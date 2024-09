Bitexco sẽ bán hết vốn Saigon Glory - chủ dự án trên "đất vàng" TPHCM

Công ty TNHH Saigon Glory là chủ đầu tư dự án khách sạn 6 sao The Spirit of Saigon (Khu tứ giác Bến Thành), do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sở hữu 100% vốn.

Tập đoàn Bitexco vừa thống nhất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Công ty Bất động sản Phương Đông Hà Nội được thành lập từ giữa năm 2019, có trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Bà Trần Thị Minh Hiếu giữ vai trò Đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Saigon Glory đã phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu từ năm 2020. Tài sản bảo đảm là tháp A dự án The Spirit of Saigon (đối diện chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM) và phần vốn góp của Saigon Glory.

Bitexco sẽ chuyển nhượng công ty Saigon Glory sở hữu dự án The Spirit of Saigon (Ảnh: Hải Long).

Đối với nghĩa vụ trái phiếu, Bitexco cam kết thanh toán gốc và lãi 10 lô trái phiếu từ ngày 1/9/2024 đến ngày 12/6/2025 và tiền lãi của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025. Còn Công ty Bất động sản Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thanh toán tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025 và số tiền gốc, lãi sau thời gian này.

Đối với tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu 10.000 tỷ đồng, sau chuyển nhượng, Công ty Bất động sản Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thế chấp phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu.

Trường hợp sau 90 ngày phần vốn góp được ngân hàng giải chấp mà giao dịch chuyển nhượng chưa được hoàn tất, Bitexco sẽ thực hiện thế chấp lại phần vốn góp trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc tháp A gồm khu văn phòng và khách sạn vẫn được giữ nguyên làm tài sản bảo đảm.

Dự án The Spirit of Saigon có vị trí vô cùng đắc địa, với mặt tiền 4 đường: Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, giữa "trung tâm của trung tâm" quận 1 và gần những địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Mỹ thuật, ga Bến Thành, Công viên 23/9.

Năm 2013, TPHCM đã chấp thuận cho Tập đoàn Bitexco đầu tư dự án trên với diện tích 8.537m2. Sau đó công trình được khởi công bởi nhà thầu Coteccons và dự kiến hoàn thành năm 2017. Tuy nhiên sau đó dự án có vài lần thi công rồi tạm dừng, đến nay chưa có dấu hiệu khởi động trở lại.

Vào năm 2020, Công ty Saigon Glory huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua 10 lô lẻ, có kỳ hạn 3-5 năm và lãi suất tối thiểu năm đầu tiên 11%/năm. Trong đó, 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 6-7/2023 và 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 8/2025.

Tháng 10/2022, sau "lùm xùm" về khả năng thanh toán trái phiếu trên thị trường tài chính liên quan vụ lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, Saigon Glory có cam kết mua lại trước hạn toàn bộ 10.000 tỷ đồng trái phiếu này, theo 2 giai đoạn.

Tháng 4 vừa qua, Saigon Glory có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của năm 2022 lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong năm 2022, công ty này có 40 đợt thanh toán lãi trái phiếu cho 10 lô phát hành bên trên, tổng thanh toán gần 1.110 tỷ đồng.

Hồi đầu năm nay, Saigon Glory đã gia hạn thành công thời gian thanh toán đối với 10 lô trái phiếu trên, thêm 1-2 năm, vào năm 2025-2026. Lãi suất cũng giảm xuống còn 8%/năm.