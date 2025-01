BV Diamond Hill Thái Nguyên đạt chứng nhận công trình xanh EDGE

Tầm nhìn phát triển bền vững

Theo thông tin từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đến hết quý III/2024, Việt Nam có 514 công trình đạt công trình xanh. Trong đó, 232 công trình đạt chứng nhận xanh EDGE, tương đương gần 5,1 triệu m2 sàn.

Chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) được cấp bởi IFC, một thành viên của Ngân hàng Thế giới - World Bank Group. Để đạt được chứng chỉ EDGE, công trình phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về tiềm năng giảm mức tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu ít nhất từ 20% so với một công trình điển hình.

BV Diamond Hill Thái Nguyên đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của IFC và được trao chứng chỉ công trình xanh EDGE toàn cầu.

BV Land là nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp được thành lập từ năm 2008. Công ty lựa chọn phát triển bền vững làm triết lý kinh doanh. Theo đại diện công ty, các dự án do BV Land phát triển đều lấy con người làm trung tâm, được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu với mục tiêu kiến tạo không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nhiều dự án đã hoàn thành để lại dấu ấn tốt trên thị trường, như Khu đô thị Bách Việt Lake Garden (Bắc Giang), Tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill (Bắc Giang), Tổ hợp Rivera Park (Hà Nội), Chung cư Areca Garden (Bắc Giang), Tòa nhà văn phòng BV Tower (Đồng Nai), Khu đô thị BV Bavella Lạc Ngàn (Phú Thọ), Khu đô thị BV Bavella Green Park (Bắc Giang)…

Dấu ấn xanh tại BV Diamond Hill Thái Nguyên

Sở hữu dự án tọa lạc giữa trung tâm thành phố thép, BV Land mong muốn mang tới cho cư dân Thái Nguyên một sản phẩm chất lượng hàng đầu. Do đó, công ty đã thực hiện hàng loạt những bước đi chuyên nghiệp như kết hợp đơn vị quốc tế Savills Việt Nam tiến hành nghiên cứu thị trường, đề xuất phát triển các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích cho dự án; bắt tay cùng 2 đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới là Aedas và EGO để thiết kế kiến trúc và cảnh quan với yêu cầu Diamond Hill Thái Nguyên phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất để đạt được chứng chỉ xanh EDGE toàn cầu.

BV Diamond Hill Thái Nguyên được thiết kế với phong cách "Green & Smart" (xanh và thông minh), gồm 2 tháp căn hộ cao tầng kết nối nhau bằng khối đế thương mại dịch vụ, xung quanh dự án là công viên cây xanh và hồ nước rộng lớn. Công trình được bố trí nhiều không gian công cộng, hành lang cây xanh, được sử dụng vật liệu, thiết bị thân thiện môi trường.

Toàn bộ mặt ngoài công trình 38 tầng sử dụng kính Low E làm giảm hệ số nhận nhiệt mặt trời và hệ số dẫn nhiệt của kính, đồng thời giảm bức xạ mặt trời truyền vào không gian bên trong và giúp tăng hiệu quả chiếu sáng ban ngày. Các thiết bị chiếu sáng và thiết bị vệ sinh cũng được lựa chọn tối ưu để tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước. Những giống cây dễ thích nghi, giảm thiểu sử dụng nước cho tưới tiêu và thúc đẩy đa dạng sinh học... được lựa chọn để trồng trong dự án. Dự án đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của IFC và được trao chứng chỉ công trình xanh EDGE toàn cầu.

Đại diện chủ đầu tư BV Land chia sẻ: "BV Land mong muốn kiến tạo cho cộng đồng một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng với các dịch vụ tiện ích đẳng cấp hàng đầu. Đặc biệt, đây là dự án chung cư xanh đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế tại Thái Nguyên. Trong tương lai, không gian sống xanh của tòa tháp đôi BV Diamond Hill không chỉ là nơi chăm sóc cư dân toàn diện cả thể chất, tinh thần mà còn tạo ra sự kết nối con người - tự nhiên, mang tới một lối sống mới văn minh, hiện đại, xứng tầm là nơi ở dành cho các cư dân, các chuyên gia trong và ngoài nước đến với Thái Nguyên".

BV Diamond Hill Thái Nguyên được đầu tư xây dựng trên diện tích đất gần 1ha tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (vị trí tháp truyền hình cũ) với quy mô 2 tháp 38 tầng, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng và sẽ là nơi ở cho hơn 1.900 cư dân. Đây là khu vực nằm giữa các tuyến phố thương mại, ẩm thực sầm uất, sôi động cả ngày lẫn đêm. Dự án đã được khởi công xây dựng trong tháng 11/2024 và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.