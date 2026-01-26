5 mẹo đơn giản giúp khăn tắm luôn khô ráo, thơm tho

Không ít người thường đầu tư rất nhiều tiền vào các loại sữa tắm đắt tiền, nến thơm hay thiết bị vệ sinh cao cấp, nhưng lại lơ là một chi tiết nhỏ, đó là chiếc khăn tắm. Một chiếc khăn ẩm ướt không chỉ gây khó chịu khi chạm vào da mà còn là môi trường lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi.

Dựa trên tư vấn của các chuyên gia về vải vóc và tổ chức không gian, dưới đây là những thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả "thần kỳ" giúp khăn luôn tơi xốp, thơm tho như ở spa.

Việc giữ khăn tắm luôn khô và thơm giữa các lần sử dụng không hề dễ, nhất là khi phòng tắm vốn là không gian có độ ẩm cao (Ảnh: Arkwright Home).

Nói không với móc treo đơn

Sai lầm này là phổ biến nhất. Những chiếc móc treo hình tròn hoặc móc dán tường đơn lẻ trông có vẻ gọn gàng, nhưng chúng chính là kẻ thù của khăn tắm.

Khi bạn treo khăn lên móc, vải bị dồn cục và nhăn nhúm lại. Không khí không thể lưu thông vào bên trong các nếp gấp, khiến hơi ẩm bị mắc kẹt và sinh mùi chỉ sau vài giờ. Thay vào đó, hãy sử dụng thanh treo dài. Nguyên tắc sống còn là: trải rộng khăn hết mức có thể.

Nếu phòng tắm chật hẹp, hãy tận dụng mặt sau cánh cửa để lắp thanh treo hoặc sử dụng thang tre dựa tường vừa là điểm nhấn trang trí, vừa giúp khăn được "thở".

Thủ thuật "giũ mạnh" trước khi phơi

Một mẹo nhỏ từ các chuyên gia giặt là mà ít người biết: Sau khi lau người xong, đừng vắt khăn lên giá ngay. Hãy cầm hai mép khăn và giũ mạnh vài lần.

Hành động này có hai tác dụng. Thứ nhất, nó làm phẳng các sợi vải bị bết dính do nước. Thứ hai, nó giúp phá vỡ sức căng bề mặt của nước còn đọng lại, giúp không khí len lỏi vào từng sợi vải tốt hơn. Một thao tác mất 3 giây nhưng giúp giảm thời gian khô đi đáng kể.

Quy tắc "15 phút" cho quạt thông gió

Nhiều căn hộ chung cư hiện nay có phòng tắm không cửa sổ (phòng tắm kín). Lúc này, chiếc quạt hút mùi (quạt thông gió) chính là cứu tinh. Tuy nhiên, sai lầm của đa số mọi người là tắt đèn và tắt luôn quạt ngay khi bước ra ngoài.

Hãy tập thói quen để quạt chạy thêm ít nhất 15-30 phút sau khi tắm. Luồng không khí cưỡng bức này sẽ hút bớt hơi nước bão hòa trong phòng, giúp khăn khô nhanh hơn và ngăn ngừa nấm mốc trên trần nhà. Vào những ngày trời nồm, bạn nên đặt một chiếc máy hút ẩm nhỏ trong phòng tắm nếu có điều kiện.

Ngưng dùng nước xả vải cho khăn tắm

Nghe có vẻ ngược đời vì chúng ta đều muốn khăn thơm tho, nhưng nước xả vải thực chất lại gây hại nhiều hơn lợi đối với khăn tắm.

Theo thời gian, các thành phần làm mềm trong nước xả sẽ tạo ra một lớp màng sáp bao phủ sợi vải. Lớp màng này khiến khăn giảm khả năng thấm hút nước (lau mãi không khô người) và vô tình "khóa" chặt mùi hôi, vi khuẩn bên trong sợi vải khiến chúng khó thoát ra ngoài khi phơi.

Thay vào đó, hãy dùng một chút giấm trắng trong chu trình xả cuối, khăn sẽ vừa mềm tự nhiên vừa sạch khuẩn.

Nâng cấp trải nghiệm với thanh sấy khăn điện

Nếu ngân sách cho phép, đây là khoản đầu tư đáng tiền nhất cho phòng tắm hiện đại. Thanh sấy khăn điện không còn là thiết bị xa xỉ chỉ có ở khách sạn 5 sao.

Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản: dùng nhiệt nhẹ để hong khô khăn liên tục. Bạn sẽ không bao giờ phải chịu cảnh lau mình bằng chiếc khăn lạnh ngắt vào mùa đông. Hơn nữa, nhiệt độ giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp phơi tự nhiên nào trong nhà.

Chọn chất liệu khăn thông minh

Cuối cùng, nếu bạn sống ở nơi thiếu ánh sáng và độ ẩm cao, đừng cố dùng những chiếc khăn cotton dày cộp kiểu khách sạn. Chúng rất êm ái nhưng lại lâu khô kinh khủng.

Hãy chuyển sang dùng khăn dệt kiểu tổ ong hoặc khăn sợi microfiber cao cấp. Với cấu trúc bề mặt lồi lõm đặc biệt hoặc sợi siêu mảnh, các loại khăn này có diện tích tiếp xúc với không khí lớn hơn, giúp nước bốc hơi cực nhanh. Đây là lựa chọn "cứu cánh" cho những phòng tắm bí bách.