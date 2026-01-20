5 vật dụng không nên đặt cạnh bếp nấu để tránh rước họa vào thân

Mọi người thường có thói quen sắp xếp mọi thứ trong tầm với để thao tác nhanh nhất khi nấu nướng. Tuy nhiên, sự tiện lợi đôi khi lại đi kèm với những rủi ro không ngờ tới. Khu vực xung quanh bếp nấu, dù là bếp gas hay bếp từ, luôn là nơi có nhiệt độ cao nhất và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất trong căn nhà.

Nếu bạn đang tận dụng khoảng trống ít ỏi trên mặt bàn bếp ngay cạnh nồi niêu đang sôi sùng sục để đặt đồ đạc, hãy dừng lại ngay. Dưới đây là 5 món đồ đại kỵ tuyệt đối không nên có chỗ đứng cố định ở khu vực này.

Thói quen tiện tay đặt đồ quanh bếp của nhiều người tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây hại sức khỏe (Ảnh: Livingetc).

Chai dầu ăn và các lọ gia vị

Hình ảnh chai dầu ăn, hũ mắm muối đặt ngay cạnh bếp để tiện nêm nếm là điều cực kỳ phổ biến trong căn bếp của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây là sai lầm tai hại nhất ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Nhiệt độ cao tỏa ra từ bếp nấu là kẻ thù số một của dầu ăn. Dù là dầu ô liu đắt tiền hay dầu thực vật thông thường, khi tiếp xúc liên tục với nhiệt độ và ánh sáng, chúng sẽ nhanh chóng bị oxy hóa, biến chất và có mùi hôi. Sử dụng loại dầu này không chỉ làm hỏng hương vị món ăn mà còn sinh ra các chất có hại cho cơ thể.

Tương tự với các lọ gia vị. Hơi nóng và độ ẩm bốc lên từ nồi nấu sẽ khiến bột canh, hạt nêm hay tiêu bị vón cục, ẩm mốc và mất đi mùi thơm đặc trưng. Giải pháp tốt nhất là hãy cất chúng vào tủ bếp hoặc kệ gia vị chuyên dụng, đặt ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt.

Khăn giấy và sách hướng dẫn nấu ăn

Giấy lau bếp là trợ thủ đắc lực để giữ vệ sinh, nhưng vị trí của nó không phải là cạnh ngọn lửa. Bếp gas là loại bếp phổ biến tại Việt Nam, và chỉ cần một cơn gió nhẹ tạt qua hoặc một phút lơ là, ngọn lửa có thể bén vào cuộn giấy gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng.

Ngay cả với những cuốn sách nấu ăn hay công thức ghi chép tay mà bạn yêu quý, việc đặt chúng cạnh bếp cũng khiến chúng dễ bị bắn dầu mỡ làm hỏng, chưa kể đến nguy cơ bắt lửa. Hãy lắp một giá treo khăn giấy riêng biệt cách xa khu vực nấu hoặc cất chúng vào ngăn kéo ngay sau khi dùng.

Khăn lau và găng tay vải

Cũng giống như giấy, các loại đồ vải như khăn lau tay, miếng lót nồi, găng tay lò nướng đều là vật liệu dễ cháy. Thói quen vắt khăn lau lên tay cầm lò nướng hoặc để miếng lót nồi ngay cạnh bếp gas đang cháy là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một tia lửa bắn ra hoặc nhiệt độ bức xạ quá cao cũng đủ để gây ra sự cố đáng tiếc.

Hãy quy hoạch một khu vực riêng cho đồ vải, có thể là móc treo gần bồn rửa hoặc ngăn kéo tủ bếp dưới. An toàn luôn phải được ưu tiên hơn sự tiện lợi tức thời.

Các thiết bị điện gia dụng nhỏ

Trong những căn bếp chật hẹp ở chung cư, chúng ta thường cố nhồi nhét nồi cơm điện, máy xay sinh tố hay nồi chiên không dầu lên cùng một mặt bàn bếp. Tuy nhiên, hãy đảm bảo chúng giữ khoảng cách an toàn với bếp nấu.

Thứ nhất, dây điện của các thiết bị này thường được bọc nhựa hay cao su. Nếu để quá gần bếp, nhiệt độ cao có thể làm lớp vỏ này bị nóng chảy, gây chập điện hoặc hỏa hoạn. Thứ hai, dầu mỡ và hơi thức ăn bắn ra trong quá trình nấu nướng sẽ bám vào khe kẽ của thiết bị điện, lâu ngày gây kẹt động cơ, mất vệ sinh và giảm tuổi thọ máy móc.

Đĩa trái cây tươi

Nhiều gia đình thường đặt một đĩa trái cây trên mặt bàn bếp để trang trí hoặc ăn tráng miệng. Nhưng bạn có biết nhiệt độ cao quanh bếp sẽ kích thích quá trình chín của hoa quả diễn ra nhanh hơn mức cần thiết?

Trái cây tiếp xúc với hơi nóng sẽ nhanh bị chín nẫu, thâm đen và thậm chí là thối rữa, thu hút ruồi muỗi vi khuẩn. Hơn nữa, độ ẩm cao ở khu vực này cũng tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trên vỏ quả. Hãy dời giỏ trái cây ra bàn ăn hoặc đảo bếp (nếu có), nơi có nhiệt độ ổn định và thoáng mát hơn để giữ được độ tươi ngon lâu dài.