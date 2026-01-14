5 loại cây trồng trong nhà giúp giảm căng thẳng

Thời tiết giao mùa hay áp lực công việc đôi khi khiến tinh thần chúng ta chùng xuống và không gian sống cũng vì thế mà trở nên tẻ nhạt. Thay vì vội vàng tìm kiếm những chuyến du lịch xa xỉ để trốn chạy, các chuyên gia nội thất và tâm lý học đều đồng tình rằng mang thiên nhiên vào nhà là giải pháp kinh tế và bền vững nhất.

Theo đó, việc tạo dựng một "ốc đảo xanh" tại nhà giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng. Sự hiện diện của cây cối nhắc nhở chúng ta về lối sống chậm rãi, tự nhiên và cân bằng.

Dựa trên tư vấn từ các chuyên gia cây cảnh hàng đầu, dưới đây là 5 "ứng viên" sáng giá vừa dễ chiều, vừa có khả năng cải thiện tâm trạng và mang lại vượng khí cho nhà bạn.

Thiết mộc lan

Đứng đầu danh sách là dòng cây vô cùng quen thuộc với người Việt, thiết mộc lan (hay còn gọi là phát tài). Với những chiếc lá dài kẻ sọc xanh mướt pha vàng, loại cây này như một chiếc đèn tự nhiên làm bừng sáng những góc phòng thiếu sáng.

Các chuyên gia về cây trồng nhận định dòng cây này gần như sinh ra để dành cho người bận rộn. Chúng chịu được điều kiện ánh sáng yếu và không đòi hỏi tưới nước cầu kỳ.

Thiết mộc lan là loại cây “kinh điển” trong thế giới cây trồng trong nhà (Ảnh: Jungle Joy Plants and Co).

Một chậu thiết mộc lan đặt ở phòng khách hay góc làm việc không chỉ tạo điểm nhấn thị giác bắt mắt mà theo phong thủy, nó còn mang ý nghĩa thu hút may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Trầu bà lá xẻ

Nếu bạn cảm thấy ngột ngạt trong 4 bức tường bê tông, hãy để trầu bà lá xẻ mang hơi thở nhiệt đới phóng khoáng vào nhà. Những chiếc lá to bản, xẻ thùy độc đáo của loài cây này tạo nên một vẻ đẹp kiến trúc ấn tượng, biến căn phòng trở nên "nghệ" hơn tức thì.

Với những chiếc lá lớn, ấn tượng trầu bà lá xẻ dễ dàng trở thành điểm nhấn nổi bật trong bất kỳ không gian nào (Ảnh: Living Today).

Nguồn năng lượng mạnh mẽ từ trầu bà lá xẻ giúp xua tan cảm giác u ám, tạo ra sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Tuy nhiên, loài cây này cần không gian để vươn mình. Hãy đặt chúng ở nơi có ánh sáng tán xạ, giữ đất ẩm và thường xuyên phun sương để lá luôn bóng mượt.

Cây vạn lộc

Muốn không gian không chỉ có màu xanh mà thêm phần tươi vui, rực rỡ? Cây vạn lộc với sắc lá pha trộn giữa xanh, hồng và đỏ là lựa chọn hoàn hảo.

Cái tên "vạn lộc" hay "phú quý" mà người Việt thường gọi đã nói lên tất cả. Không chỉ giúp thị giác hưng phấn nhờ màu sắc ấm áp, loài cây này còn được tin là mang lại năng lượng tích cực và sự thịnh vượng.

Những chiếc lá hồng, xanh rực rỡ của cây vạn lộc không chỉ tạo điểm nhấn thị giác, mà theo quan niệm phong thủy, còn mang lại may mắn, tài lộc và năng lượng tích cực cho người trồng (Ảnh: Patch Plants).

Đây là loại cây cực kỳ dễ tính, sống khỏe trong môi trường máy lạnh và ánh sáng đèn huỳnh quang, rất phù hợp để đặt trên bàn trà hoặc kệ tivi.

Trầu bà lụa

Với những căn hộ chung cư có diện tích khiêm tốn hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên, trầu bà lụa là cứu tinh tuyệt vời. Điểm đặc biệt của loài cây này nằm ở những chiếc lá hình tim có lớp nhũ bạc lấp lánh nhẹ, giúp phản chiếu ánh sáng và làm không gian trở nên lung linh, thoáng đãng hơn.

Trầu bà lụa không chỉ được cho là mang lại may mắn và tài lộc, mà còn đem đến cảm giác thư thái nhờ những chiếc lá hình trái tim mềm mại (Ảnh: Country Living).

Vẻ đẹp mềm mại của những dây trầu bà rủ xuống từ kệ sách hay giỏ treo ban công mang lại cảm giác thư thái, bình yên. Chúng cũng là "máy lọc không khí" tự nhiên hiệu quả, giúp bạn hít thở bầu không khí trong lành hơn ngay tại nhà.

Cây son môi

Đúng như tên gọi, cây son môi sở hữu những đóa hoa đỏ rực rỡ vươn lên từ tán lá xanh mướt, nhìn tựa như những thỏi son quyến rũ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc ngắm nhìn hoa nở là một liệu pháp tâm lý tuyệt vời giúp sản sinh hormone hạnh phúc.

Cây son môi có khả năng nâng cao tâm trạng một cách rõ rệt (Ảnh: Flora Store).

Loài cây này thích hợp trồng trong giỏ treo ở cửa sổ hoặc ban công có mái che. Chỉ cần ánh sáng vừa phải và tưới nước khi mặt đất se khô, lan son môi sẽ thưởng cho người chăm những đợt hoa rực rỡ, giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả sau một ngày làm việc căng thẳng.