6 dấu hiệu cho thấy nhà bạn cần thay đổi bố trí nội thất ngay lập tức

Đôi khi chúng ta quá quen thuộc với cách kê bàn ghế cũ đến mức không nhận ra sự bất hợp lý của nó. Ngay cả khi ngôi nhà bắt đầu mang lại cảm giác chật chội hay việc đi lại trở nên vướng víu, nhiều người vẫn tặc lưỡi bỏ qua.

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, một không gian sống lý tưởng phải "trưởng thành" cùng chủ nhân. Dưới đây là những dấu hiệu tinh tế nhưng rõ ràng cho thấy bố cục ngôi nhà hiện tại đã hết hạn sử dụng và cần một cuộc cách mạng nho nhỏ.

Cách bố trí nội thất lỗi thời khiến việc sinh hoạt ngày càng bất tiện (Ảnh: Apartment Therapy).

Loay hoay mỗi khi nhà có khách

Người Việt rất coi trọng sự hiếu khách, nhưng nếu mỗi lần bạn bè hay người thân đến chơi, bạn lại phải hì hục kéo ghế từ phòng ăn ra phòng khách, hoặc loay hoay xoay sofa để mọi người có thể nói chuyện với nhau, thì đó là tín hiệu đỏ đầu tiên.

Theo chuyên gia, một phòng khách chuẩn phải tạo ra sự kết nối tự nhiên. Giải pháp cho vấn đề này là hãy bố trí ghế ngồi theo nhóm (hình chữ U hoặc đối diện nhau) thay vì dàn hàng ngang xem tivi. Hãy bổ sung những món đồ nội thất linh hoạt như ghế đôn, ghế Ottoman hoặc nệm ngồi bệt. Chúng vừa tiết kiệm diện tích, vừa có thể kéo ra dùng ngay khi nhà đông người mà không gây xáo trộn.

Cảm giác nhàm chán bao trùm

Dù bạn làm việc tại nhà hay chỉ đơn giản là dành cuối tuần để nghỉ ngơi, việc nhìn chằm chằm vào một góc phòng quen thuộc suốt nhiều năm sẽ giết chết cảm hứng. Nếu bạn cảm thấy uể oải mỗi khi bước vào phòng khách, đừng ngần ngại thay đổi.

Nhà thiết kế nội thất gợi ý rằng bạn chỉ cần đẩy chiếc sofa sang bức tường đối diện, đổi vị trí cây đèn đứng hay thay vỏ gối tựa lưng là đủ để biến không gian cũ kỹ trở nên mới mẻ và tràn đầy năng lượng.

Mất an toàn cho người già và trẻ nhỏ

Cuộc sống thay đổi, và ngôi nhà cũng cần thích nghi. Một chiếc bàn trà mặt kính sắc cạnh từng rất mốt nay có thể trở thành mối nguy hiểm khi con bạn bắt đầu tập đi. Hay lối đi hẹp giữa tủ tivi và sofa có thể gây khó khăn cho ông bà lớn tuổi.

Đừng cố giữ nguyên hiện trạng mà hãy ưu tiên an toàn và sự thuận tiện. Thay bàn kính bằng bàn tròn, bàn bọc nệm, hoặc nới rộng lối đi chính để đảm bảo luồng giao thông trong nhà luôn thông thoáng cho mọi thành viên.

Đồ đạc chiếm chỗ vô ích

Nội thất chiếm phần lớn diện tích sàn, đặc biệt là ở những căn hộ chung cư hay nhà ống diện tích khiêm tốn. Nếu có một chiếc ghế bành mà cả năm không ai ngồi, hay một bộ bàn ăn cồng kềnh trong khi gia đình bạn thường xuyên ăn tại phòng khách, thì đó là sự lãng phí không gian ghê gớm.

Theo chuyên gia, hãy mạnh dạn loại bỏ hoặc chuyển đổi công năng của những món đồ "chết". Góc phòng ăn ít dùng có thể biến thành góc làm việc, khu vui chơi cho trẻ hoặc nơi đọc sách thư giãn. Quy tắc là đồ đạc phải phục vụ con người, đừng để chúng chỉ nằm đó để hứng bụi.

Nhà cửa không theo kịp nếp sống

Cách bạn sắp xếp nhà cửa 5 năm trước chưa chắc đã phù hợp với hiện tại. Khi con cái còn nhỏ, phòng khách cần nhiều khoảng trống sàn nhà để làm "đường băng" cho xe đồ chơi. Nhưng khi con cái lớn hơn hoặc ra ở riêng, bạn có thể cần một không gian ấm cúng, riêng tư hơn để trò chuyện.

Đừng ép mình sống trong cái khuôn cũ kỹ. Hãy quan sát thói quen sinh hoạt hiện tại của gia đình để điều chỉnh vị trí đồ đạc sao cho hợp lý nhất.

Lối đi bí bách, thiếu ánh sáng

Dấu hiệu rõ ràng nhất của một bố cục thất bại là sự xung đột với kiến trúc căn phòng. Đó là khi chiếc tủ lạnh che khuất một phần cửa sổ bếp, hay bộ sofa lưng cao chắn ngang tầm nhìn ra ban công thoáng đãng.

Nhà thiết kế Sharpton khuyên rằng, nếu bạn thấy mình phải đi vòng vèo mới lấy được cốc nước, hoặc ánh sáng tự nhiên bị đồ đạc chặn đứng, hãy bắt tay vào sắp xếp lại ngay. Một ngôi nhà đẹp trước hết phải là một ngôi nhà "thở" được, với các luồng giao thông mạch lạc và tôn lên được các điểm nhấn kiến trúc sẵn có.

Nếu bạn gật đầu với hơn một dấu hiệu trên, đừng chần chừ nữa. Hãy xắn tay áo lên và làm mới lại ngôi nhà của mình để đón nhận sự tiện nghi và nguồn cảm hứng mới.