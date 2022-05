Biệt thự triệu đô ở Tam Đảo liên quan tới Trịnh Xuân Thanh giờ ra sao?

(Dân trí) - Sau khi tòa phúc thẩm không giải quyết việc chủ mới biệt thự Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh để sở hữu, đến nay, biệt thự triệu đô này vẫn vắng vẻ, im lìm.

Khu biệt thự trên khu đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (tên gọi khác là khu biệt thự Mai Chi) liên quan tới Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí - PVC đã có nhiều sai phạm tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ) được dư luận đặc biệt quan tâm mỗi khi tới Tam Đảo. Địa chỉ "biệt thự Trịnh Xuân Thanh" chẳng xa lạ gì với người dân thị trấn này.

Cận cảnh biệt thự triệu đô ở Tam Đảo liên quan tới Trịnh Xuân Thanh.

Theo nội dung vụ án Ethanol Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng (cựu chủ tịch HĐQT PVC Kinh Bắc) về việc PVC sẽ cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng, vượt quá hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Sau khi nhận tiền, Hồng sử dụng 23,8 tỷ đồng mua khu đất 3.400 m2 tại Tam Đảo. Nhằm hợp thức hóa số tiền tạm ứng, các bị cáo chuyển số tiền 21 tỷ đồng (trong số 25 tỷ đồng tạm ứng) thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc dưới hình thức gán trừ công nợ.

Trịnh Xuân Thanh sau đó thành lập Công ty TNHH đầu tư Mai Phương (Công ty Mai Phương), nhờ cha ruột đứng tên. Ông Thanh đề nghị Hồng chuyển nhượng lại khu đất này từ PVC Kinh Bắc sang cho Công ty Mai Phương với giá 23,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh mới chỉ trả 20,8 tỷ đồng, số tiền 3 tỷ đồng còn lại ông Thanh không trả.

Tháng 8/2015, cha của Thanh chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất 3.400 m2 cho vợ của Thanh là bà Trần Dương Nga. Gần một năm sau, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản Công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.

Tháng 12/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400 m2 do Công ty Mai Phương đứng tên.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án tại dự án Ethanol Phú Thọ hồi tháng 9/2021, Công ty Mai Phương đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét trả lại 3.400 m2 đất tại Tam Đảo, bởi công ty đã nhận chuyển nhượng khu đất từ gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đúng pháp luật, nên không có nghĩa vụ phải trả lại cho PVC như phán quyết của tòa án.

Tuy nhiên, sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ kháng cáo của Công ty TNHH đầu tư Mai Phương về việc xin trả lại quyền sử dụng lô đất 3.400 m2 ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Về quan hệ dân sự liên quan đến việc góp vốn, chuyển nhượng khu đất giữa PVC Kinh Bắc, PVC và Công ty Mai Phương, tòa phúc thẩm cho rằng nếu các bên có tranh chấp thì có quyền khởi kiện ở một vụ án khác.

Đến nay, trải qua nhiều "sóng gió", số phận biệt thự tỷ đô liên quan đến Trịnh Xuân Thanh giờ ra sao?

Theo ghi nhận của Dân trí vào cuối tháng 4 này, khu biệt thự trên khu đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo đang trong tình trạng bỏ không.

Khu biệt thự này tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất, trên đỉnh cao nhất của thị trấn Tam Đảo. Và với tốc độ phát triển của thị trấn Tam Đảo, khu biệt thự này được giới đầu tư nhà đất định giá trên 50 tỷ đồng.

Khu biệt thự này có 2 khối công trình cao 3 tầng liền kề nhau. Phía trong biệt thự được bố trí các tiện ích như: bể bơi, khu tập thể thao, phòng chiếu phim, các phòng ngủ...

Tuy nhiên, sau nhiều biến cố liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, nhiều năm qua, biệt thự này không được sử dụng. Hiện trạng khu biệt thự này đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt cảnh quan bên ngoài nhếch nhác.

Nhiều phòng trong biệt thự triệu đô này đang bỏ trống, vắng bóng người...

Người dân sống gần khu biệt thự này chia sẻ, tại đây không có hoạt động sinh sống, làm việc… từ nhiều năm nay. Hiện, chỉ có một người bảo vệ trông coi, thỉnh thoảng quét dọn và chăm sóc cây cối, còn lại bỏ không, im ắng.

Về phía chính quyền, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Duy Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, hiện nay khu biệt thự liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh trên địa bàn vẫn là tài sản niêm phong, phục vụ điều tra vụ án.

Ông Dũng xác nhận thêm, tại biệt thự chỉ có bảo vệ trông coi và không có hoạt động ở hay kinh doanh dịch vụ gì.

Hiện nay, hạ tầng khu vực thị trấn Tam Đảo đang được cải tạo, tu sửa khang trang hơn, nhưng số phận của khu biệt thự này chắc chắn vẫn chưa có hồi kết.