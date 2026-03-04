6 lỗi kê đồ khiến phòng khách chật chội, kém sang và cách gỡ

Tương tự như việc đóng khung một bức tranh, phòng khách cần tỷ lệ cân đối, khoảng thở hợp lý và điểm nhấn rõ ràng để tạo sự hài hòa. Giới kiến trúc sư và chuyên gia bất động sản chia sẻ rằng, họ liên tục bắt gặp những lỗi sắp xếp rập khuôn trong nhiều gia đình.

Theo các chuyên gia nội thất, bạn hoàn toàn có thể "lột xác" không gian từ chật chội sang tinh tế chỉ bằng vài thao tác xê dịch đơn giản.

Ôm đồm sofa quá khổ

Nhiều gia đình chuộng những bộ sofa da chữ L khổng lồ hoặc salon gỗ đồ sộ để thể hiện sự bề thế. Tuy nhiên, một bộ ghế quá khổ so với diện tích thực tế sẽ "nuốt chửng" phòng khách, thu hẹp lối đi và tạo cảm giác bí bách cho toàn bộ không gian. Thay vì trở thành điểm nhấn, chúng lại biến thành vật cản khổng lồ.

Để khắc phục, bạn cần đảm bảo lối đi quanh khu vực tiếp khách rộng ít nhất 75 cm. Với những căn hộ chung cư hay nhà ống hẹp, một chiếc sofa văng dáng gọn kết hợp cùng ghế thư giãn đơn lẻ sẽ là lựa chọn thanh thoát và thông minh hơn hẳn.

Sofa là "nhân vật chính" của phòng khách, nhưng chọn sai kích thước có thể phá hủy toàn bộ bố cục (Ảnh: Shutterstock).

Đẩy nội thất sát tường

Thói quen cố hữu của nhiều người là kê sát toàn bộ bàn ghế vào tường nhằm chừa ra khoảng trống rộng nhất ở giữa nhà cho trẻ nhỏ vui chơi. Thực tế, cách làm này khiến các món đồ trở nên rời rạc, thiếu tính kết nối và biến phòng khách trông lạnh lẽo chẳng khác nào một phòng chờ.

Giới chuyên gia thiết kế khuyên bạn hãy dũng cảm "thả nổi" nội thất. Chỉ cần kéo chiếc sofa cách tường khoảng 30 cm, bạn đã tạo ra một khu vực trò chuyện quây quần, ấm cúng và có chiều sâu hơn rất nhiều.

Sử dụng thảm trải sàn lọt thỏm

Thảm trang trí đang dần phổ biến trong các không gian hiện đại, nhưng một tấm thảm quá bé sẽ phá hỏng tổng thể căn phòng. Thảm nhỏ trông như một "con tem" lạc lõng giữa nhà, làm lộ phần sàn trống trải và khiến bố cục bị phân mảnh.

Giải pháp chuẩn xác nhất là chọn thảm đủ lớn để ít nhất hai chân trước của sofa và ghế phụ đều được đặt vừa vặn lên trên mép thảm.

Cản trở luồng di chuyển tự nhiên

Phòng khách sẽ mang lại cảm giác chật chội nếu mọi người liên tục phải luồn lách qua mép bàn trà hay né tránh tay vịn ghế. Dòng di chuyển tự nhiên bị cắt ngang làm không gian trở nên rối rắm.

Hãy rà soát lại bố cục để đảm bảo luồng giao thông chính trong nhà luôn thông thoáng với khoảng cách tầm 90 cm.

Nhồi nhét ghế phụ và bàn nhỏ lẻ

Tâm lý thích tiếp khách đông người khiến nhiều gia chủ sắm hàng loạt ghế đôn đệm xốp, ghế nhựa cất quanh nhà. Thêm vào đó là sự xuất hiện của những chiếc bàn góc để chậu cây, bàn phụ để ly nước. Sự lắt nhắt này tạo ra "nhiễu thị giác" trầm trọng.

Thay vì bày biện la liệt, bạn chỉ nên giữ lại một bàn trà chính đủ công năng. Với chỗ ngồi phụ, hãy ưu tiên các loại đôn có thể xếp chồng hoặc giấu gọn dưới gầm bàn khi không sử dụng.

Biến góc phòng thành kho chứa đồ

Góc phòng khách rất dễ trở thành nơi "tập kết" tạm bợ cho những chiếc quạt điện mùa đông, giỏ đồ chơi của con hay những hộp xốp chưa bỏ đi. Sự bừa bộn ở các góc khuất làm giảm đi giá trị của toàn bộ căn phòng.

Góc tường không phải là nhà kho. Bạn có thể đặt vào đó một chậu cây thân cao vươn tán rộng, một ngọn đèn đứng thanh lịch, hoặc đơn giản là để trống có chủ ý nhằm mang lại khoảng thở nhẹ nhàng cho đôi mắt.