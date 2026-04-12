Tung tin sai lệch về dự án bất động sản trên mạng sẽ bị xử lý nghiêm

Ngày 12/4, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc tăng cường quản lý, kiểm soát và ổn định thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Để kiểm soát, bình ổn giá nhà và thị trường bất động sản, không để xảy ra tiêu cực, đầu cơ, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công an các xã, phường triển khai đến cán bộ, phối hợp với các đơn vị xử lý tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về các sản phẩm bất động sản.

Đất của sân bay Nha Trang cũ được phân lô, bán nền (Ảnh: Trung Thi).

Sở này cũng đề nghị công an xử lý hoạt động của các sàn giao dịch, môi giới bất động sản vi phạm pháp luật; các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến thị trường tài chính, tín dụng và bất động sản.

UBND các xã, phường phối hợp với Sở Xây dựng trong việc kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản theo kế hoạch; rà soát, cung cấp thông tin tất cả sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn do mình quản lý về Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa trước ngày 15/4.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa gửi thông tin của một công chức về đơn vị này trước ngày 15/4 để phối hợp xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến sản phẩm bất động sản.

Đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trước khi đưa sản phẩm vào kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định; không được mở bán, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cá nhân chỉ được hành nghề khi đáp ứng các điều kiện theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023; sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định.