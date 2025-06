Bất động sản trong kỷ nguyên mới: Lợi nhuận không phải là thước đo thành công

Thị trường bất động sản “lãng quên” con người giữa cơn sốt giá

Bất động sản Việt Nam giai đoạn 2022-2024 lúc “đóng băng”, lúc “nóng sốt” bất thường. Theo Global Property Guide, giá bán bất động sản Việt Nam tăng tới 59% trong vòng 5 năm (2019-2024), vượt xa nhiều quốc gia khác trên thế giới như: Mỹ (54%), Nhật Bản (41%), Singapore (37%).

Tuy nhiên, đằng sau đó là một thực tế khắc nghiệt, giá nhà thứ cấp tăng 17-20% mỗi năm, trong khi thu nhập trung bình của người dân hằng năm chỉ tăng 6%. Người trẻ buộc phải đứng giữa hai lựa chọn: kết hôn nhưng vẫn ở nhà thuê và trì hoãn kế hoạch sinh con, hoặc chưa dám lập gia đình vì cần tập trung tích lũy tài chính để mua nhà. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến già hóa dân số.

Giá nhà Việt Nam tăng nhanh gợi nhắc về “bong bóng” bất động sản Trung Quốc năm 2016, khi tỷ lệ chênh lệch giữa giá nhà với thu nhập hộ gia đình ở các đô thị loại 1 tại đất nước tỷ dân chạm mốc 18-20 lần. Để tránh nguy cơ tương tự, bất động sản Việt Nam phải cân bằng giữa cán cân giá cả và giá trị.

Hơn 20 năm đồng hành và thấu hiểu cùng người Việt, nhà phát triển bất động sản Văn Phú nhận định: “Cách con người nhìn nhận về không gian sống đang có nhiều thay đổi. Họ không còn đơn thuần tìm kiếm một nơi chốn để trở về, mà kỳ vọng nhiều hơn về một không gian nuôi dưỡng đời sống thể chất, tinh thần, mở rộng các kết nối xã hội và xây dựng nền tảng cho thế hệ tương lai”.

Tuy nhiên, Việt Nam hiếm có mô hình đô thị “vị nhân sinh”. Không ít dự án chạy theo số lượng căn hộ, nhưng lại lãng quên yếu tố cốt lõi: con người mới là trung tâm của không gian sống. Trong khi đó, vai trò của nhà phát triển bất động sản không đơn thuần là kiến tạo không gian sống, mà chính cách quy hoạch đô thị của các chủ đầu tư cũng đang tác động đáng kể đến nhân sinh và động lực phát triển quốc gia. Đây là bài toán trong kỷ nguyên mới mà toàn ngành bất động sản cần nhìn nhận và cùng đi tìm lời giải.

Chính sách mở đường, Văn Phú tìm lối mới

Giữa lằn ranh thách thức, những tín hiệu lạc quan dần xuất hiện. Nghị quyết 68 định vị vai trò của kinh tế tư nhân cùng những giải pháp về thủ tục hành chính, không chỉ khơi thông điểm nghẽn mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp bất động sản kiến tạo các dự án chất lượng.

Văn Phú khát vọng tiên phong tái thiết chuẩn mực mới cho bất động sản. Thay vì theo đuổi thước đo cũ như diện tích, vị trí, Văn Phú tập trung kiến tạo thước đo mới nhân văn nhưng cũng khó định lượng hơn: giá trị cảm xúc của con người trong suốt hành trình an cư.

Văn Phú thay đổi tư duy phát triển sản phẩm từ đáp ứng nhu cầu sang nuôi dưỡng chất sống cho con người (Ảnh: Văn Phú).

Một trong những lối đi khác biệt là Văn Phú không nhân bản một kiểu kiến trúc cho nhiều địa phương, mà tìm cách nâng niu nét đẹp của từng vùng đất để kiến tạo nên các công trình độc bản. Không chạy đua về số lượng, mà may đo hệ sinh thái tiện ích theo phong cách sống của từng cộng đồng dân cư.

Văn Phú - Hà Đông lấy cảm hứng từ những khu đô thị xanh của Nhật Bản, là nơi tập trung các gia đình đa thế hệ coi trọng giá trị truyền thống. The Terra - An Hưng, với hệ sinh thái tiện ích đa dạng là không gian sống lý tưởng cho gia đình tri thức trẻ, mong muốn tạo dựng môi trường lành mạnh cho thế hệ tương lai. Grandeur Palace - Giảng Võ với thiết kế như ốc đảo xanh lại là nơi an cư của cộng đồng yêu thiên nhiên, tìm kiếm sự riêng tư.

Hệ tiện ích may đo theo từng phong cách sống (Ảnh: Văn Phú).

Trong kỷ nguyên mới, khách hàng ngày càng trẻ hóa, Gen Z và Millennials chiếm ưu thế, việc xây dựng đô thị cá nhân hóa theo phong cách sống ngày càng được ghi nhận là một hướng đi đúng đắn. Theo nghiên cứu của Tạp chí Forbes, 80% người dùng sẵn sàng mua hàng từ một thương hiệu cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa thay vì tiêu chuẩn hóa theo các thang đo thông thường.

Việc lựa chọn ngôi nhà lý tưởng không còn dừng lại ở những con số khô khan như diện tích, giá bán hay tiện ích, nhiều người ra quyết định dựa trên cảm xúc và lối sống mà ngôi nhà mang lại. Cách tiếp cận này của Văn Phú cho thấy tư duy nhạy bén và tầm nhìn chiến lược dài hạn, thấu hiểu nhân sinh để định hình đô thị.

Đổi thước đo, phác thảo đô thị vị nhân sinh

Với Văn Phú, dòng sản phẩm Vlasta là điểm khởi đầu cho hành trình đổi mới sau hơn hai thập kỷ phát triển. Mang theo tầm nhìn vị nhân sinh, Vlasta không đơn thuần là tạo lập nơi an cư, mà được nâng tầm thành thực hiện sứ mệnh định hình thước đo mới cho bất động sản - nơi giá trị sống được đặt ở vị trí trung tâm và sự gắn kết trở thành tiêu chí cốt lõi.

Từ quan sát về thời đại của những thế hệ mất kết nối, Văn Phú cho biết muốn biến các dự án thành chiếc “mỏ neo” kéo gần sự gắn kết: gắn kết không gian, gắn kết con người, gắn kết cộng đồng.

Tại Vlasta - Thủy Nguyên, các cư dân có thể tìm thấy cảm giác thuộc về và gắn kết với cộng đồng chung hệ giá trị. Cư dân được tận hưởng khoảnh khắc bộ hành giữa những tầng xanh, hay hòa mình vào không khí lễ hội tại Quảng trường nghệ thuật Ngân Hà.

Với Vlasta - Sầm Sơn, Văn Phú tạo ra các không gian khuyến khích sự giao thoa, tương tác giữa các nền văn hóa và lối sống khác nhau. Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Dự án là câu trả lời nghiêm túc và có trách nhiệm của chúng tôi khi mượn không gian của một vùng đất để dựng xây đô thị. Tinh hoa bản địa và dòng chảy quốc tế, thiên nhiên an yên và lễ hội sống động là những chất liệu thú vị để chúng tôi biến kiến trúc vật lý thành nơi nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy sức sống mới của một vùng đất”.

Hàng nghìn du khách đổ về quảng trường biển trong đêm hội Flavour to the Flow (Ảnh: Văn Phú).

Văn Phú đầu tư tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao như Lễ hội kem Flavour to the Flow, giải chạy bán Marathon TP Thủy Nguyên 2025, đại nhạc hội Sea The Soul,... Điều này không chỉ thúc đẩy sự trao đổi xã hội, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, cùng nhau tận hưởng hành trình sống thăng hoa và ý nghĩa.

Các sự kiện độc đáo biến đô thị thành trung tâm gắn kết cộng đồng (Ảnh: Văn Phú).

Đại diện Văn Phú nhận định: “Việc đưa yếu tố vị nhân sinh vào các sản phẩm bất động sản chưa bao giờ dễ dàng. Bởi vị nhân sinh có thể hiểu đơn giản là vì con người, nhưng khái niệm con người vốn đã bao hàm rất nhiều nhóm với nhu cầu, tính cách, hành vi khác nhau. Và quan trọng nhất, con người luôn không ngừng thay đổi và phát triển. Do đó, chúng tôi xác định rằng việc đưa yếu tố vị nhân sinh vào các sản phẩm của Văn Phú cần tiến hành toàn diện, trở thành một chiến lược đường dài”.