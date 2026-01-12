6 thứ tuyệt đối không nên lưu trữ dưới gầm bồn rửa bát

Khu vực tủ dưới bồn rửa thường là "góc chết" bị lãng quên trong nhiều căn bếp. Với hệ thống ống nước chằng chịt và độ ẩm cao, đây thực chất là không gian lưu trữ khó tính nhất trong nhà. Thế nhưng vì tiếc diện tích, nhiều bà nội trợ vẫn cố nhồi nhét đủ thứ từ nước rửa bát dự trữ đến đồ điện gia dụng vào đây.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình và tuổi thọ đồ dùng, các chuyên gia nội thất khuyên bạn nên dọn dẹp ngay và tuyệt đối tránh cất 6 nhóm vật dụng sau tại khu vực này.

Giữ khu vực dưới bồn rửa gọn gàng để tránh những hư hại và rủi ro tiềm ẩn (Ảnh: Shutterstock).

Hóa chất tẩy rửa mạnh và dễ cháy

Rất tiện tay khi để chai thông cống, dung môi pha sơn hay bình xịt côn trùng ngay dưới bồn rửa. Tuy nhiên, đây là sai lầm nguy hiểm nhất. Không gian kín và ẩm thấp dưới gầm tủ không đáp ứng được điều kiện thoáng khí cần thiết để bảo quản hóa chất.

Nếu nắp chai không chặt, khí độc có thể rò rỉ và tích tụ, gây hại cho người mở tủ. Nguy hiểm hơn, các dung môi dễ cháy như cồn hay sơn khi gặp điều kiện nhiệt độ bất thường (do chập điện hoặc ống nước nóng rò rỉ) có thể gây hỏa hoạn. Tốt nhất, hãy cất chúng vào kho hoặc tủ chuyên dụng ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Thiết bị điện và pin dự phòng

Trong những căn hộ chung cư chật hẹp, việc tận dụng gầm tủ bếp để cất máy xay sinh tố ít dùng, máy hút bụi cầm tay hay hộp pin dự trữ là điều dễ hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng, ngay phía trên đầu chúng là hệ thống ống nước.

Chỉ cần một vết nứt nhỏ trên ống xi-phông hay gioăng cao su bị lão hóa gây rò rỉ nước, toàn bộ thiết bị điện tử bên dưới sẽ bị ngấm nước, dẫn đến chập mạch, hư hỏng hoàn toàn hoặc gây giật điện. Pin tiếp xúc với độ ẩm cao cũng dễ bị oxy hóa, chảy nước và mất tác dụng.

Đồ dự trữ số lượng lớn

Thói quen mua sỉ giấy vệ sinh, khăn giấy hay tích trữ túi nilon đi chợ (túi bóng) để dùng dần rất phổ biến ở các gia đình Việt. Tuy nhiên, gầm bồn rửa không phải là kho chứa lý tưởng cho những vật liệu hút ẩm này.

Độ ẩm trong hộc tủ này luôn cao hơn bên ngoài. Giấy và vải sẽ nhanh chóng hút ẩm, trở nên mềm nhũn, biến dạng và là môi trường lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi trước khi bạn kịp sử dụng. Hãy chuyển chúng sang tủ đồ khô hoặc treo ở các giá kệ cao ráo hơn.

Khăn lau và miếng rửa bát chưa khô

Nhiều người có thói quen tiện tay ném luôn khăn lau bếp hoặc miếng bọt biển ẩm vào xô chậu để dưới gầm tủ cho gọn mắt. Hành động này vô tình biến tủ bếp thành ổ vi khuẩn.

Môi trường tối và ẩm ướt sẽ khiến vi khuẩn và nấm mốc phát triển mạnh mẽ trên khăn ẩm, gây mùi hôi khó chịu cho cả gian bếp. Thay vào đó, hãy giặt sạch, phơi khô khăn và miếng rửa bát ở nơi có ánh nắng hoặc gió trước khi cất đi.

Thức ăn cho thú cưng

Nếu bạn nuôi chó mèo, đừng bao giờ cất bao thức ăn của chúng ở đây. Hơi ẩm sẽ làm hạt thức ăn bị ỉu, mốc, mất mùi vị. Nghiêm trọng hơn, mùi thức ăn sẽ thu hút gián, chuột chui vào làm tổ trong tủ bếp, gây mất vệ sinh nghiêm trọng. Chưa kể, nguy cơ thức ăn bị nhiễm hơi hóa chất tẩy rửa để cùng ngăn tủ là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thú cưng.

Dụng cụ kim loại không chống gỉ

Kìm, búa, cờ-lê thường được các ông chồng tiện tay vứt vào đây sau khi sửa ống nước. Tuy nhiên, độ ẩm thường trực tại khu vực này là kẻ thù của kim loại. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy chúng bị gỉ sét, kẹt cứng và không thể sử dụng được nữa. Hãy sắm một hộp đồ nghề riêng và cất ở nơi khô ráo như nhà kho hoặc tủ giày.