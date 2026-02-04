9 tuyệt chiêu giúp nhà luôn gọn, không cần tốn sức dọn dẹp

Thực tế cho thấy, phần lớn đồ đạc thừa thãi không xuất hiện một cách ồ ạt, mà tích tụ dần qua những thói quen rất nhỏ, rất quen. Chỉ cần điều chỉnh vài nếp sinh hoạt hàng ngày, bạn có thể giữ cho tổ ấm luôn gọn gàng, thoáng đãng mà không cần những cuộc tổng vệ sinh mệt nhoài.

Dưới đây là 9 cách đơn giản nhưng hiệu quả, giúp “cắt đuôi” sự bừa bộn ngay từ trứng nước.

Một ngôi nhà gọn gàng không đến từ việc bạn chăm chỉ lau chùi, mà đến từ thói quen quản lý không gian khoa học (Ảnh: Airtasker).

Thẳng tay với hộp nhựa dùng một lần

Giữ lại hộp nhựa đựng đồ ăn mang về là thói quen phổ biến của nhiều gia đình Việt. Nghĩ thì tiết kiệm, nhưng thực tế những chiếc hộp mỏng, nắp lỏng này rất nhanh ám mùi, khó rửa sạch và chiếm chỗ đáng kể trong tủ bếp. Chưa kể, kích cỡ lộn xộn khiến việc xếp gọn gần như bất khả thi.

Giải pháp là xử lý ngay sau khi dùng: tái chế hoặc bỏ đi. Thay vào đó, hãy đầu tư một bộ hộp thủy tinh hoặc nhựa cao cấp, đồng bộ kích thước. Không chỉ an toàn hơn cho sức khỏe, chúng còn giúp tủ lạnh, chạn bát trông gọn gàng và “có gu” hơn hẳn.

Đừng để “siêu sale” biến nhà thành kho

Mua sỉ, mua số lượng lớn thường được xem là cách tiết kiệm. Nhưng nếu không cân nhắc kỹ, cái lợi về tiền có thể đổi bằng sự chật chội của không gian sống. Một thùng nước giặt cỡ đại hay cả lốc gia vị dùng cả năm chưa hết dễ khiến căn hộ trở thành nhà kho bất đắc dĩ.

Ngoại trừ những vật dụng tiêu hao nhanh như giấy vệ sinh, hãy ưu tiên mua vừa đủ. Chỉ “chốt đơn” số lượng lớn khi chắc chắn bạn có chỗ cất và sẽ dùng hết trong thời gian ngắn.

Đặt túi vải ở nơi dễ với nhất

“Ngăn kéo túi nilon” là hình ảnh quen thuộc trong nhiều căn bếp. Nguyên nhân đơn giản: đi chợ hay mua sắm mà quên mang túi, thế là lại mang thêm túi mới về nhà.

Hãy rà soát lại, bỏ bớt túi cũ, rách hoặc quá bẩn. Giữ vài chiếc túi vải chắc chắn và cất sẵn trong cốp xe, balô hoặc treo ngay cửa ra vào. Khi túi luôn trong tầm tay, bạn sẽ chủ động hơn và không còn tích thêm “rác mềm” mỗi ngày.

Ngừng mang về những món đồ không cần thiết

Đồ dùng khách sạn mini, quà tặng khuyến mãi, tờ rơi quảng cáo… thường được mang về nhà vì lịch sự hoặc vì “biết đâu dùng tới”. Nhưng đa phần chúng chỉ nằm yên trong ngăn kéo cho tới khi bị quên lãng.

Hãy tập thói quen từ chối nhẹ nhàng nếu không thực sự cần. Với những món đã lỡ mang về, hãy nhanh chóng quyết định: dùng ngay, tặng lại hoặc bỏ đi. Đừng để sự tiếc rẻ biến thành bừa bộn kéo dài.

Lập “trạm trung chuyển” đồ cũ trong tủ

Đợi đến cuối năm mới dọn tủ quần áo thường khiến việc dọn dẹp trở nên nặng nề. Một cách hiệu quả hơn là đặt sẵn một túi hoặc thùng nhỏ trong góc tủ. Mỗi khi thử đồ và nhận ra không còn vừa hay không còn hợp, đừng treo lại mà hãy cho thẳng vào túi này.

Khi túi đầy, bạn chỉ việc mang đi quyên góp hoặc cho người quen. Cách làm cuốn chiếu này đặc biệt hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ, khi quần áo nhanh chóng trở nên chật chỉ sau vài tháng.

Dọn “mini” mỗi lần mua sắm

Đừng chờ nhà bừa mới dọn. Hãy gắn dọn dẹp với các hoạt động thường ngày. Vừa đi siêu thị về, tranh thủ kiểm tra tủ đồ khô. Vừa mua mỹ phẩm mới, dành vài phút xem lại tủ phòng tắm.

Loại bỏ những món đã quá hạn, hỏng hoặc không còn dùng. Chỉ 5-10 phút mỗi lần, kết hợp với một bản nhạc yêu thích, việc dọn dẹp sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với một buổi tổng vệ sinh kéo dài hàng giờ.

Áp dụng quy tắc “một vào - một ra”

Không gian nhà ở có hạn, trong khi nhu cầu mua sắm thì vô tận. Quy tắc “một vào - một ra” giúp giữ thế cân bằng: mỗi món đồ mới mang về đồng nghĩa với một món cũ phải rời đi.

Quy tắc này đặc biệt hiệu quả với quần áo, giày dép. Nếu không tìm được món nào để chia tay, rất có thể bạn cũng chưa thực sự cần món đồ mới đó.

Xử lý giấy tờ ngay khi về nhà

Hóa đơn, thư từ, tờ rơi quảng cáo thường “hạ cánh” trên bàn ăn, kệ tivi rồi dần dần chất thành đống. Thay vì để đó, hãy xử lý ngay khi vừa bước vào nhà: cái nào là rác thì bỏ, cái nào cần lưu thì cất vào kẹp file hoặc hộp riêng.

Thói quen này chỉ mất vài chục giây nhưng giúp không gian luôn gọn và đầu óc cũng nhẹ hơn.

Giữ bề mặt phẳng luôn thông thoáng

Bàn trà, mặt bếp, tủ đầu giường rất dễ trở thành nơi tập kết đồ linh tinh. Khi các bề mặt này bừa bộn, cả căn phòng sẽ trông rối mắt hơn hẳn.

Hãy dành vài phút mỗi sáng hoặc mỗi tối để dọn sạch, trả đồ về đúng chỗ. Thức dậy trong một không gian thoáng đãng không chỉ dễ chịu mà còn mang lại năng lượng tích cực cho ngày mới.