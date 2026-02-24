7 kiểu trang trí khiến phòng khách trở nên sến sẩm

Phòng khách thường được xem là bộ mặt của ngôi nhà. Sau khi đã chốt xong những món nội thất đắt đỏ, công đoạn nhấn nhá phụ kiện chính là bước quyết định "linh hồn" của không gian này. Thế nhưng, theo các nhà thiết kế nội thất, ranh giới giữa sự sang trọng và sến sẩm lại rất đỗi mong manh.

Dưới đây là những thói quen trang trí dễ làm không gian mất điểm và mẹo khắc phục cực dễ áp dụng.

Trải tấm thảm bé xíu giữa nhà

Không ít gia đình có thói quen mua một tấm thảm nhỏ gọn chỉ vừa vặn lót dưới chân bàn trà. Việc này vô tình khiến tấm thảm trông như một vật thừa thãi và làm không gian bị chia vụn.

Bí kíp từ các chuyên gia là hãy chọn thảm đủ lớn, sao cho ít nhất phần chân trước của chiếc ghế sofa được đặt gọn gàng lên trên. Tấm thảm lúc này sẽ làm nhiệm vụ kết nối nội thất, tạo thành một khu vực quây quần ấm cúng và bề thế hơn hẳn.

Sử dụng thảm đúng tỷ lệ kết hợp cùng ánh sáng vàng từ đèn cây giúp phòng khách có chiều sâu và ấm cúng hơn hẳn (Ảnh: Apartment Therapy).

Treo tranh lọt thỏm trên mảng tường trống

Một bức tranh phong cảnh quá nhỏ treo chơ vơ giữa bức tường phòng khách rộng lớn là hình ảnh khá quen thuộc. Khi thấy trống trải, nhiều người lại có xu hướng mua thêm vài ba bức tranh nhỏ khác đắp vào, vô tình tạo ra sự lộn xộn.

Lời khuyên ở đây là hãy mạnh dạn đầu tư một tác phẩm nghệ thuật khổ lớn, có kích thước cân xứng với chiều dài của chiếc sofa bên dưới để tạo điểm nhấn thị giác sắc nét và sang trọng.

Đóng khung ảnh gia đình quá cứng nhắc

Treo những bức ảnh cưới bóng loáng hay ảnh đại gia đình khổ lớn ngay chính giữa phòng khách là thói quen lâu đời của nhiều gia đình. Dù mang ý nghĩa gắn kết nhưng cách sắp đặt này dễ làm không gian bị gò bó.

Thay vào đó bạn hãy thử in những bức ảnh chụp khoảnh khắc đời thường, nụ cười tự nhiên của các thành viên. Hãy lồng chúng vào các khung ảnh đồng bộ về màu sắc và khéo léo xếp thành một mảng tường nghệ thuật ở góc phòng để mang lại cảm giác thân thuộc mà vẫn rất có gu.

Lạm dụng ánh sáng trắng chói lòa

Thắp sáng toàn bộ phòng khách bằng một chiếc đèn tuýp LED trắng xóa hoặc mâm đèn pha lê rực rỡ từ trên trần hắt xuống là một điểm trừ lớn. Ánh sáng mạnh từ trên cao soi rõ mọi nhược điểm và khiến căn phòng thiếu đi sự ấm áp.

Một phòng khách có chiều sâu luôn cần sự phân lớp ánh sáng. Bạn chỉ cần đặt thêm một chiếc đèn cây dáng cao cạnh sofa hoặc đèn bàn ánh sáng vàng dịu nhẹ là đã đủ tạo ra không gian thư giãn tuyệt đối cho buổi tối sum vầy.

Biến tủ kệ thành "cửa hàng tạp hóa"

Hệ tủ trang trí hay kệ tivi thường hay bị biến thành nơi chứa đủ thứ từ chai rượu ngoại, tượng phong thủy, đồ lưu niệm đến giấy tờ. Việc nhồi nhét quá nhiều món đồ không cùng phong cách sẽ khiến phòng khách trở thành một mớ bừa bộn vô hồn.

Sự tinh tế luôn đến từ việc chọn lọc kỹ lưỡng. Đừng ngại cất gọn bớt đồ đạc vào trong hộc tủ kín, chỉ giữ lại trên kệ vài món phụ kiện thật sự đắt giá và ăn nhập với tổng thể ngôi nhà.

Bày la liệt hoa nhựa và cây giả

Hoa lụa hay cây nhựa chậu lớn rất được ưa chuộng vì mua một lần dùng cả đời. Thế nhưng dù làm tinh xảo đến đâu thì chúng vẫn mang lại cảm giác gượng ép, chưa kể còn là nơi tích tụ bụi bẩn cực kỳ khó vệ sinh.

Nếu yêu thiên nhiên, bạn hãy cắm một bình cành lá tươi, sử dụng các vật liệu mộc mạc như sỏi đá, hoặc trồng những loại cây cảnh trong nhà cực dễ sống như kim tiền, bàng Singapore để mang lại sinh khí thật sự.

Dùng cây xanh thay vì cây nhựa, hoa giả (Ảnh: Alot Living).

Chạy theo vật liệu nhựa bóng và giả đá

Tấm ốp nhựa vân đá hoa cương hay các nẹp kim loại mạ vàng bóng loáng đang là xu hướng được nhiều người chuộng vì giá rẻ. Tuy nhiên bề mặt giả chất liệu thường rất cạn chiều sâu và làm không gian nhanh chóng trở nên lỗi mốt.

Để tổ ấm luôn bền đẹp với thời gian, bạn nên ưu tiên những chất liệu chân thực như gỗ mộc, vải linen êm ái, da thật hoặc đá tự nhiên. Sự biến đổi màu sắc qua năm tháng của những vật liệu này chính là nét quyến rũ khó chối từ.