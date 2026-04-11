6 mẹo cất đồ thông minh giúp nhà sạch bong bụi mịn

Những ngày giao mùa hay nồm ẩm, nhà cửa rất dễ trở thành nơi tích tụ bụi mịn và vi khuẩn. Nhiều gia đình đau đầu vì dù ngày nào cũng lau dọn, cảm giác ngứa ngáy hay hắt hơi vẫn không dứt.

Thực tế, việc việc cọ rửa miệt mài không giải quyết được tận gốc vấn đề. Các chuyên gia nội thất chỉ ra rằng, chính thói quen sắp xếp và cất trữ đồ đạc mới là chìa khóa quyết định độ sạch của ngôi nhà.

Một ngôi nhà trong lành không bắt nguồn từ việc bạn lau dọn bao nhiêu giờ mỗi ngày mà đến từ tư duy sắp xếp thông minh và tinh tế (Ảnh: Yourhomeguide).

Chặn đứng bụi bẩn ngay từ cửa

Thói quen đi cả giày dép vào nhà hoặc vứt lộn xộn trước hiên vô tình mang theo vô số bụi bẩn và đất cát. Chuyên gia khuyên bạn nên thiết kế một khu vực cất giày dép chuyên dụng ngay lối ra vào.

Chỉ cần một chiếc tủ kín hoặc kệ nhiều tầng, bạn đã tạo ra một "vùng đệm" hoàn hảo. Cách này giúp giữ lại toàn bộ bụi bặm bên ngoài, ngăn chúng phát tán vào không gian sinh hoạt chung của gia đình.

Tối giản hóa khu vực lối đi

Lối vào nhà càng ít đồ đạc càng tốt. Nhiều gia đình thích trải thảm chùi chân cỡ lớn hoặc bày biện nhiều đồ trang trí ở khu vực này để tạo điểm nhấn.

Tuy nhiên, thảm vải nếu không giặt giũ thường xuyên sẽ biến thành nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn. Thay vào đó, hãy ưu tiên mặt sàn gạch hoặc gỗ trơn nhẵn để việc lau chùi mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nói không với kệ mở trưng bày

Những chiếc kệ mở không cánh cửa trông rất nghệ thuật nhưng lại là "nam châm" hút bụi chính hiệu. Đặc biệt ở phòng khách hay phòng ngủ, lượng bụi bám trên đồ vật sẽ tăng lên chóng mặt chỉ sau vài ngày.

Giải pháp tối ưu là chuyển sang dùng tủ kín hoặc các hộp đựng có nắp đậy. Việc giảm thiểu bề mặt tiếp xúc với không khí sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh tay cầm giẻ lau chạy quanh nhà mỗi cuối tuần.

Cất gọn đồ trái mùa bằng túi hút chân không

Chăn bông dày hay quần áo mùa đông khi không dùng đến rất dễ bị ẩm mốc và sinh ra mạt bụi. Việc nhét bừa chúng vào góc tủ không phải là ý hay.

Theo các chuyên gia không gian sống, túi hút chân không là cứu tinh thực sự. Bạn chỉ cần giặt sạch đồ bằng nước nóng, phơi khô rồi hút kiệt không khí. Đồ đạc không chỉ nhỏ gọn đi một nửa mà còn được "niêm phong" tuyệt đối.

Tách biệt không gian của thú cưng

Nuôi chó mèo mang lại nhiều niềm vui nhưng lông và vảy da của chúng lại là tác nhân gây dị ứng hàng đầu. Tuyệt đối không nên để giường đệm hay đồ chơi của thú cưng trong phòng ngủ của bạn.

Hãy gom tất cả vật dụng của "boss" vào một góc riêng biệt. Một mẹo nhỏ là đặt sẵn khăn lau hoặc dụng cụ vệ sinh ngay gần cửa, tiện tay làm sạch chân cho thú cưng ngay khi vừa đi dạo về.

Chọn hộp đựng trơn nhẵn dễ lau chùi

Chất liệu của đồ lưu trữ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng không khí trong nhà. Những chiếc giỏ mây tre đan hay hộp bọc vải dù đẹp mắt nhưng lại cực kỳ khó vệ sinh và dễ bám bụi.

Thay vào đó, hãy ưu tiên hộp nhựa cao cấp hoặc hộp có bề mặt trơn nhẵn, nắp đậy kín đáo. Chỉ với một đường lướt khăn ướt, mọi vết bẩn sẽ biến mất, trả lại không gian sống sạch sẽ và an toàn.