ 30% trở lên so với năm ngoái. Bên cạnh đó, những mảnh giá khoảng 2-3 tỷ đồng có thể ở hoặc kinh doanh sẽ nhận được mối quan tâm lớn của thị trường", anh Thiện nói.

Không ít nhà đầu tư chuẩn bị sẵn tiền mặt để mua đất nền ven đô đang cắt lỗ sâu (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nhà đất, anh Trần Văn Nam ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, từ tháng 3 vừa qua, anh và nhóm đầu tư đã dành nhiều thời gian đi xem các mảnh đất nền ven đô rao bán "cắt lỗ". Nhóm mua một số mảnh đất ở huyện Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai được rao giá cắt lỗ sâu so với thời điểm đầu năm ngoái.

"Tôi cho rằng, thị trường chưa thể phục hồi và sôi động trong những tháng tới. Nhưng hiện tại, số lượng mảnh đất rao bán nhiều, người mua có thể ép được giá hợp lý với chủ đất", anh Nam nói.

Chưa phải thời điểm thích hợp mua đất

Giới chuyên gia bất động sản nhận định, đầu tư bất động sản giai đoạn này là "cuộc chơi" của những nhà đầu tư có sẵn tiền mặt với tầm nhìn dài hạn. Lúc này, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn và dễ dàng thương lượng về giá. Các sản phẩm mà nhóm nhà đầu tư nên quan tâm là bất động sản có pháp lý rõ ràng, dễ sử dụng và khai thác, tiến độ xây dựng đảm bảo, mức giá hợp lý.

Với những người đang canh thời điểm bất động sản "chạm đáy", chuyên gia cho rằng, rất khó để đánh giá một bất động sản đã "chạm đáy" hay chưa, mức giá rao bán có thật sự là cắt lỗ không hay thực ra chỉ là cắt lãi.

Do đó, nhà đầu tư có thể so sánh giá bất động sản tại thời điểm mua với mức giá tại giai đoạn "đỉnh" của thị trường, hoặc so sánh với giá các bất động sản tương tự trong cùng khu vực, giá so với hợp đồng mua bán ban đầu với chủ đầu tư…

Chuyên gia dự báo đất nền ven đô tiếp tục cắt lỗ sâu hơn trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội - cho biết, nhiều tháng nay, các chủ đất rao bán nhiều nhưng rất khó phân biệt đâu là cắt lỗ thật, đâu là cắt lãi. Nhiều người muốn mua đất nền để đầu tư dài hạn nhưng vẫn sợ mua phải giá cao thì tỷ lệ sinh lời sẽ bị thấp đi.

"Chưa bao giờ giới đầu tư thờ ơ với đất nền như lúc này, chứng tỏ thị trường bất động sản đang dần sàng lọc được tình trạng đầu cơ, hướng tới đầu tư thực chất", ông Điệp nhấn mạnh.

Còn theo ông Phạm Đức Toản - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản EZ (EZ Property) - cho rằng, hiện nay chưa phải thời điểm thích hợp để xuống tiền, bởi mặc dù giá đất nền vùng ven Hà Nội hay TPHCM đã giảm nhưng vẫn tương đối cao.

"Những người mua đất vùng ven phải 70-80% là đầu tư, đầu cơ mà không có nhu cầu thực. Song những người này đa phần sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Trong khi đó lãi suất hiện nay vẫn neo cao, do đó những nhà đầu tư này đang chịu áp lực khá lớn", ông Toản nói.

Vì thế, ông Toản cho rằng, thời gian tới khi áp lực tài chính lên cao, nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục phải giảm giá bán. Dự báo đến quý III và IV năm nay là thời điểm thích hợp để "xuống tiền".