Bất động sản đóng băng, thị trường vật liệu xây dựng tê liệt

Thị trường vật liệu xây dựng tê liệt

Tại tọa đàm "Thị trường vật liệu xây dựng - những điểm nghẽn và giải pháp" diễn ra sáng 10/6, ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam - cho biết, ngành gạch ceramic Việt Nam đã và đang phát triển rất mạnh, xếp hạng thứ 4 về sản lượng sản phẩm sản xuất ceramic trên thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, sản xuất và kinh doanh đã sụt giảm 30-35%, đặc biệt là năm 2022 và quý I/2023, thị trường gốm sứ xây dựng hầu như đóng băng, tê liệt cả trong sản xuất và lưu thông.

"Khó khăn bởi dịch Covid-19, từ năm 2021 lượng sản xuất chỉ đạt khoảng 50 - 60% sản lượng đầu tư, ảnh hưởng tới hiệu quả của toàn ngành. Doanh thu các năm gần đây chỉ đạt khoảng trên 2 tỷ USD là gạch ốp lát và sứ vệ sinh", ông Huy cho biết, thị trường trong nước chủ yếu bị tê liệt đặc biệt là đầu năm nay.

Thị trường bất động sản đóng băng, doanh nghiệp thiếu vốn, dân thiếu việc làm, lãi suất ngân hàng cao, thuế cao so với điều kiện thực tế nên thị trường vật liệu xây dựng hầu như ngưng trệ. Nếu điều này không được tháo gỡ, ông cho hay, nguy cơ phá sản của một lượng đáng kể doanh nghiệp gốm sứ xây dựng là hiện hữu.

Tương tự, Hiệp hội Thép Việt Nam nêu báo cáo, cho biết, trong những năm gần đây, thị trường nguyên vật liệu thép toàn cầu biến động tăng giảm thất thường. Riêng trong tháng 4 năm nay, các đơn vị đã điều chỉnh giá bán thép xây dựng 3 lần, với tần suất giảm một lần/ tuần, nhưng sức tiêu thụ của thị trường vẫn rất yếu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và chuyên gia thảo luận tại Tọa đàm (Ảnh: Hà Phong).

Khó khăn, điểm nghẽn của ngành kính xây dựng, trong thời gian 2020-2021, ước tính có khoảng 80% các đơn vị gia công, lắp đặt kính tạm dừng sản xuất kinh doanh. Các nhà máy sản xuất buộc phải thực hiện 3 tại chỗ do giãn cách khiến chi phí giá thành tăng cao, các chi phí bên ngoài sản xuất khiến lợi nhuận bị giảm sút nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận những khoản lỗ lớn trong thời gian này.

Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo năm nay, thị trường thép sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Giá cả nguyên vật liệu và thép thành phẩm trên thế giới sẽ có nhiều biến động, có thể tiếp tục sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới trên thị trường toàn cầu và nội địa.

Giải pháp nào để thị trường vật liệu xây dựng phát triển?

Về giải pháp giải quyết khó khăn, các lãnh đạo hiệp hội về vật liệu xây dựng cho rằng, cần đẩy mạnh đầu tư công để đạt 95-100% của kế hoạch năm 2023. Bên cạnh đó là chú trọng khơi thông dòng vốn cho bất động sản, nhất là bất động sản công nghiệp, bất động sản nhà ở và khẩn trương đơn giản thủ tục cho gói 120.000 tỷ đồng để dân được vay vốn kịp thời...

Ông Phạm Văn Bắc - Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) - cho biết, đầu tư công được kỳ vọng nhưng chưa đáp ứng được. Đối với đầu tư của nhân dân, do kinh tế suy thoái, đầu tư giảm dẫn đến tiêu thụ giảm. Riêng xuất khẩu, do chiến sự chiến sự Nga - Ukraine, nguyên vật liệu tăng lên khiến đầu vào vật liệu xây dựng tăng, giá tăng, khiến tiêu thụ giảm đi.

"Theo dõi ngành 20 năm qua, hiện vật liệu xây dựng phát triển cao, sản lượng vượt so với nhu cầu sử dụng trong nước từ 10-30%. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế giảm đi, do đó, cần có chính sách tháo gỡ kịp thời đối với ngành này", ông Bắc nhìn nhận.

Ông đề nghị doanh nghiệp, chiết giảm sản lượng sản xuất, để tương ứng nhu cầu. Đồng thời, thực hiện quản trị giảm chi phí, tạo ra sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Còn theo ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Bê tông Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thị trường vật liệu xây dựng hiện nay chia làm 3 nhóm. Thứ nhất, loại vật liệu để làm đắp đường (đất đắp, bê tông nhựa), nhu cầu luôn có nhưng không cung ứng kịp. Thứ hai, về bê tông xi măng thép cốt xây dựng, điểm nghẽn chính là tiêu thụ. Thứ ba là gốm sứ và kính xây dựng, nhóm này đáp ứng nhu cầu cho việc xây dựng nhà.

Do đó, bài toán cần mang tính chiến lược vĩ mô. "Vấn đề nhà ở xã hội nhu cầu thật phải đẩy lên, từ đó đưa thị trường bất động sản vào phát triển bền vững. Cố gắng phát triển nhà ở xã hội thì tiêu thụ sẽ được phát triển lên", ông Hùng nhấn mạnh.