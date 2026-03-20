15 phút dọn nhà tối thứ sáu: Bí quyết giữ nhà luôn gọn đẹp

Sau một tuần bận rộn, cảm giác quen thuộc của nhiều người khi về nhà tối thứ sáu là mặc kệ tất cả. Bát đĩa để mai rửa, đồ đạc để mai dọn. Nhưng chính sự trì hoãn nhỏ này lại khiến sáng hôm sau trở thành “cơn ác mộng nhẹ” khi nhà cửa bừa bộn, khiến tâm trạng tụt cảm xúc ngay từ khi thức dậy.

Thực tế, bạn không cần một buổi tổng vệ sinh kéo dài hàng giờ. Chỉ cần 15 phút “reset” đúng cách, căn nhà đã đủ gọn gàng để bạn tận hưởng trọn vẹn cuối tuần.

Chỉ 15 phút dọn dẹp tối thứ sáu, nhà cửa gọn gàng để cuối tuần nhẹ tênh, thư thái (Ảnh: Ideal Home).

Bắt đầu với 15 phút có giới hạn

Điểm mấu chốt của phương pháp này nằm ở thời gian. Hãy bật một bản nhạc bạn thích và đặt hẹn giờ 15 phút.

Khoảng thời gian ngắn tạo ra áp lực vừa đủ để bạn tập trung, làm nhanh và dứt khoát. Bạn sẽ không còn sa đà vào việc lau từng góc nhỏ hay sắp xếp quá chi tiết. Hết giờ là dừng. Mục tiêu không phải hoàn hảo, mà là đủ gọn để “dễ thở”.

Dọn gọn các bề mặt - hiệu quả thấy ngay

Nếu không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhìn vào các bề mặt phẳng: bàn ăn, bàn trà, mặt bếp. Đây thường là nơi tích tụ nhiều đồ linh tinh nhất sau một ngày dài.

Chìa khóa, túi xách, hóa đơn hay cốc chén thường bị “thả tạm” ở đây. Việc của bạn là gom chúng lại và trả về đúng vị trí.

Chỉ cần một chiếc bàn trống, sạch sẽ, bạn sẽ thấy cả căn phòng như rộng và thoáng hơn. Đây là bước tạo hiệu ứng thị giác nhanh nhất chỉ sau vài phút.

Làm gọn khu vực cửa ra vào

Khu vực cửa ra vào là nơi đầu tiên bạn nhìn thấy khi bước vào nhà, nhưng cũng là nơi dễ bừa bộn nhất. Giày dép xếp lệch, áo khoác vắt tạm, mũ bảo hiểm để chồng lên nhau, tạo nên cảm giác lộn xộn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn hãy dành vài phút để đưa mọi thứ về đúng chỗ: xếp lại giày, treo áo, cất gọn đồ dùng. Một lối vào thông thoáng không chỉ khiến ngôi nhà trông gọn gàng hơn mà còn giúp bạn cảm thấy dễ chịu mỗi lần trở về.

Xử lý nhanh khu bếp

Bếp là “điểm nóng” của sự bừa bộn. Đừng để bát đĩa bẩn qua đêm, đặc biệt là tối thứ sáu.

Bạn không cần dọn sâu mà chỉ cần rửa nhanh hoặc cho vào máy rửa bát, lau qua mặt bếp và dọn sạch bồn rửa. Sau đó, nhớ mang rác đi đổ.

Một căn bếp sạch sẽ không chỉ giúp tránh mùi khó chịu mà còn khiến buổi sáng hôm sau nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ không còn cảm giác phải “lao vào dọn dẹp” ngay khi vừa thức dậy.

Thêm một chút thư giãn cho cuối tuần

Nếu vẫn còn thời gian, hãy làm một việc nhỏ để “kích hoạt” cảm giác cuối tuần: cắm một lọ hoa, đốt nến thơm, hay chuẩn bị sẵn góc cà phê cho sáng hôm sau.

Những chi tiết rất nhỏ này lại có tác động lớn đến cảm xúc. Chúng khiến không gian trở nên ấm áp, dễ chịu và mang đúng tinh thần nghỉ ngơi.