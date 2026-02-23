5 lỗi trang trí khiến phòng ngủ kém sang và tuyệt chiêu khắc phục

Không gian phòng ngủ quyết định rất lớn đến chất lượng giấc ngủ và cảm xúc của gia đình. Đôi khi, sự kém sang không đến từ việc bạn mua đồ rẻ tiền, mà xuất phát từ những lựa chọn sai lệch về tỷ lệ, màu sắc hay thói quen sinh hoạt.

Dưới đây là 5 điểm trừ phổ biến theo góc nhìn của các chuyên gia nội thất và cách khắc phục.

Dùng ga giường và nội thất quá bóng bẩy

Nhiều người lầm tưởng sự bóng loáng đồng nghĩa với vẻ xa hoa. Việc lạm dụng tủ quần áo phủ acrylic bóng gương hay những bộ ga giường bằng lụa phi bóng rực rỡ thường phản tác dụng, khiến không gian mất đi sự tinh tế. Các bề mặt quá bóng bẩy sẽ tạo ra sự căng thẳng về mặt thị giác, trong khi phòng ngủ lại cần sự tĩnh lặng để làm dịu hệ thần kinh.

Xu hướng hiện đại ưu tiên các chất liệu tự nhiên, thô mộc nhưng thoáng mát như cotton, linen (lanh) hoặc đũi. Lựa chọn tông màu trung tính, nhã nhặn với bề mặt nhám mịn không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn mang lại vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian.

Chất liệu tự nhiên như linen và gỗ mộc mang lại vẻ đẹp sang trọng, bình yên cho phòng ngủ thay vì các bề mặt bóng loáng (Ảnh: Ideal Home).

Sắm nội thất nguyên bộ rập khuôn

Rất nhiều gia đình có thói quen ra cửa hàng và chọn mua một “combo” phòng ngủ gồm giường, tủ quần áo, bàn trang điểm giống hệt nhau về màu gỗ lẫn kiểu dáng. Theo các nhà thiết kế nội thất, sự đồng bộ máy móc này khiến căn phòng trở nên cứng nhắc và thiếu vắng cá tính riêng, tạo cảm giác như bạn đang ở trong một nhà nghỉ vô danh thay vì tổ ấm.

Để không gian có chiều sâu và ấm áp hơn, bạn hãy mạnh dạn phối trộn các chất liệu. Một chiếc giường bọc nỉ êm ái kết hợp cùng tab đầu giường bằng gỗ tự nhiên hay mây tre đan sẽ mang lại vẻ thanh lịch, gần gũi và thể hiện rõ gu thẩm mỹ của gia chủ.

Tranh treo tường sai thông điệp

Người Việt thường thích treo những bức tranh canvas rực rỡ, tranh phong thủy khổ lớn hay ảnh cưới ngay trên đầu giường. Tuy nhiên, những mảng màu chói chang hay họa tiết quá nhộn nhịp sẽ vô tình phát ra nguồn năng lượng kích thích, khiến não bộ khó thư giãn. Thêm vào đó, những bức tranh in đại trà dễ làm căn phòng mất đi vẻ độc bản.

Bạn nên ưu tiên những tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc êm dịu, phong cảnh thiên nhiên nhẹ nhàng hoặc tranh trừu tượng tối giản. Sự tiết chế trong nghệ thuật thị giác chính là chìa khóa của sự sang trọng.

Biến phòng ngủ thành phòng tập hay góc làm việc

Diện tích nhà phố hay chung cư hạn hẹp khiến nhiều gia đình tích hợp cả bàn làm việc, tivi và máy chạy bộ vào phòng ngủ. Hình ảnh một chiếc máy tập thể dục nằm ở góc phòng và dần biến thành cây treo quần áo là lỗi bừa bộn vô cùng quen thuộc. Sự lộn xộn của đồ công nghệ và thiết bị sẽ phá hỏng hoàn toàn bầu không khí thư giãn.

Nếu bắt buộc phải làm việc trong phòng ngủ, hãy chọn thiết kế bàn gấp gọn hoặc hệ tủ giấu kín. Tivi nên được ốp vừa vặn vào hệ kệ, và tuyệt đối hãy đưa các thiết bị tập luyện ra khu vực sinh hoạt chung hoặc ban công.

Giấu kín các thiết bị điện tử và máy móc là cách giữ cho phòng ngủ luôn giữ được sự tĩnh lặng cần thiết (Ảnh: Style Sourcebook).

Trải thảm sai tỷ lệ và lạm dụng gối trang trí

Những tấm thảm chùi chân nhỏ xíu đặt lọt thỏm dưới chân giường làm không gian bị vụn vỡ và kém thẩm mỹ. Nếu sử dụng thảm, hãy chọn kích thước đủ lớn để bao trọn phần nửa dưới của giường và tab đầu giường, tạo ra một khối liên kết vững chắc.

Tương tự, thói quen xếp quá nhiều gối tựa trên giường cũng khiến căn phòng trông rườm rà. Bạn sẽ thấy mệt mỏi khi tối nào cũng phải dọn cả đống gối xuống sàn rồi sáng hôm sau lại xếp lên.

Một chiếc giường tiêu chuẩn chỉ cần bộ gối nằm và 1-2 chiếc gối tựa trang trí tạo điểm nhấn là đã đủ mang lại sự êm ái và thanh lịch.