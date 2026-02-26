5 tuyệt chiêu thiết kế giúp không gian bếp mở luôn gọn gàng và tinh tươm

Sở hữu một không gian nấu nướng mở mang lại cảm giác rộng rãi và gắn kết các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, khu vực này rất dễ trở nên lộn xộn với đủ loại gia vị và đồ gia dụng nhỏ.

Các chuyên gia nội thất chỉ ra rằng, một căn bếp duy trì được sự ngăn nắp lâu dài không chỉ nhờ tài dọn dẹp của gia chủ mà phần lớn phụ thuộc vào nền tảng thiết kế thông minh ngay từ ban đầu.

Không gian bếp mở thông phòng khách phổ biến ở căn hộ chung cư và không gian nhỏ hẹp (Ảnh: Livspace).

Giấu trọn thiết bị sau hệ tủ lớn

Cách đơn giản nhất để duy trì trật tự thị giác là cất giấu những món đồ lặt vặt. Các gia đình thường sở hữu rất nhiều máy móc cỡ nhỏ như nồi cơm điện, nồi chiên không dầu hay máy xay sinh tố. Thay vì bày biện tất cả lên mặt bếp, hãy thiết kế một hệ tủ cao kịch trần nhằm tránh bám bụi trên nóc kết hợp cùng các khoang chứa chuyên dụng.

Cửa trượt hoặc tủ cánh gập sẽ tạo ra những khoang chứa giấu kín thiết bị điện. Khi cần sử dụng, bạn chỉ việc kéo ra và đóng lại ngay sau đó để trả lại bề mặt phẳng phiu cho không gian.

Tạo sự liền mạch cho các bề mặt

Mắt chúng ta thường dễ bị thu hút bởi sự tương phản và những chi tiết đứt gãy. Khi ốp cùng một loại đá hoặc vật liệu đồng nhất cho cả mặt bàn và tường bếp, không gian sẽ có cảm giác rộng mở và sạch sẽ hơn hẳn.

Các kiến trúc sư cũng khuyên gia chủ nên dời khu vực bồn rửa vào sát tường thay vì đặt trên đảo bếp. Việc sơ chế đồ tươi sống hay rửa bát đĩa thường tạo ra sự lộn xộn, nên khi chuyển bồn rửa khuất khỏi tầm nhìn từ sofa, đảo bếp sẽ thực sự trở thành một quầy bar sang trọng và tươm tất.

Hệ tủ bếp kịch trần với thiết kế phẳng giúp không gian mở luôn gọn gàng và đồng điệu với phòng khách (Ảnh: Houzz).

Biến không gian nấu nướng thành phòng khách

Khi không gian mở nối liền các khu vực sinh hoạt, căn bếp cần được đối xử như một phần mở rộng của phòng khách. Việc chọn tông màu vân gỗ hoặc màu sơn tủ bếp đồng điệu với kệ tivi sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa.

Những chi tiết tay nắm cửa được làm âm hoặc tích hợp công nghệ nhấn mở sẽ giúp hệ tủ trông giống như một vách tường trang trí hiện đại, xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa nơi nấu nướng và nơi tiếp khách.

Linh hoạt điểm xuyết bằng nội thất rời

Dù hệ tủ âm tường là bộ khung vững chắc, những món đồ nội thất rời lại thổi thêm sức sống và sự tiện dụng cho tổ ấm. Một chiếc xe đẩy đa năng gọn nhẹ hoặc tủ búp phê bằng gỗ kính đặt ở góc bếp là gợi ý tuyệt vời. Đây là nơi hoàn hảo để phân loại các hũ gia vị khô, hành tỏi hoặc trưng bày những bộ bát đĩa gốm sứ tinh tế. Chúng vừa dễ dàng di chuyển khi cần lau dọn nhà cửa vừa tạo điểm nhấn sinh động nhưng không kém phần ngăn nắp.

Kệ tủ rời đa năng đặt cạnh bếp giúp việc nấu nướng tiện lợi và không gian gọn gàng hơn (Ảnh: Walmartimages).

Đầu tư thiết bị âm tủ thông minh

Sự tinh gọn của tổng thể phụ thuộc rất nhiều vào cách bố trí đồ đạc mang tính cố định. Việc trang bị bếp từ âm, máy hút mùi âm tủ hay máy lọc nước giấu gọn dưới bồn rửa sẽ giải phóng diện tích mặt bàn một cách triệt để.

Khi các thiết bị này được tích hợp liền khối vào hệ tủ, chúng mang lại vẻ đẹp hiện đại và chuyên nghiệp. Sự tinh giản này giúp mọi thành viên tự động có ý thức duy trì không gian chung luôn thoáng đãng suốt cả ngày dài.