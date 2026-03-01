7 món đồ âm thầm "dìm hàng" gian bếp bạn cần mạnh tay vứt bỏ ngay

Một căn bếp ngăn nắp khơi nguồn cảm hứng nấu nướng và giúp bạn tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc. Đừng để thói quen mua sắm theo trào lưu hay sự tiếc rẻ biến không gian quây quần của gia đình thành một "nhà kho" thu nhỏ.

Theo giới chuyên gia nội thất, dưới đây là những vật dụng bạn nên mạnh tay thanh lọc càng sớm càng tốt.

Bếp là trái tim của ngôi nhà, nơi bạn dành phần lớn thời gian khi ở nhà (Ảnh: Home Beautiful).

Thiết bị gia dụng mua vì phút bốc đồng

Nhiều người dễ xiêu lòng trước những cỗ máy bắt mắt trên mạng như máy luộc trứng, máy làm kem hay máy ép chậm cồng kềnh. Thực tế, chúng thường bị đẩy vào góc tủ đóng bụi chỉ sau vài lần háo hức ban đầu.

Lời khuyên đưa ra là hãy ngừng mua sắm lắt nhắt. Lối sống hiện đại ưu tiên các thiết bị đa năng như nồi chiên không dầu tích hợp lò nướng để tối ưu công năng và giải phóng hoàn toàn diện tích mặt bếp.

Hộp nhựa tái chế lộn xộn

Giữ lại hộp nhựa từ những lần gọi đồ ăn giao tận nơi là thói quen vô cùng phổ biến. Nhưng hàng tá chiếc hộp xỉn màu, sai lệch kích cỡ sẽ phá hỏng nỗ lực sắp xếp của bạn.

Hãy mạnh dạn vứt bỏ và đầu tư một bộ hộp đựng bằng thủy tinh đồng bộ. Chỉ một thay đổi nhỏ này cũng đủ giúp khoang tủ lạnh hay kệ bếp trông sang trọng, sạch sẽ và an toàn hơn hẳn cho sức khỏe.

Giá treo xoong chảo phô bày rối mắt

Những giá treo nồi chảo lơ lửng giữa trần hay gắn chi chít trên tường từng được ví von là mang vẻ đẹp nghệ thuật đồng quê. Dưới góc nhìn thực tế, chúng làm hạ thấp trần nhà và khiến căn phòng trở nên nặng nề.

Xu hướng thiết kế hiện nay chuộng sự tinh giản và giấu đồ. Cất gọn xoong chảo vào các hệ tủ kéo kín đáo là cách tốt nhất để không gian luôn thanh lịch.

Đồ trang trí rườm rà trên mặt bếp

Nhiều người thích bày biện cây giả, lọ hoa nhỏ hay chữ gỗ nghệ thuật để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, việc bày biện này chỉ tạo ra những "ổ bụi" bám đầy dầu mỡ rất khó lau chùi. Mặt bếp càng trống trải, tổng thể càng thoáng đãng, mang lại cảm giác dễ chịu và vô cùng hiện đại.

Cất giấu đồ đạc vào hệ tủ kín và tối giản mặt bàn là chìa khóa để gian bếp luôn giữ được vẻ sang trọng và gọn gàng (Ảnh: Colony Home Improvement).

Kệ rượu trưng bày bám đầy bụi

Trưng bày bộ sưu tập rượu trên các kệ hở từng là mốt được nhiều gia chủ ưa chuộng. Nhược điểm chí mạng là nếu không được sử dụng thường xuyên, chúng sẽ nhanh chóng cũ kỹ và đóng màng nhện. Dùng tủ rượu mini âm tường hoặc thiết kế giấu khéo léo dưới đảo bếp là giải pháp thông minh hơn, vừa bảo quản rượu tốt vừa giữ nguyên vẻ tinh tế.

Hệ thống đèn LED ánh sáng lạnh

Những dải đèn dán hắt sáng dưới tủ bếp trên là cứu cánh tuyệt vời cho khu vực sơ chế thức ăn. Tuy nhiên ánh sáng trắng bợt hoặc ngả xanh sẽ khiến căn bếp lập tức trông lạnh lẽo và kém sang. Hãy chuyển sang dùng đèn LED ánh sáng vàng nhạt hoặc trắng ấm. Sắc độ này giúp tôn lên vẻ đẹp của vật liệu nội thất và khiến mâm cơm gia đình thêm phần ấm cúng.

Xoong chảo cũ kỹ bong tróc

Tiếc rẻ chiếc chảo chống dính đã trầy xước hay xoong nồi móp méo là một sai lầm. Chúng làm giảm sự ngon mắt của món ăn và sinh ra các chất độc hại khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Bạn không cần thay mới toàn bộ cùng lúc, hãy nâng cấp dần tủ bếp bằng những chiếc nồi inox 304 sáng bóng hoặc nồi gang tráng men cao cấp để mang lại vẻ đẹp bền bỉ vượt thời gian.