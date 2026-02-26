Boulevard Prime đón đầu sóng tiêu dùng tại Cần Giờ

Giá trị của tài sản mặt tiền đường 50m

Tại trục Tương Lai 50m - huyết mạch thương mại đầu tiên của Vinhomes Green Paradise, mỗi đoạn phố gắn với một tiện ích mang tầm vóc quốc tế, như khu resort 6 sao xa hoa, nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ, tổ hợp giải trí VinWonders, Safari, tổ hợp vui chơi - mua sắm 24/7 Cosmo Bay, cảng du thuyền quốc tế Landmark Harbour, bộ đôi sân golf 18 hố, bệnh viện quốc tế Vinmec…

Theo kế hoạch, các điểm đến chủ lực này sẽ cơ bản hoàn thiện vào quý III/2027. Khi đi vào vận hành đồng bộ, trục Tương Lai không chỉ là tuyến giao thông, mà trở thành “hành lang tiêu dùng” nuôi dưỡng dòng khách ổn định, liên tục cho toàn bộ nhà phố Boulevard Prime.

Trục Tương Lai 50m là huyết mạch giao thương 24/7 tại siêu đô thị ESG++ (Ảnh: CĐT).

Điểm khác biệt cốt lõi của trục Tương Lai nằm ở chất lượng khách. Đây là nhóm khách đến để nghỉ dưỡng, giải trí, xem biểu diễn, chơi golf, chăm sóc sức khỏe hay tham gia các sự kiện quốc tế - những hoạt động đòi hỏi thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao.

Nhịp tiêu dùng tại đây không bị giới hạn bởi giờ hành chính, mà kéo dài suốt ngày đêm, 365 ngày/năm. Đây chính là “địa hạt” lý tưởng cho các mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp, có thương hiệu và chuỗi vận hành bài bản.

Cấu trúc “phố bám tiện ích” giúp Boulevard Prime không phụ thuộc vào một nguồn khách duy nhất, mà được hưởng lợi từ nhiều lớp nhu cầu đan xen. Khi dòng tiêu dùng đã được định hình và duy trì theo nhịp vận hành của toàn hệ sinh thái, lợi thế cạnh tranh của những tài sản nằm trên trục lõi sẽ ngày càng rõ rệt.

Hội xuân Green Paradise Tet Fest tại Vinhomes Cần Giờ sôi động với trải nghiệm bay khinh khí cầu, 40 gian hàng đặc sản địa phương, đường hoa 600 gốc đào - mai cùng nhiều trò chơi dân gian… đưa Cần Giờ thành điểm đến được yêu thích dịp Tết Bính Ngọ (Ảnh: CĐT).

“Khóa” lãi suất, đi trước chu kỳ, tối đa biên lợi nhuận

Theo các chuyên gia quy hoạch, giá trị của bất động sản thương mại bám trục trung tâm nằm ở tính độc bản của hạ tầng. Một đô thị có thể phát triển thêm nhiều công trình, nhưng rất khó hình thành thêm một trục lõi thứ hai có vai trò kết nối toàn bộ hệ tiện ích.

“Khi một trục trung tâm đã được xác lập và giữ vai trò huyết mạch, sẽ không có phương án thay thế tương đương. Những tài sản nằm trên trục này mặc nhiên sở hữu lợi thế dài hạn, bởi nguồn cung hữu hạn trong khi nhu cầu tăng theo quá trình vận hành đô thị”, ông Mạnh Linh, chuyên gia quy hoạch - kiến trúc, phân tích.

Với Cần Giờ, trục Tương Lai 50m là tuyến duy nhất đảm nhận vai trò kết nối trực tiếp và xuyên suốt hệ đại tiện ích quy mô quốc tế. Điều đó đồng nghĩa, quỹ nhà phố Boulevard Prime trên trục này có giới hạn. Khi đô thị vận hành đầy đủ, mức độ khan hiếm sẽ ngày càng rõ rệt.

VinWonders 122ha đem đến cho trục thương mại Tương Lai lưu lượng khách khổng lồ (Ảnh: CĐT).

Nếu “trục hiếm” tạo ra giá trị dài hạn, thì thời điểm tham gia quyết định biên độ lợi nhuận. Ở giai đoạn hiện tại, khi trục phố đang hoàn thiện, mức giá chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng khai thác trong tương lai. Nhà đầu tư đi trước có lợi thế lựa chọn vị trí và đón đầu mặt bằng giá mới.

Song song với lợi thế về vị trí là cơ chế giảm thiểu rủi ro tài chính từ chủ đầu tư. Chương trình “Mua nhà Vinhomes - không lo lãi suất” với hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng và cam kết lãi suất trần tối đa chỉ 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo giúp nhà đầu tư chủ động kiểm soát chi phí vốn.

Cấu trúc tài chính được thiết kế cho chu kỳ 5 năm, cho phép nhà đầu tư xác lập rõ chi phí vốn và bài toán dòng tiền ngay từ thời điểm xuống tiền, thay vì phụ thuộc vào biến động lãi suất thị trường.

“Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng, nhiều nhà đầu tư chùn tay vì áp lực tài chính. Tuy nhiên, tại Vinhomes Green Paradise, nhờ cơ chế ‘đứng ngoài’ biến động lãi suất, nhà đầu tư Boulevard Prime có thể yên tâm nắm giữ tài sản ngay từ giai đoạn đầu khi mức giá còn tốt, không bỏ lỡ cơ hội hay phải trì hoãn kế hoạch mở rộng kinh doanh”, ông Hoàng Hiệp, đại diện một sàn tư vấn tại TPHCM, đánh giá.

Trên thị trường hiện nay, chính sách cam kết lãi suất cố định nhiều năm không phổ biến, bởi không nhiều chủ đầu tư đủ năng lực tài chính để chia sẻ rủi ro lãi suất cùng khách hàng. Với nhà đầu tư, đây chính là “lá chắn tài chính” trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng mới.

Trục trung tâm chỉ xuất hiện một lần trong vòng đời đô thị. Với Boulevard Prime, mua sớm không chỉ là đi trước thị trường, mà là nắm giữ vị thế trên một “trục hiếm” - nơi giá trị sẽ được thiết lập ở một mặt bằng khác khi hạ tầng khu vực về đích, siêu đô thị bước vào giai đoạn vận hành toàn diện.