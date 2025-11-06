5 loại sàn nhà tưởng đẹp nhưng lại khiến bạn phải thay sớm

Giữa vô vàn lựa chọn từ chất liệu đến màu sắc, không ít chủ nhà đã phải ngậm ngùi hối tiếc vì những quyết định vội vàng lúc chọn sàn nhà. Chọn sai sàn không chỉ gây tốn kém chi phí sửa chữa mà còn mang lại những phiền toái không đáng có trong sinh hoạt hàng ngày.

Dưới đây là 5 sai lầm kinh điển nhất được tổng hợp từ kinh nghiệm của các chuyên gia và chính những người trong cuộc, giúp bạn có lựa chọn sáng suốt hơn cho tổ ấm của mình.

Sàn gỗ công nghiệp rẻ nhưng hóa đắt

Sàn gỗ công nghiệp luôn có sức hấp dẫn lớn nhờ có giá cạnh tranh và mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, lựa chọn này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Chi phí ban đầu thấp có thể hóa đắt khi bạn phải đối mặt với tình trạng sàn phồng rộp, cong vênh chỉ sau một sự cố thấm nước nhỏ.

Vẻ ngoài bóng bẩy của chúng cũng khó lòng bì được với nét ấm áp, chân thật của gỗ tự nhiên.

Gỗ công nghiệp không thể bắt chước được vẻ “hoàn hảo trong từng nét tự nhiên” của gỗ thật (Ảnh: Tarkett).

Thay vì chọn giải pháp rẻ nhất, bạn hãy cân nhắc đầu tư vào các dòng sàn nhựa giả gỗ cao cấp có khả năng chống nước hoặc sàn gỗ kỹ thuật để đảm bảo sự bền bỉ, giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa trong dài hạn.

Cơn sốt sàn nhà tông xám lạnh lẽo đã qua

Từng là biểu tượng của phong cách hiện đại trong suốt một thập kỷ, sàn nhà tông xám giờ đây đã không còn được ưa chuộng. Các chuyên gia thiết kế nhận định rằng màu xám dễ khiến không gian trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống và mang cảm giác của một văn phòng công sở hơn là một tổ ấm đúng nghĩa.

Màu xám từng là xu hướng một thời, nhưng giờ đây đã trở nên nhạt nhòa dù đó là sàn gỗ, gạch lát hay bất cứ chất liệu nào khác (Ảnh: DK).

Xu hướng nội thất hiện nay ưu ái những gam màu ấm áp, mời gọi hơn. Hãy nghĩ đến những tông màu tự nhiên như màu gỗ sồi, nâu óc chó hay các sắc độ be, kem. Chúng không chỉ mang lại sự ấm cúng mà còn giúp không gian thêm phần sang trọng và có chiều sâu.

Lạm dụng gạch hoa gây rối mắt

Gạch hoa (gạch bông) là một điểm nhấn nghệ thuật tuyệt vời, mang hơi thở hoài cổ và cá tính. Tuy nhiên, sai lầm phổ biến là sử dụng chúng một cách tràn lan trên toàn bộ diện tích sàn. Khi xuất hiện với mật độ quá dày, những họa tiết phức tạp này sẽ gây cảm giác rối mắt, ngột ngạt và khiến không gian nhanh lỗi mốt.

Gạch hoa văn mang lại điểm nhấn nhưng lại dễ khiến người nhìn nhanh chóng cảm thấy nhàm chán (Ảnh: Namly Design).

Nguyên tắc vàng khi dùng gạch hoa là "ít mà chất". Bạn hãy sử dụng chúng như một điểm nhấn đắt giá ở những khu vực nhỏ như mảng tường bếp, sàn ban công, hoặc một góc hiên nhà. Điều này vừa tôn lên vẻ đẹp của gạch, vừa giữ cho tổng thể không gian hài hòa, thanh lịch.

Gạch nhám tưởng an toàn mà hóa bẩn

Lựa chọn gạch lát có bề mặt nhám cho phòng tắm hay bếp vì mục đích chống trơn trượt là hợp lý, nhưng hãy cẩn thận. Chính những đường rãnh và bề mặt sần sùi ấy lại là nơi trú ngụ lý tưởng của bụi bẩn, cặn xà phòng và nấm mốc. Kết quả là sàn nhà lúc nào cũng trông có vẻ lấm bẩn dù bạn đã tốn rất nhiều công sức cọ rửa.

Gạch nhám giúp chống trơn trượt, nhưng các rãnh nhỏ lại dễ bám bẩn và nấm mốc (Ảnh: Marterial Depot).

Để cân bằng giữa an toàn và sự tiện lợi, hãy tìm đến các loại gạch men mờ (matte) thế hệ mới. Chúng có độ bám dính vừa phải để đảm bảo an toàn nhưng bề mặt được xử lý bằng công nghệ chống bám bẩn, giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Gạch trắng tinh khôi tố cáo mọi thứ

Một không gian lát gạch trắng luôn mang lại cảm giác sang trọng, rộng rãi và sạch sẽ. Nhưng đó là câu chuyện trên ảnh. Trong thực tế, sàn nhà màu trắng, đặc biệt là loại có bề mặt mờ, sẽ tố cáo mọi vết bẩn dù là nhỏ nhất. Từ vài sợi tóc rơi cho đến dấu chân mờ, tất cả đều hiện rõ mồn một.

Sàn nhà màu trắng, đặc biệt là loại có bề mặt mờ, sẽ tố cáo mọi vết bẩn dù là nhỏ nhất (Ảnh: Victorianplumbing).

Nếu bạn không phải là người quá kỹ tính hoặc không có nhiều thời gian cho việc dọn dẹp thường xuyên, đây chắc chắn không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Thay vào đó, những loại gạch có tông màu trung tính nhẹ nhàng như be, kem, xám nhạt hoặc có thêm chút vân đá tinh tế sẽ dễ tính và thiết thực hơn cho cuộc sống hàng ngày.