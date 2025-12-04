Bất động sản kề cận làng đại học được nhà đầu tư quan tâm

Tiềm năng ấn tượng được kiểm chứng bởi giá trị thực tế

Bất động sản khu vực quanh Làng Đại học Quốc gia TPHCM khẳng định sức hút nhờ nội tại khác biệt. Động lực tăng trưởng của nơi đây được xây dựng trên nền tảng nhu cầu ở thực và quy hoạch hạ tầng dài hạn.

Theo báo cáo tháng 6/2025 của Công ty Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, nhiều phụ huynh và gia đình trẻ có thu nhập ổn định đang chọn mua nhà cho con em học tập hoặc an cư thay vì thuê trọ như trước.

Tâm lý an cư lạc nghiệp cùng mong muốn mang đến môi trường hiện đại, văn minh, an toàn cho thế hệ sau hình thành lực cầu vững chắc. Bên cạnh đó, khu vực này còn hưởng đòn bẩy từ hạ tầng đồng bộ. Không còn là vùng ven, làng đại học giờ đây đang trở thành giao điểm kết nối quan trọng.

Các trục đường huyết mạch như Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, đường Thống Nhất đã và đang được nâng cấp, mở rộng. Sự hiện diện của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và quy hoạch tuyến Metro số 1 nối dài đang thay đổi diện mạo giao thông khi tăng tính kết nối với khu trung tâm và các vùng lân cận, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Đại lộ Thống Nhất (trục Đông - Tây) sau giai đoạn 1 Valley (Ảnh: CĐT).

Một yếu tố hấp dẫn khác là giá còn thấp, dư địa nhiều hơn, mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng giá khi các công trình hạ tầng đi vào hoạt động.

Bcons Uni Valley tăng sức hút nhờ vị trí gần làng đại học và metro

Nắm bắt được tiềm năng của khu vực, tập đoàn Bcons đã kiến tạo Bcons City, khu đô thị rộng 4,4ha, nằm ngay mặt tiền Đại lộ Thống Nhất (32m, 6 làn xe). Dự án phát triển hệ sinh thái đồng bộ, đa dạng sản phẩm và tiện ích hiện đại, chú trọng trải nghiệm sống. Trong đó, Bcons Uni Valley với 152 nhà phố sổ hồng lâu dài, sẵn sàng bàn giao, có thể tạo dòng tiền ngay nhờ vị trí đắc địa và nguồn khách sẵn có.

Lợi thế thương mại của Bcons Uni Valley đến từ việc thừa hưởng lượng khách tiềm năng là 30.000-40.000 cư dân văn minh, trí thức từ Bcons City, cùng 70.000 sinh viên - giảng viên năng động với nhu cầu cao về ẩm thực, mua sắm.

Thêm vào đó, cư dân Đông Hòa cũng sẽ đổ về Bcons City Mall liền kề. Tổng hòa các yếu tố tạo nên thị trường hơn 100.000 người, đảm bảo tiềm năng kinh doanh vượt trội cho mọi ngành hàng.

Bcons City Mall - trung tâm thương mại tại làng đại học Valley (Ảnh: CĐT).

Bcons Uni Valley không chỉ là “cỗ máy kinh doanh” mà còn kiến tạo không gian sống đẳng cấp. Với thiết kế 4 tầng thông minh, gia chủ có thể linh hoạt kinh doanh đa dạng ngành hàng ở tầng trệt và tận hưởng không gian sống riêng tư, tiện nghi ở các tầng trên.

Trải nghiệm tận hưởng tại Chill Sky Bar Valley (Ảnh: CĐT).

Bcons Uni Valley sở hữu hệ sinh thái với 135 tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí (nhà trẻ, sân thể thao, gym, spa, sân thể thao, phố đi bộ, hồ bơi tràn viền...), cùng trung tâm thương mại khối đế rộng 10.000m2 trải rộng 3 tầng lầu, quy tụ gần 20 thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Giá trị của Bcons Uni Valley gia tăng nhờ toạ độ chiến lược, 5 phút đến trạm metro. Theo CBRE Việt Nam, năm 2024, giá bán thứ cấp bất động sản dọc tuyến Metro tăng 15% so với cùng kỳ. Con số trên là minh chứng cho tiềm năng của Bcons Uni Valley trong tương lai khi tuyến Metro nối dài được vận hành.

Đây là thời điểm thích hợp để sở hữu với các ưu thế vượt trội với giá ưu đãi từ 7,7 tỷ đồng/căn. Nhà đầu tư có thể vận hành khai thác và kinh doanh ngay để tối ưu hóa dòng vốn; cùng sổ đỏ lâu dài, đảm bảo quyền sở hữu bền vững và giá trị truyền thừa cho thế hệ sau.

Ảnh chụp thực tế của Bcons Uni Valley (Ảnh: CĐT).

Với những thế mạnh nói trên, Bcons Uni Valley mang đến cơ hội đầu tư tại tâm điểm làng đại học.