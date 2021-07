Apec Mandala Wyndham Mũi Né hướng đến trải nghiệm đẳng cấp "all in one"

Dân trí Apec Mandala Wyndham Mũi Né được quy hoạch với mô hình "all in one" bằng 129 tiện ích đẳng cấp mang đến trải nghiệm đa dạng, độc đáo cho khách hàng về một cuộc sống thượng lưu bên vịnh thiên đường.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né là tổ hợp căn hộ biển 5 sao hiếm hoi đã cất nóc và hoàn thiện về pháp lý. Dự án cũng đang là tâm điểm trong giới đầu tư khi vinh dự lọt top 10 khách sạn lớn nhất Châu Á cùng chuỗi 129 tiện ích nội khu. Tọa lạc trên con đường biển đẹp nhất Việt Nam - DT716, hệ thống tiện ích "all in one" tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né được phát triển nhằm truyền tải giá trị nghỉ dưỡng yên bình, giao hòa với thiên nhiên đất trời mang đến cuộc sống ngập tràn cảm hứng và đánh thức mọi giác quan của gia chủ. Bãi biển riêng chạy dọc vịnh thiên đường Phát triển bãi biển riêng từ ý tưởng những con sóng biển, con đường dạo bộ bên bờ biển được thiết kế dích dắc tạo nên một phần kiến trúc vừa hài hòa với thiên nhiên vừa tinh tế để tạo nên những không gian check in thú vị cho du khách. Khu dưới bãi biễn sẽ là địa điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp hay tổ chức teambuilding hoặc picnic ngoài trời. Một góc bãi biển riêng tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Hệ thống bể bơi ấn tượng Với diện tích 200 m2 mỗi bể, 4 bể bơi vô cực nằm trên tầng cao nhất của 4 tòa nhà thừa hưởng tầm view tuyệt đẹp bao quát toàn bộ bãi biển, tạo cảm giác như đang bơi lội giữa không trung. Không chỉ có vậy, tính chung toàn dự án, Apec Mandala Wyndham Mũi Né có tổng cộng 56 bể bơi. Bên cạnh 4 bể bơi trên mái tuyệt đẹp, dự án còn có 2 bể bơi tràn siêu lớn với diện tích tương ứng 350 m2 và 550 m2, được thiết kế đúng chuẩn Olympic, tầm nhìn Panorama đắt giá. Bể bơi tràn theo chuẩn Olympic. Trung tâm hội nghị công nghệ mới Với 3.000 m2 phòng hội nghị, hội thảo, phục vụ cùng lúc khoảng 5.000 khách, Apec Mandala Wyndham Mũi Né sở hữu một trong những hệ thống phòng hội nghị thuộc quần thể khách sạn 5 sao lớn bậc nhất khu vực. Trung tâm hội nghị sang trọng tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Đặc biệt, 2 phòng hội nghị chuyên biệt tại đây được thiết kế kết hợp công nghệ Hologram và Interactive đảm bảo đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của những sự kiện quốc tế đặc biệt. Quảng trường nước độc đáo Nổi bật giữa trung tâm dự án là quảng trường nước ngoài trời với các trò chơi dưới nước hiện đại và độc đáo mang tới cho du khách cảm giác sảng khoái và những trải nghiệm có một không hai. Trải nghiệm mùa hè bất tận tại quảng trường nước Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Đại tiệc Pool party, Beach club, Ocean bar Không gian các buổi tiệc và quầy bar được lắp đặt ngay tại bể bơi và bãi biển của khu nghỉ dưỡng. Đây là cơ hội để du khách tận hưởng những hoạt động giao lưu thú vị. Một bữa tiệc sống động với những ly cocktail đủ vị hứa hẹn mang đến những phút giây sảng khoái tận hưởng. Quầy bar bên hồ bơi Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Ngoài ra, tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né, khách hàng còn được hưởng hàng trăm tiện ích cao cấp khác như: 9 nhà hàng Á - Âu, sảnh đón tiếp sang trọng, khu vui chơi trẻ em, quảng trường nước, hầm rượu,… Tất cả mang tới một hệ thống tiện ích hoàn hảo, độc nhất chỉ có tại thiên đường nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Trường Thịnh