Ba giá trị tạo nên sức hút của dự án Elyse Island

Lợi thế kép của đảo tự nhiên và khả năng kết nối hạ tầng

Là một trong những đảo tự nhiên hiếm hoi phía Đông TPHCM, đảo Đại Phước (Nhơn Trạch) từ lâu đã được ví như một hòn ngọc nhờ địa thế tách biệt và hệ sinh thái trù phú. Trong đó, Elyse Island sở hữu vị thế mà bất cứ dự án hạng sang nào cũng khao khát khi có đường tiếp giáp mặt sông kéo dài lên đến 1,5km.

Tại đây, thiên nhiên không phải là một yếu tố được điểm xuyết mà chính là nền tảng cốt lõi tạo nên chất sống nghỉ dưỡng chuẩn mực cho cư dân, mang lại không khí trong lành.

Elyse Island vừa sở hữu vành đai thanh lọc không khí tự nhiên, vừa đảm bảo sự riêng tư và an ninh cho các gia đình (Ảnh: CĐT).

Đảo nhưng không xa, bởi Elyse Island dễ dàng kết nối với các công trình “xương sống” như sân bay Long Thành, Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch, cao tốc Bến Lức - Long Thành… Từ Elyse Island, cư dân chỉ mất hơn 20 phút di chuyển về trung tâm TPHCM hay sân bay quốc tế Long Thành.

Sự cộng hưởng giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường 319 và sân bay quốc tế Long Thành tạo nên một mạng lưới giao thương xuyên suốt từ đường bộ đến hàng không. Đây là điều mà giới tinh hoa thường xuyên bay quốc tế ưu tiên hàng đầu cho một tài sản có giá trị lớn. Sự tích hợp hạ tầng không chỉ tối ưu hóa hiệu suất công việc mà còn giúp cư dân của Elyse Island có thêm nhiều thời gian chất lượng cho bản thân và gia đình.

Đô thị đảo với hệ sinh thái tiện ích resort đặc quyền

Elyse Island được kiến tạo theo mô hình đô thị tích hợp quy mô 45ha. Đây là dự án hiếm hoi sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ trên một hòn đảo, đảm bảo mọi nhu cầu từ an cư, làm việc, học tập, mua sắm, giải trí đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng trong nội khu đảo ngọc.

Điểm nhấn đắt giá là Elyse Marina Club bên sông quy mô 8ha, sở hữu tầm nhìn bến du thuyền sang trọng được đầu tư theo tiêu chuẩn resort cao cấp với cụm sân thể thao ngoài trời, hồ bơi chuẩn nghỉ dưỡng cùng hệ thống nhà hàng fine dining sang trọng, đặc biệt là tổ hợp Onsen spa và Ganbanyoku (liệu pháp tắm đá nóng) độc đáo của Nhật Bản. Tất cả tiện ích cao cấp được xây dựng chỉ dành phục vụ cho cộng đồng cư dân của Elyse Island.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của 3 bến du thuyền quy mô lớn dành riêng cho cư dân, các khu công viên như Botanic Park nội khu cùng hệ thống giáo dục quốc tế liên cấp uy tín như Singapore International School, Victoria School, sân golf 18 hố liền kề... càng khẳng định cam kết về một môi trường sống toàn diện cho cộng đồng thượng lưu.

Sự đồng đẳng của cộng đồng cư dân giúp hình thành một môi trường sống văn minh, chọn lọc (Ảnh: CĐT).

Tại Elyse Island, hệ dịch vụ tiện ích được Nam Long cùng đối tác chiến lược Nishi-Nippon Railroad (Nhật Bản) nghiên cứu kỹ lưỡng, “may đo” theo khẩu vị của những chủ nhân tinh tuyển - những người mà với họ, sức khỏe - thời gian - những trải nghiệm cá nhân hóa mới là tài sản quý nhất.

Quy hoạch vị nhân sinh và cảm hứng sống thuần khiết giữa miền xanh

Xuyên suốt định hướng phát triển, Elyse Island hướng đến kiến tạo một “miền sống thuần khiết”, nơi ranh giới giữa tiện nghi đẳng cấp và thiên nhiên bị xóa nhòa. Khái niệm “thuần khiết” của Elyse Island được định nghĩa bằng sự tôn trọng vẻ đẹp của thiên nhiên và tính nhân văn trong quy hoạch đô thị.

Đô thị đảo này lấy con người làm trung tâm, nơi nhịp sống hiện đại, năng động vẫn được duy trì nhưng hòa quyện trong từng nhịp thở của cỏ cây và sông nước. Một không gian sống mà sự tiện nghi không lấn át tự nhiên, giúp mỗi chủ nhân được trở về với nhịp sống tĩnh tại, tách biệt khỏi những áp lực vô hình của phố thị.

Quy hoạch của Elyse Island đề cao sự tĩnh tại, riêng tư, hài hòa thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Mỗi căn biệt thự Elyse Island được thiết kế với sân trước, vườn sau và các khoảng lùi hợp lý nhằm tăng cường sự riêng tư, đồng thời tối ưu hóa tầm nhìn hướng sông và khả năng thông gió tự nhiên.

Thiết kế này không chỉ tạo sự kết nối chặt chẽ với cảnh quan xung quanh mà còn giúp điều hòa nhiệt độ, mang lại bầu không khí mát mẻ đặc trưng vùng sông nước. Thay vì những chi tiết trang trí cầu kỳ, kiến trúc biệt thự Elyse Island ưu tiên sự tinh tế, tối giản, khơi mở và nuôi dưỡng những giá trị nội tâm của chủ nhân giữa vẻ đẹp của thiên nhiên.

Bằng cách tập trung vào những giá trị chiều sâu thay vì những hào nhoáng nhất thời, Elyse Island đang định hình nên tài sản dẫn dắt xu hướng sống xa xỉ mới tại phía Đông TPHCM, ở đó sự tĩnh tại, riêng tư, hài hòa thiên nhiên và giá trị nội tâm của chủ nhân được đề cao hơn hết.