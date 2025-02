Biểu tượng mới thành hình khuấy động thị trường bất động sản khu đông TPHCM

Năm 2025, nơi đây được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng của thị trường phía Nam khi nắm giữ lượng lớn nguồn cung mới.

Nhịp đập sôi động bậc nhất thị trường bất động sản phía Nam

Nhiều chuyên gia nhận định, khu Đông có hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ phát triển với nhiều công trình trọng điểm như các tuyến đường vành đai và Metro số 1 đã đi vào vận hành tạo cho khu vực có sự giao thương kết nối vùng tốt. Điều này giúp gia tăng giá trị bất động sản (BĐS) và mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, không gian thành phố Thủ Đức được chia thành 9 phân vùng tương ứng với 11 trọng điểm phát triển gắn với giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng lợi thế riêng.

Đón đầu sự chuyển mình mạnh mẽ của khu Đông, nhiều khu vực thuộc TP Thủ Đức được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo anh Hoàng Trọng - môi giới lâu năm cho biết: "Thay vì chọn khu vực mới hình thành, hưởng lợi từ hạ tầng, công trình hình thành trong tương lai, nhà đầu tư hạn chế rủi ro bằng việc chọn khu vực cư dân đông đúc và tiện ích hiện hữu, điển hình như phường Bình Thọ. Nơi đây chứng kiến sự gia tăng dân nhập cư đến làm ăn và sinh sống đã thúc đẩy nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao, khiến thị trường nhà đất tại đây trở nên sôi động".

Cùng với định hướng là khu đô thị hiện hữu gắn với đào tạo và trung tâm sản xuất, dịch vụ trung chuyển, phường Bình Thọ được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng lớn như tuyến Metro số 1, đường vành đai 3 và các tuyến giao thông huyết mạch khác đang mở rộng. Vì vậy, những dự án nhà ở tại đây đang thu hút cả người mua ở lẫn các nhà đầu tư bởi tiềm năng phát triển cao.

Biểu tượng mới dần hình thành ngay cửa ngõ phía Đông TPHCM

Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng, việc tìm đến những dự án đã và đang thành hình để kiểm chứng được chất lượng và pháp lý là cần thiết. Đó cũng là lý do vì sao thời gian gần đây, King Crown Infinity thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng trong và ngoài nước, không chỉ sở hữu vị trí "trái tim" TP Thủ Đức mà còn được lòng nhà đầu tư khi tiến độ xây dựng đúng kế hoạch cam kết.

King Crown Infinity sở hữu trung tâm thương mại đẳng cấp 14.000m2 nối liền 2 tòa tháp căn hộ.

King Crown Infinity tọa lạc tại tuyến đường huyết mạch Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức đang dần khẳng định vị thế biểu tượng kiến trúc mới ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Với tiện ích ngoại khu hiện hữu và phong phú, cùng 25 tiện ích nội khu hiện đại mang đến trải nghiệm theo chuẩn resort suốt 365 ngày dành cho cư dân. Trung tâm thương mại 14.000m2 nối liền hai tòa tháp căn hộ cao cấp, cư dân sẽ được tận hưởng trải nghiệm an cư - mua sắm - giải trí trong cùng một nơi.

Đại diện đơn vị phát triển dự án BCG Land cho biết, King Crown Infinity đã vượt khó sau thời kỳ Covid-19 cũng như những biến động kinh tế để dần thành hình và trở thành biểu tượng an cư mới tại TP Thủ Đức. Cụ thể, tháng 6/2024, dự án đóng nắp hầm, 5 tầng hầm được thi công bằng với phương pháp semi-topdown.

Đến 18/2, King Crown Infinity tổ chức sự kiện hoàn thành phần thô khối đế thương mại và sàn tầng chuyển, đánh dấu cột mốc mới của dự án và bắt tay vào xây dựng phần thân tháp căn hộ (30 tầng). Biểu tượng mới ngay cửa ngõ phía Đông dự kiến cất nóc vào tháng 9, trở thành điểm sáng của khu Đông, thu hút nhà đầu tư khi nguồn cung 2025 dự báo vẫn khan hiếm.

Sự kiện hoàn thành phần thô khối đế thương mại đánh dấu cột mốc mới của dự án.

"Bằng sự nỗ lực đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình tốt nhất, chúng tôi áp dụng phương pháp semi-topdown đòi hỏi chi phí, độ chính xác và kỹ thuật cao. Phương pháp này cho phép rút ngắn tiến độ, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do việc hạ mực nước ngầm gây ra, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. Đây cũng là lý do giúp King Crown Infinity xứng đáng trở thành biểu tượng hiện đại và bền vững tại TP Thủ Đức", đại diện đơn vị phát triển dự án BCG Land cho biết thêm.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư và người mua an cư.

Với tiến độ xây dựng đảm bảo, King Crown Infinity mở ra cơ hội sinh lời cùng tiềm năng tăng giá trong tương lai. Giữa lúc nguồn cung khan hiếm, dự án trở thành tài sản bền vững, hứa hẹn là điểm tựa an tâm cho những chủ nhân xứng tầm.

